МИНЬЯР (ГОРОД)
МИНЬЯР - город в России, в северо-западной части Челябинской области, в Ашинском районе.
Население 10,2 тысячи человек (2010 год, перепись). Расположен на западном склоне Южного Урала, в месте впадения реки Миньяр в реку Сим. Железно-дорожная станция.
Основан И.Б. Твердышевым и И.С. Мясниковым в 1771 году как посёлок при строительстве Миньярского (Нижне-Симского) железоделательного завода (пущен в 1784 году; в конце XVIII - XIX веках крупный поставщик листового кровельного железа в центральную часть России; ныне метизно-металлический завод). С 1808 года завод принадлежал Баташёвым. В 1890 году открыто движение по прошедшей через Миньяр железно-дорожной линии Уфа-Златоуст. В ноябре 1917 года установлена советская власть. В июле 1918 года оказался под контролем белых войск в результате выступления Чехословацкого корпуса 1918 года. В ходе Златоустовской операции 03.07.1919 года взят частями РККА. Районный центр Златоустовского округа Уральской области (1924-1930 годы), Уральской области (1930-1933 годы). Город с 1943 года.
В центральной части Миньяра сохранились заводской пруд и ротондальная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1795-1819 годы, архитектор Е.Г. Малютин; реставрация с 2001 года). Историко-краеведческий музей. Метизно-металлический и Биянковский щебёночный заводы; карьер по добыче щебня. Производство пиломатериалов.