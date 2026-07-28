МИР ИСКУССТВА
Художественное объединение, сформировавшееся в Петербурге в 1898-1900 гг. на основе кружка молодых художников и любителей искусства (А. Бенуа, С. Дягилев, Д. Философов, В. Нувель).
Они выпускали литературно-художественный альманах под тем же названием (1899-1904), проводили выставки (с 1898 г.), публиковали монографии и статьи, посвященные искусству прошлого, выпускалось специальное издание "Художественные сокровища России". Ядро группы составляли А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский, Е. Лансере, А. Остроумова-Лебедева, К. Сомов, К. Коровин, И. Грабарь, А. Головин.
Участники группы выступали за свободу творчества независимо от "злобы дня", за независимость “чистого” искусства. «Мирискусники» выступали против академизма и реализма передвижников, признавая их историческое значение, полемизировали с В. Стасовым и И. Репиным. По их мнению художник должен был руководствоваться не уродливой реальностью, а только красотой. «Мирискусников» отличает эстетизм, декоративность, орнаментальность, любовь к силуэту, сильная графическая составляющая. Многие работы выполнялись техникой акварели, гуаши, пастели. Художники занимались оформлением книг, стремясь к стилистическому единству всех художественных компонентов издания. Сотрудничая с театром, стремились превратить его в синтетическое произведение искусства. «Мирискусники» часто изображали идеализированную аристократическую жизнь прошлых эпох. В 1903 г. «Мир искусства» прекратил свою выставочную и издательскую деятельность. В 1910 г. выставочная деятельность группы возобновилась. Произведения для выставок отбирались с точки зрения «мастерства и творческой оригинальности». С «Миром искусства» сотрудничали художники самых разных направлений, лишь некоторые из них (Н. Рерих, Б. Кустодиев, графики Г. Нарбут, Д. Митрохин и др.) продолжили традиции прежнего «Мира искусства». Значителен вклад «мирискусников» в «Русские сезоны» и творчество «Русского балета Дягилева». «Мирискусники» сотрудничали с режиссёрами В. Мейерхольдом, Н. Евреиновым и А. Саниным, с 1908 – с К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко. Выставочная деятельность в России продолжалась до 1924 г., в Париже – до 1927 г.
Исторические источники:
Бенуа А.Н. Возникновение «Мира искусства». Л., 1928
Автор статьи: Герулайтис Н.А.