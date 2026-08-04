МИНУСКУЛ
МИНУСКУЛ - минускульное письмо письмо, исполненное строчными буквами.
Минускульные буквы, в отличие от маюскульных (смотрите Маюскул), различаются по высоте и зрительно вписываются в пространство не между двумя, а между четырьмя линиями (реальными или воображаемыми). Та часть буквы, которая по высоте укладывается в пространство между двумя средними линиями, называется корпусом, а отходящие от него вверх или вниз прямые и петли - выносны́ми. В латинском алфавите (смотрите Латинское письмо) выносные имеются у букв b, d, f, g, h, j, l, p, q, t, y, остальные буквы - a, c, e, i, k, m, n, o, r, s, u, v, x, z - состоят только из корпуса.
По сравнению с маюскульным минускульное письмо более убористое, однако благодаря выносным минускульные буквы легко узнаются и читаются, даже несмотря на свои небольшие размеры.
Наиболее ранним минускульным латинским письмом считается новый римский курсив, однако сохранились лишь немногочисленные его образцы. Первым книжным минускульным письмом считается полуунциал, который в научной литературе также называется римским минускулом или первоначальным минускулом. Он послужил основой для каролингского минускула, за которым в хронологическом порядке последовало готическое письмо (или готический минускул), а за ним гуманистическое. Иллюстрации смотрите к статье Унциал.
Литературу смотрите при статье Латинское письмо.