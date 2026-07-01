МИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Минское княжество — политическое образование на юге Полоцкой земли, в верховьях рек Свислочь и Птичь, с центром в г. Минске . Первым минским князем был Глеб Всеславич (ум. 1119, вероятно получил М. к. в удел после смерти отца, Всеслава Брячиславича Полоцкого, в 1101; упоминается в качестве минского князя c 1104; в 1119 был лишен княжества Владимиром Мономахом). В конце 1120-х — 1130-х М. к. принадлежало Изяславу Мстиславичу. В 1146 (?) — 1167 в качестве минских князей источники попеременно называют сыновей Глеба Всеславича — Ростислава и Володаря. Далее, вплоть до 1326 М. к. в источниках не упоминается, но очевидно, что в конце XIII или начале XIV в. оно вошло в состав Великого княжества Литовского . В 1326 в составе литовского посольства упомянут минский князь Василий.

Лит. : Алексеев Л. В. Полоцкая земля (очерки истории северной Белоруссии) в IX—XIII вв. М., 1966. С. 142—148, 250—279; Минское княжество // Большая российская энциклопедия. Т. 20. М., 2012. С. 413. Т. В. Гимон.