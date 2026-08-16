МИНУСИНСК
МИНУСИНСК - город в России, в южной части Красноярского края, центр Минусинского района.
Население 71,2 тысячи человек (2010 год, перепись; с подчинёнными городской администрации населёнными пунктами 73,9 тысяч человек). Расположен в центральной части Минусинской котловины, на правом берегу реки Енисей, в 12 км от одноимённой железно-дорожной станции. Через Минусинск проходит федеральная автотрасса «Енисей» (Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией).
Основан как деревня Минусинская в 1739-1740 годы, её жители приписаны к Ирбинскому железоделательному заводу (располагался в окрестностях деревни). С 1780 года село Минусинское. В 1797-1822 годах волостной центр Красноярского округа. Город с 1822 года. Окружной (1822-1898 годы), уездный (1898-1925 годы) центр Енисейской губернии. В XIX веке оставался центром земледелия и животноводства (по количеству голов скота занимал 1-е место в Енисейской губернии). В XIX - начале XX веков место политической ссылки; многие ссыльные сыграли важную роль в культурном развитии Минусинска. В 1830-1840-х годы стал центром организации золотодобычи в Минусинском округе. В 1883 году первым крупным на Енисее пароходством Н.Г. Гадалова открыто постоянное сообщение Минусинска с Красноярском. В 1917 году через Минусинск прошёл Усинский тракт. 10(23).11.1917 года в Минусинске установлена советская власть. В Гражданскую войну 1917-1922 года в ходе выступления Чехословацкого корпуса 1918 года взят под контроль его частями в ночь с 23 на 24 июня. 13.09.1919 года без боя занят красными партизанами, стал центром партизанского движения в регионе, здесь располагался штаб Минусинского партизанского фронта. Районный (с 1925 года), окружной (1925-1930 годы) центр Сибирского края (1925-1930 годы), Восточно-Сибирского края (1930-1934 годы), Красноярского края (с 1934 года). В 1960 году открыто движение по железно-дорожной линии Абакан - станция Минусинск, в 1965 году - станция Минусинск - Тайшет.
В старой части города - бывшая Соборная площадь (ныне площадь 3-го Интернационала) с барочным собором Спаса Нерукотворного (построен в 1803-1814 годах, Никольский придел пристроен в 1853-1854 годах; собор с 1854 года, расширен в 1902-1904 годах, архитектор В.А. Соколовский; ярусная колокольня), зданиями бывшей богадельни (1809 год), Гостиного двора, Присутственных мест (перестроены), бывшего казначейства (середина XIX века; ныне Городская бибилиотека), первым каменным жилым домом в Минусинске (купчихи М.С. Беловой, 1854 год; ныне медицинское училище). В новом торговом центре на бывшей Базарной площади - кирпичные жилые и торговые дома купцов (Н.А. Смирнова, 1868 год; Г.М. Вильнера с элементами русского стиля, 1897-1912 годы, архитектор Х.И. Исламов; Рогозинского, начало XX века; К.И. Калнена с элементами модерна, 1913 год, ныне городская администрация, и др.). Сохранились: деревянные дома декабристов Н.О. Мозгалевского, А.А. и Н.А. Крюковых (с 1997 года Музей декабристов); кладбищенская Сретенская церковь (1864-1866 годы, колокольня - 1897 год), Вознесенская церковь (1908-1911 годы); здания общественной бибилиотеки (1900 год, архитектор Е.Н. Александров), бывшей Винной монополии (1905 год, архитектор Н. Смирнов), драматического театра (1904-1906 годы, архитектор А.Ф. Персиков; восстановлено после пожара 1931 года в 1938 году). В 1960-1980-е годы построены новые жилые районы. Часовни - Святого Иоанна Предтечи на Новом кладбище (1997 годы) и Святого Пантелеимона (2001-2007 годы). Памятники: П.Е. Щетинкину (1951 год, скульптор Г.Д. Лавров); обелиск воинам-минусинцам на площади Победы (1965 год, скульптор П.О. Ятманов).
Региональный краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова (1877 год; здание 1885-1890 годов, архитектор В.А. Рассушин; коллекция художественной бронзы, каменных изваяний и писаниц Южной Сибири) - один из первых общественных музеев в Сибири, старейший музей Енисейской губернии; его филиал - Мемориальный музей-квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова (1970 год, в деревянном доме Брагиных 1878 год); городская картинная галерея (1990 год). Драматический театр (1882 год).
Производство высоковольтной вакуумной аппаратуры (заводы «Электрокомплекс», «Энергетика и экология»), геолого-разведочного оборудования, пиломатериалов и др. Среди предприятий пищевой промышленности - компания «Молоко», кондитерская фабрика, заводы: рыбоперерабатывающий, овощеконсервный, пивоваренный. Мелькомбинат.