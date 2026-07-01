МИНУЦИЙ ФЕЛИКС, МАРК (лат. Marcus Minucius Felix)

Латинский христианский писатель.

О его жизни почти ничего не известно, единственный источник информации о нем – его сочинение «Октавий». Вероятно, Минуций был родом из Африки и получил юридическое образование. Он хорошо знает греческую и римскую литературу.

«Октавий» по содержанию является апологетическим сочинением, по форме это диалог, похожий на «О природе богов» и «О законах» Цицерона . Его участники – язычник Цецилий Наталий, христианин Октавий Януарий и сам Минуций Феликс. Завязкой диалога служит приветственный жест статуе Сераписа , сделанный Цецилием: Минуций Феликс удивляется, что Октавиан ничего не сделал для отвращения от язычества своего друга, после чего герои меняются речами в защиту своей веры и критикой взглядов оппонента. В итоге, Цецилий признал себя побежденным и просил продолжить эту беседу на следующий день.

Похоже, что для антихристианского выступления Цецилия Минуций Феликс воспользовался каким-то уже существовавшим сочинением; большинство ученых считают, что в ее основе лежит речь, написанная ритором Фронтоном , учителем императора Марка Аврелия. Здесь нет критики учения, дело ограничивается лишь пересказом распространенных слухов и сплетен. Речь Фронтона позволяет увидеть, как воспринимались христиане II в. ревнителями римской старины и образованными людьми: христианство считалось чем-то безусловно вредным и отталкивающим и, конечно, не могло идти и речи о более подробном его изучении. Сущность христианства по Октавию сводится к монотеизму, вере в бессмертие и нравственному совершенству стоиков.

До сих пор продолжаются споры о времени создания «Октавия» и его соотношении с местами сходным с ним «Апологетиком» Тертуллиана .

Сочинения :

M. Minuci Felicis Octavius / Ed. B. Kytzler. Leipzig, 1982;

Минуций Феликс. Октавий / Пер. П. Преображенского // Сочинения древних христианских апологетов / Под ред. А. Г. Дунаева. СПб., 1999.