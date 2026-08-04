МИНУСКУЛ

МИНУСКУЛ - ми­ну­скуль­ное пись­мо пись­мо, ис­пол­нен­ное строч­ны­ми бу­к­ва­ми.

Ми­ну­скуль­ные бу­к­вы, в от­ли­чие от маю­скуль­ных (смотрите Маю­скул), раз­ли­ча­ют­ся по вы­со­те и зри­тель­но впи­сы­ва­ют­ся в про­стран­ст­во не ме­ж­ду дву­мя, а ме­ж­ду че­тырь­мя ли­ния­ми (ре­аль­ны­ми или во­об­ра­жае­мы­ми). Та часть бу­к­вы, ко­то­рая по вы­со­те ук­ла­ды­ва­ет­ся в про­стран­ст­во ме­ж­ду дву­мя сред­ни­ми ли­ния­ми, на­зы­ва­ет­ся кор­пу­сом, а от­хо­дя­щие от не­го вверх или вниз пря­мые и пет­ли - вы­носны́ми. В латинском ал­фа­ви­те (смотрите Ла­тин­ское пись­мо) вы­нос­ные име­ют­ся у букв b, d, f, g, h, j, l, p, q, t, y, ос­таль­ные бу­к­вы - a, c, e, i, k, m, n, o, r, s, u, v, x, z - со­сто­ят толь­ко из кор­пу­са.

По срав­не­нию с маю­скуль­ным ми­ну­скуль­ное пись­мо бо­лее убо­ри­стое, од­на­ко бла­го­да­ря вы­нос­ным ми­ну­скуль­ные бу­к­вы лег­ко уз­на­ют­ся и чи­та­ют­ся, да­же не­смот­ря на свои не­боль­шие раз­ме­ры.

Наи­бо­лее ран­ним ми­ну­скуль­ным латинским пись­мом счи­та­ет­ся но­вый рим­ский кур­сив, од­на­ко со­хра­ни­лись лишь не­мно­го­численные его об­раз­цы. Пер­вым книж­ным ми­ну­скуль­ным пись­мом счи­та­ет­ся по­лу­ун­ци­ал, ко­то­рый в на­учной литературе так­же на­зы­ва­ет­ся рим­ским минускулом или пер­во­на­чаль­ным минускулом. Он по­слу­жил ос­но­вой для ка­ро­линг­ско­го ми­ну­ску­ла , за ко­то­рым в хро­но­ло­гическом по­ряд­ке по­сле­до­ва­ло го­ти­че­ское пись­мо (или го­тический минускул), а за ним гу­ма­ни­сти­че­ское. Иллюстрации смотрите к статье Ун­циал.

Литературу смотрите при статье Ла­тин­ское пись­мо.

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