МИНЬЯР ПЬЕР
МИНЬЯР ПЬЕР - французский живописец.
Учился у Ж. Буше в Бурже, С. Вуэ в Париже (1633 год). В 1635-1657 годах работал преимущественно в Риме, посетил также Венецию и другие города. Испытал влияние Пьетро да Кортона, Доменикино, братьев Карраччи, колоризма венецианской школы. В Италии писал картины на религиозные темы («Мадонна с виноградной гроздью», около 1656 года, Лувр, Париж), портреты [«Рыцарь Мальтийского ордена», 1653 год, Музей изящных искусств, Валлетта; мужской портрет (предположительно сенатора Марко Перуты), 1654 год, Национальная галерея, Прага, и др.]; многие картины этого периода не сохранились и известны лишь по гравюрам. По возвращении в Париж получил заказ на роспись купола церкви Валь-де-Грас (1663-1666 годы); фреска Миньяра в стиле барокко отмечена виртуозностью композиции, мастерски организующей около 200 персонажей. С 1664 года возглавлял академию святого Луки в Париже. Пиcал станковые полотна на религиозные, мифологические и исторические сюжеты («Обручение святой Екатерины», 1669 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Несение креста», 1684 год, Лувр; «Великодушие Александра Македонского», 1689 год, Эрмитаж; «Христос и самаритянка», 1690 год, Лувр, и др.); выполнил ряд монументальных росписей (в замке Сен-Клу, Версальском дворце и др.), большую часть которых не сохранилась; также создавал эскизы для шпалер. С 1690 года, после смерти своего соперника Ш. Лебрена, Миньяр возглавил Королевскую академию живописи и скульптуры, стал «первым живописцем короля». Наибольшую известность получил как портретист, тонко чувствующий гармонию цвета и умеющий польстить модели: портреты Мольера, Ж.Б. Боссюэ, мадам де Ментенон (все 1691 год, Лувр), короля Людовика XIV (около 10 портретов), маркизы де Севинье (Национальная галерея, Лондон), Ж.Б. Кольбера (1693 год, Национальный музей Версаля и Трианонов), «Автопортрет в образе святого Луки» (1695 год, Музей изящных искусств, Труа). Его брат - живописец Никола́ Миньяр (1606-1668 годы).