МИНУСИНСК

МИНУСИНСК - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Крас­но­яр­ско­го края, центр Ми­ну­син­ско­го района.

Население 71,2 тысячи человек (2010 год, пе­ре­пись; с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­стра­ции на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми 73,9 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ны, на пра­вом бе­ре­гу реки Ени­сей, в 12 км от од­но­имённой железно-дорожной стан­ции. Че­рез Минусинск про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ени­сей» (Крас­но­ярск - Аба­кан - Кы­зыл - гра­ни­ца с Мон­го­ли­ей).

Ос­но­ван как деревня Ми­ну­син­ская в 1739-1740 годы, её жи­те­ли при­пи­са­ны к Ир­бин­ско­му же­ле­зо­де­ла­тель­но­му за­во­ду (рас­по­ла­гал­ся в ок­ре­ст­но­стях де­рев­ни). С 1780 года се­ло Ми­ну­син­ское. В 1797-1822 годах во­ло­ст­ной центр Крас­но­яр­ско­го округа. Го­род с 1822 года. Ок­руж­ной (1822-1898 годы), уезд­ный (1898-1925 годы) центр Ени­сей­ской гу­бер­нии. В XIX веке ос­та­вал­ся цен­тром зем­ле­де­лия и жи­вот­но­вод­ст­ва (по ко­ли­че­ст­ву го­лов ско­та за­ни­мал 1-е ме­сто в Ени­сей­ской губернии). В XIX - начале XX веков ме­сто по­ли­тической ссыл­ки; многие ссыль­ные сыг­ра­ли важ­ную роль в куль­тур­ном раз­ви­тии Минусинска. В 1830-1840-х годы стал цен­тром ор­га­ни­за­ции зо­ло­то­до­бы­чи в Ми­ну­син­ском округе. В 1883 году пер­вым круп­ным на Ени­сее па­ро­ход­ст­вом Н.Г. Га­да­ло­ва от­кры­то по­сто­ян­ное со­об­ще­ние Минусинска с Крас­но­яр­ском. В 1917 году че­рез Минусинск про­шёл Усин­ский тракт. 10(23).11.1917 года в Минусинске ус­та­нов­ле­на советская власть. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 года в хо­де вы­сту­п­ле­ния Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са 1918 года взят под кон­троль его час­тя­ми в ночь с 23 на 24 ию­ня. 13.09.1919 года без боя за­нят крас­ны­ми пар­ти­за­на­ми, стал цен­тром пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в ре­гио­не, здесь рас­по­ла­гал­ся штаб Ми­ну­син­ско­го пар­ти­зан­ско­го фрон­та. Рай­он­ный (с 1925 года), ок­руж­ной (1925-1930 годы) центр Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы), Вос­точ­но-Си­бир­ско­го края (1930-1934 годы), Крас­но­ярско­го края (с 1934 года). В 1960 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Аба­кан - станция Ми­ну­синск, в 1965 году - станция Ми­ну­синск - Тай­шет.

В ста­рой час­ти го­ро­да - бывшая Со­бор­ная площадь (ны­не площадь 3-го Ин­тер­на­цио­на­ла) с ба­роч­ным со­бо­ром Спа­са Не­ру­котвор­но­го (по­стро­ен в 1803-1814 годах, Ни­коль­ский при­дел при­стро­ен в 1853-1854 годах; со­бор с 1854 года, рас­ши­рен в 1902-1904 годах, архитектор В.А. Со­ко­лов­ский; ярус­ная ко­ло­коль­ня), зда­ния­ми бывшей бо­га­дель­ни (1809 год), Гос­ти­но­го дво­ра, При­сут­ст­вен­ных мест (пе­ре­строе­ны), бывшего ка­зна­чей­ст­ва (середина XIX века; ны­не Городская бибилиотека), пер­вым ка­мен­ным жи­лым до­мом в Минусинске (куп­чи­хи М.С. Бе­ло­вой, 1854 год; ны­не медицинское училище). В но­вом тор­го­вом цен­тре на бывшей Ба­зар­ной площади - кир­пич­ные жи­лые и тор­го­вые до­ма куп­цов (Н.А. Смир­но­ва, 1868 год; Г.М. Виль­не­ра с эле­мен­та­ми рус­ско­го сти­ля, 1897-1912 годы, архитектор Х.И. Ис­ла­мов; Ро­го­зин­ско­го, начало XX века; К.И. Кал­не­на с эле­мен­та­ми мо­дер­на , 1913 год, ны­не городская ад­ми­ни­ст­ра­ция, и др.). Со­хра­ни­лись: де­ревянные до­ма де­каб­ри­стов Н.О. Моз­га­лев­ско­го, А.А. и Н.А. Крю­ко­вых (с 1997 года Му­зей де­каб­ри­стов); клад­би­щен­ская Сре­тен­ская церковь (1864-1866 годы, ко­ло­коль­ня - 1897 год), Воз­не­сен­ская церковь (1908-1911 годы); зда­ния об­щественной бибилиотеки (1900 год, архитектор Е.Н. Алек­сан­д­ров), бывшей Вин­ной мо­но­по­лии (1905 год, архитектор Н. Смир­нов), драматического те­ат­ра (1904-1906 годы, архитектор А.Ф. Пер­си­ков; вос­ста­нов­ле­но пос­ле по­жа­ра 1931 года в 1938 году). В 1960-1980-е годы по­строе­ны но­вые жи­лые рай­оны. Ча­сов­ни - Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Но­вом клад­би­ще (1997 годы) и Святого Пан­те­леи­мо­на (2001-2007 годы). Па­мят­ни­ки: П.Е. Ще­тин­ки­ну (1951 год, скульп­тор Г.Д. Лав­ров); обе­лиск вои­нам-ми­ну­син­цам на площади По­бе­ды (1965 год, скульп­тор П.О. Ят­ма­нов).

Ре­гио­наль­ный крае­ведческий му­зей имени Н.М. Мар­ть­я­но­ва (1877 год; зда­ние 1885-1890 годов, архитектор В.А. Рас­су­шин; кол­лек­ция ху­дожественной брон­зы, ка­мен­ных из­вая­ний и пи­са­ниц Южной Си­би­ри) - один из пер­вых об­щественных му­зе­ев в Си­би­ри, ста­рей­ший му­зей Ени­сей­ской губернии; его фи­ли­ал - Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-квар­ти­ра Г.М. Кржи­жа­нов­ско­го и В.В. Стар­ко­ва (1970 год, в де­ревянном до­ме Бра­ги­ных 1878 год); городская кар­тинная га­ле­рея (1990 год). Дра­ма­тический те­атр (1882 год).

Про­изводство вы­со­ко­вольт­ной ва­ку­ум­ной ап­па­ра­ту­ры (за­во­ды «Элек­тро­ком­плекс», «Энер­ге­ти­ка и эко­ло­гия»), гео­ло­го-раз­ве­доч­но­го обо­ру­до­ва­ния, пи­ло­ма­те­риа­лов и др. Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - ком­па­ния «Мо­ло­ко», кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка, за­во­ды: ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий, ово­ще­кон­серв­ный, пи­во­ва­рен­ный. Мель­ком­би­нат.

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