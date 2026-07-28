МИР ИСКУССТВА

Художественное объединение, сформировавшееся в Петербурге в 1898-1900 гг. на основе кружка молодых художников и любителей искусства (А. Бе­нуа, С. Дя­ги­лев , Д. Фи­ло­со­фов, В. Ну­вель).

Они выпускали литературно-художественный альманах под тем же названием (1899-1904), проводили выставки (с 1898 г.), публиковали монографии и статьи, посвященные искусству прошлого, выпускалось специальное издание "Художественные сокровища России". Яд­ро группы со­став­ля­ли А. Бе­нуа, Л. Бакст, М. До­бу­жин­ский, Е. Лан­се­ре , А. Ост­ро­умо­ва-Ле­бе­де­ва, К. Со­мов, К. Коровин, И. Грабарь, А. Головин.

Участники группы выступали за свободу творчества независимо от "злобы дня", за независимость “чистого” искусства. «Мирискусники» выступали против академизма и реализма передвижников, признавая их историческое значение, полемизировали с В. Стасовым и И. Репиным. По их мнению художник должен был руководствоваться не уродливой реальностью, а только красотой. «Мирискусников» отличает эстетизм, декоративность, орнаментальность, любовь к силуэту, сильная графическая составляющая. Многие работы выполнялись техникой акварели, гуаши, пастели. Художники занимались оформлением книг, стремясь к стилистическому единству всех художественных компонентов издания. Сотрудничая с театром, стремились превратить его в син­те­ти­че­ское про­из­ве­де­ние искусства. «Мирискусники» часто изображали идеализированную аристократическую жизнь прошлых эпох. В 1903 г. «Мир искусства» прекратил свою выставочную и издательскую деятельность. В 1910 г. выставочная деятельность группы возобновилась. Произведения для выставок отбирались с точки зрения «мастерства и творческой оригинальности». С «Миром искусства» сотрудничали художники самых разных направлений, лишь некоторые из них (Н. Рерих, Б. Кустодиев , графики Г. Нарбут, Д. Митрохин и др.) продолжили традиции прежнего «Мира искусства». Значителен вклад «мирискусников» в «Русские сезоны» и творчество «Русского балета Дягилева». «Ми­ри­скус­ни­ки» сотрудничали с ре­жис­сёра­ми В. Мей­ер­холь­дом , Н. Ев­реи­но­вым и А. Са­ни­ным, с 1908 – с К. Ста­ни­слав­ским и В. Не­ми­ро­ви­чем-Дан­чен­ко. Выставочная деятельность в России продолжалась до 1924 г., в Париже – до 1927 г.

Исторические источники:

Бе­нуа А.Н. Воз­ник­но­ве­ние «Ми­ра ис­кус­ст­ва». Л., 1928

Автор статьи: Герулайтис Н.А.