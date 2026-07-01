МИНЬЯР (ГОРОД)

МИНЬЯР - го­род в Рос­сии , в северо-западной час­ти Че­ля­бин­ской области, в Ашин­ском районе.

Население 10,2 тысячи человек (2010 год, перепись). Рас­по­ло­жен на западном скло­не Южного Ура­ла, в мес­те впа­де­ния реки Минь­яр в реку Сим. Железно-дорожная стан­ция.

Ос­но­ван И.Б. Твер­ды­ше­вым и И.С. Мяс­ни­ко­вым в 1771 году как по­сё­лок при строи­тель­ст­ве Минь­яр­ско­го (Ниж­не-Сим­ско­го) же­ле­зо­де­ла­тель­но­го за­во­да (пу­щен в 1784 году; в конце XVIII - XIX веках круп­ный по­став­щик лис­то­во­го кро­вель­но­го же­ле­за в центральную часть Рос­сии; ны­не ме­тиз­но-ме­тал­лический за­вод). С 1808 года за­вод при­над­ле­жал Ба­та­шё­вым. В 1890 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Миньяр железно-дорожной ли­нии Уфа-Зла­то­уст. В но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В ию­ле 1918 года ока­зал­ся под кон­тро­лем бе­лых войск в ре­зуль­та­те вы­сту­п­ле­ния Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са 1918 года. В хо­де Зла­то­ус­тов­ской опе­ра­ции 03.07.1919 года взят час­тя­ми РККА. Рай­он­ный центр Зла­то­ус­тов­ско­го округа Ураль­ской области (1924-1930 годы), Ураль­ской области (1930-1933 годы). Го­род с 1943 года.

В центральной час­ти Миньяра со­хра­ни­лись за­вод­ской пруд и ро­тон­даль­ная церковь Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1795-1819 годы, архитектор Е.Г. Ма­лю­тин; рес­тав­ра­ция с 2001 года). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей. Ме­тиз­но-ме­тал­ли­че­ский и Би­ян­ков­ский ще­бё­ноч­ный за­во­ды; карь­ер по до­бы­че щеб­ня. Про­изводство пи­ло­ма­те­риа­лов.

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