МИР ДЖАЛАЛ

МИР ДЖАЛАЛ ( псевдоним ; настоящие имя и фамилия Мир Джа­лал Али ог­лы Па­ша­ев) - азербайдажнский про­за­ик, ли­те­ра­ту­ро­вед , заслуженный де­ятель нау­ки Азербайджанской ССР (1969 год).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил Та­тар­ский пе­да­го­гический институт в Ка­за­ни (1932 год). С 1936 года ра­бо­тал в Азербайджанском государственном университете (профессор с 1948 года).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1928 году. Пер­вая кни­га - сборник очер­ков «На вер­ном пу­ти» (1932 год). Ран­ние про­из­ве­де­ния Мира Джалала по­свя­ще­ны те­ме гражданской вой­ны в Азер­бай­джа­не: ро­ман «Вос­крес­ший че­ло­век» (1935 год, русский перевод 1938 года), по­весть «Ма­ни­фест мо­ло­до­го че­ло­ве­ка» (1937-1939 годы, русский перевод 1946 года). Мас­тер ми­ниа­тюр­но­го рас­ска­за и юмо­ри­стической но­вел­лы: сбоники «Рост» (1935 год), «Ого­род­ный во­риш­ка» (1937 год), «Ро­ди­на» (1944 год), «Про­стые рас­ска­зы» (1955 год), «Фи­ло­со­фия че­ло­веч­но­сти» (1961 год), «Го­ры за­го­во­ри­ли» (1978 год) и др. Ро­ма­ны в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма : «От­кры­тая кни­га» (1944 год), «Но­вый го­род» (1951 год). В цен­тре ис­то­рического ро­ма­на «Ку­да ве­дут до­ро­ги» (1957 год, русский перевод 1959 год) - об­раз по­эта-са­ти­ри­ка Са­би­ра. Тру­ды по азербайджанской литературере: «Мас­тер­ст­во Фи­зу­ли» (1958 год), «Смех как ху­до­же­ст­вен­ное ору­жие» (1968 год) и другие; литературные об­ра­бот­ки народных ска­зок.

Сочинения:

Вос­крес­ший че­ло­век: Ро­ма­ны и рас­сказы. М., 1959;

Избр. про­из­ве­де­ния. Ба­ку, 1986-1987. Т. 1-2 (на азербайджанском языке);

Ку­да ве­дут до­ро­ги: ро­ман, рас­ска­зы, ли­ри­че­ские ми­ниа­тю­ры. Ба­ку, 2007;

Избр. про­из­ве­де­ния. Ба­ку, 2009. Кн. 1-3.