МИНТОФФ ДОМИНИК
МИНТОФФ ДОМИНИК - государственный и политический деятель Мальты.
Окончил Мальтийcкий (1939 год) и Оксфордский (1943 год) университеты, по образованию инженер-строитель. В 1935-1937 годах и в 1943-1945 годах генеральный секретарь, с 1945 года заместитель председателя Лейбористской партии (ЛП), в 1945 году её представитель в Государственном совете. С 1947 года депутат парламента. В 1947-1949 годах министр общественных работ и реконструкции, заместитель премьер-министра П. Боффы в первом лейбористском правительстве Мальты. После раскола ЛП в 1949 году возглавил её левое крыло, преобразованное в Лейбористскую партию Мальты (ЛПМ). В 1955-1958 годах премьер-министр страны. Выступал за прямое представительство Мальты в британском парламенте и полную политическую интеграцию с Великобританией (что вызвало конфликт Минтоффа с католической церковью и экскоммуникацию всего руководства ЛПМ; конфликт преодолён в 1969 году); добился одобрения этой инициативы на референдуме 1956 года. Впоследствии, однако, не смог достичь договорённости с британской стороной об условиях интеграции и подал в отставку, что вызвало политический кризис и приостановление действия конституции (1959-1962 годы). В дальнейшем сторонник полной независимости Мальты от Великобритании. С 1962 года в оппозиции к правящей Националистической партии Мальты, противник провозглашения в 1964 году независимости Мальты в рамках Британского Содружества (смотрите Содружество). В 1971-1984 годах премьер-министр, министр иностранных дел. Проводил курс на усиление роли государства в экономике, развитие индустрии и туризма, ограничение полномочий католической церкви, ввёл обязательное социальное страхование. При Минтоффе в 1974 году Мальта провозглашена республикой, в 1979 году, после закрытия последней британской военной базы, вышла из Британского Содружества, в 1981 году объявила о постоянном нейтралитете. Содействовал расширению политических и экономичесих связей Мальты со странами «третьего мира», прежде всего с Ливией, а также со странами социалистического лагеря (посетил СССР с государственным визитом в 1984 году). В 1984 году Минтофф уступил должности председателя ЛПМ и премьер-министра К. Мифсуду Бонничи, сохранив мандат депутата парламента. С 1998 года не выставлял свою кандидатуру на выборах в парламент, но продолжал оказывать влияние на политическую жизнь Мальты.