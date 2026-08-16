МИНТОФФ ДОМИНИК

МИНТОФФ ДОМИНИК - государственный и по­литический дея­тель Маль­ты .

Окон­чил Маль­тийcкий (1939 год) и Окс­форд­ский (1943 год) университеты, по об­ра­зо­ва­нию ин­же­нер-строи­тель. В 1935-1937 годах и в 1943-1945 годах ге­нераль­ный сек­ре­тарь, с 1945 года заместитель председателя Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии (ЛП) , в 1945 году её пред­ста­ви­тель в Государственном со­ве­те. С 1947 года депутат пар­ла­мен­та. В 1947-1949 годах министр об­щественных ра­бот и ре­кон­ст­рук­ции, заместитель пре­мьер-министра П. Боф­фы в пер­вом лей­бо­ри­ст­ском пра­ви­тель­ст­ве Маль­ты. По­сле рас­ко­ла ЛП в 1949 году воз­гла­вил её ле­вое кры­ло, пре­обра­зо­ван­ное в Лей­бо­ри­ст­скую пар­тию Маль­ты (ЛПМ). В 1955-1958 годах пре­мьер-ми­нистр стра­ны. Вы­сту­пал за пря­мое пред­ста­ви­тель­ст­во Маль­ты в британском пар­ла­мен­те и пол­ную по­ли­тическую ин­те­гра­цию с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (что вы­зва­ло кон­фликт Минтоффа с ка­то­лической цер­ко­вью и экс­ком­му­ни­ка­цию все­го ру­ко­во­дства ЛПМ; кон­фликт пре­одо­лён в 1969 году); до­бил­ся одоб­ре­ния этой ини­циа­ти­вы на ре­фе­рен­ду­ме 1956 года. Впо­след­ст­вии, од­на­ко, не смог дос­тичь до­го­во­рён­но­сти с британской сто­ро­ной об ус­ло­ви­ях ин­те­гра­ции и по­дал в от­став­ку, что вы­зва­ло по­ли­тический кри­зис и при­ос­та­нов­ле­ние дей­ст­вия кон­сти­ту­ции (1959-1962 годы). В даль­ней­шем сто­рон­ник пол­ной не­за­ви­си­мо­сти Маль­ты от Ве­ли­ко­бри­тании. С 1962 года в оп­по­зи­ции к пра­вя­щей На­цио­на­ли­стической пар­тии Маль­ты, про­тив­ник про­воз­гла­ше­ния в 1964 году не­за­ви­си­мо­сти Маль­ты в рам­ках Британского Со­дру­же­ст­ва (смотрите Со­дру­же­ст­во). В 1971-1984 годах пре­мьер-ми­нистр, министр иностранных дел. Про­во­дил курс на уси­ле­ние ро­ли го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ке, раз­ви­тие ин­ду­ст­рии и ту­риз­ма, ог­ра­ни­че­ние пол­но­мо­чий ка­то­лической церк­ви, ввёл обя­зательное со­ци­аль­ное стра­хова­ние. При Минтоффе в 1974 году Маль­та про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­кой, в 1979 году, по­сле за­кры­тия по­след­ней британской во­енной ба­зы, вы­шла из Британского Со­дру­же­ст­ва, в 1981 году объ­я­ви­ла о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те. Со­дей­ст­во­вал рас­ши­ре­нию по­ли­тических и эко­но­мичесих свя­зей Маль­ты со стра­на­ми «третье­го ми­ра», пре­ж­де все­го с Ли­ви­ей, а так­же со стра­на­ми со­циа­ли­стического ла­ге­ря (по­се­тил СССР с государственным ви­зитом в 1984 году). В 1984 году Минтофф ус­ту­пил долж­но­сти председателя ЛПМ и пре­мьер-ми­ни­ст­ра К. Миф­су­ду Бон­ни­чи, со­хра­нив ман­дат депутата пар­ла­мен­та. С 1998 года не вы­став­лял свою кан­ди­да­ту­ру на вы­бо­рах в пар­ла­мент, но про­дол­жал ока­зы­вать влия­ние на по­ли­тическую жизнь Маль­ты.