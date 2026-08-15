МИР ДЖАЛАЛ
МИР ДЖАЛАЛ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Мир Джалал Али оглы Пашаев) - азербайдажнский прозаик, литературовед, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР (1969 год).
Родился в крестьянской семье. Окончил Татарский педагогический институт в Казани (1932 год). С 1936 года работал в Азербайджанском государственном университете (профессор с 1948 года).
Дебютировал в печати в 1928 году. Первая книга - сборник очерков «На верном пути» (1932 год). Ранние произведения Мира Джалала посвящены теме гражданской войны в Азербайджане: роман «Воскресший человек» (1935 год, русский перевод 1938 года), повесть «Манифест молодого человека» (1937-1939 годы, русский перевод 1946 года). Мастер миниатюрного рассказа и юмористической новеллы: сбоники «Рост» (1935 год), «Огородный воришка» (1937 год), «Родина» (1944 год), «Простые рассказы» (1955 год), «Философия человечности» (1961 год), «Горы заговорили» (1978 год) и др. Романы в духе социалистического реализма: «Открытая книга» (1944 год), «Новый город» (1951 год). В центре исторического романа «Куда ведут дороги» (1957 год, русский перевод 1959 год) - образ поэта-сатирика Сабира. Труды по азербайджанской литературере: «Мастерство Физули» (1958 год), «Смех как художественное оружие» (1968 год) и другие; литературные обработки народных сказок.
Сочинения:
Воскресший человек: Романы и рассказы. М., 1959;
Избр. произведения. Баку, 1986-1987. Т. 1-2 (на азербайджанском языке);
Куда ведут дороги: роман, рассказы, лирические миниатюры. Баку, 2007;
Избр. произведения. Баку, 2009. Кн. 1-3.