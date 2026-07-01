МИНЬСКИЕ ЯЗЫКИ
МИНЬСКИЕ ЯЗЫКИ - группа китайских языков, в языкознании КНР, России и ряда западных стран обычно квалифицируемая как супергруппа диалектов китайского языка.
Распространены на юге континентального Китая (провинция Фуцзянь, городского округа Чаочжоу и Чжаньцзян в провинции Гуандун, провинции Хайнань, городского округа Вэньчжоу и Чжоушань в провинции Чжэцзян, городские уезды Лиян и Цзянъинь в провинции Цзянсу), на Тайване, Филиппинах, в Сингапуре, Брунее, Индонезии (острова Ява, Бали), континентальной Малайзии, Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, США (штаты Нью-Йорк, Калифорния). Общее число говорящих около 72 миллионов человек (оценка, 2009 год). Название «миньские языки» происходит от Минь - наименования древнего этноса, проживавшего на территории провинции Фуцзянь, а также совращенного сокращённого названия этой провинции.
В распространённой современной классификации в миньские языки включают 6 идиомов (расцениваемых как языки или как группы диалектов): южно-миньский (миньнань) с наречиями цюаньчжанским (подгруппы цюаньчжоуская, чжанчжоуская, сямыньская и тайваньская) и чаошаньским (подгруппы чаочжоуская, чаопу и хайлуфэнская); лэй-хайнаньский (цюнлэй) с лэйчжоуским и хайнаньским наречиями, часто включаемый в состав южно-миньского; северо-миньский (миньбэй; выделяется шаоцзянская подгруппа); средне-миньский (центральный, миньчжун); восточно-миньский (миньдун); пусяньский. В других классификациях выделяют до 8 идиомов. Разновидности южно-миньского на острове Тайвань называются «тайюй» и «тайваньхуа» (буквально - тайваньский язык), «хокло» (это слово может писаться разными иероглифами; вероятно, имеет значение ‘люди из Фуцзяни’), на острове Хайнань - «цюнвэнь» или «цюнъюй» (буквально - хайнаньский язык), на Филиппинах - «ланьнан» (буквально - наши люди), в Малайзии, Индонезии, Сингапуре - «хоккьень» (название провинции Фуцзянь на распространённом здесь диалекте). Для южно-миньского существует престижный говор - сямыньский (амойский; основан на смеси цюаньчжоуских и чжанчжоуских говоров), на который исторически ориентировалась тайваньская разновидность южно-миньского. Её употребление на Тайване жёстко ограничивалось до 1990-х годов; ныне её развитие поддерживается, особенно сторонниками независимости Тайваня. Важное культурное значение имеют чаочжоуские диалекты. Для восточно-миньского стандартный говор - фучжоуский.
Протоминьский диалект отделился от остальных китайских диалектов раньше всего - в III-IV веках - и не восходит непосредственно к среднекитайскому языку, поэтому миньский язык (диалекты) важны для сравниельно-исторической реконструкции китайского языка. Распад протоминьской общности датируется XIII веком. Исторически разделение Миньского языка связано с миграцией населения, проживавшего на территории современной провинции Фуцзянь, на территорию иных китайских провинций в IX-XV веках и в Юго-Восточную Азию в XVIII-XX веках.
Миньский язык, как и остальные китайские языки, силлабические. Структура слога также общекитайская: «инициаль + медиаль + централь + терминаль». Единственный обязательный элемент - централь, которая может быть выражена слоговым сонантом. Противопоставляются непридыхательные глухие, придыхательные глухие и непридыхательные звонкие инициали. Число слогов без учёта тона заметно больше, чем в литературном китайском (в сямыньском говоре - около 800). Выделяется 5-8 тонов (в зависимости от диалекта и фонологического/фонетического подхода). Развита система тональных сандхи.
Формообразование, как и в других китайских языках (диалектах), развито слабо. Синтаксические отношения передаются порядком слов либо служебными словами. Основной порядок слов «подлежащее + сказуемое + дополнение» (SVO), при наличии служебных слов возможен порядок SOV; определение предшествует определяемому.
Имеются односложные и многосложные слова, ограниченный набор суффиксов и префиксов. Лексика в основном древне-китайского происхождения [в том числе заимствования из других китайских языков (диалектов), главным образом кантонского и путунхуа], есть заимствования из тай-кадайских языков, из английского, португальского (в Аомыне), японского (на Тайване), тагальского языка (на Филиппинах), малайского языка и индонезийского языка (в Малайзии и Индонезии). Широко распространены разговорные и литературные чтения морфем, выбор которых обусловлен лексически. Как правило, первые возникли естественным образом, а вторые сконструированы на основе словарных среднекитайских чтений.
Самый ранний письменный памятник (иероглифический) на южно-миньском - сборник пьес «Ли цзин цзи» («Личжи в зеркале», 1566 год). Большинство миньских слов может быть записано китайскими иероглифами. Для записи заимствований и слов с неясной этимологией используются этимологически неродственные синонимичные или близкие по звучанию стандартные иероглифы, нестандартные иероглифы или латинизированное письмо. Его наиболее распространённые варианты - созданные христианскими миссионерами в XIX веке пэвэдзи для южно-миньского [POJ от Pèh-oe̅-jī (буквально - знаки разговорной речи); окончательно стандартизован в 1834 году] и банваце для восточно-миньского [BUC от B ̀ang-u ̂a-c ̂e (буквально - знаки простой речи); окончательно стандартизован в 1890-е годы]. Латинизированная письменность применяется как в чистом виде, так и в сочетании с иероглифами. Eю владеют около 100 тысяч человек (оценка, 1999 год). Помимо церковных изданий (в том числе Библии на различных миньских языках), а также первой тайваньской газеты (выходит с 1885 года), имеются напечатанные латиницей учебники, книги по медицине, языкознанию и географии. На Тайване латиница подавлялась в период японской колонизации (в 1895-1945 годах; в эти годы использовалась тайваньская кана на основе японской слоговой азбуки) и во время военного положения (1948-1987 годы).
Изучение миньского языка началось в XVI - начале XVII веков, когда испанские миссионеры в Маниле составили (на латинице) словарь, грамматику и тексты на южно-миньском. Первое китайское описание миньского идиома (восточно-миньского) - словарь рифм «Ци Линь ба инь» («Восемь звуков Ци и Линя», XVII век), содержащий около 10 тысяч иероглифов. В XIX веке изучение миньского языка продолжили протестантские миссионеры. В XX-XXI веках их исследовали Дж. Норман (США), М. Хасимото (Япония), С.А. Старостин (Россия), Х. Чаппелл (Австралия, Франция), Х. Клётер (Германия) и др.
Дополнительная литература:
White M.C. The Chinese language spoken at Fuh Chau // Methodist Quartely Review. 1856. July;
Van der Loon P. The Manila incunabula and early Hokkien studies (Pt. 1-2) // Asia Major. 1966. № 12, 1967. № 13;
Norman J. Tonal development in Min // Journal of Chinese Linguistics. 1973. Vol. 1. № 2;
idem. The initials of proto-Min // Ibid. 1974. Vol. 2. № 1;
idem.Chronological strata in the Min dialects // Fangyan. 1979. № 4;
Hashimoto M. J. The so-called "original" and "changed" tones in Fukienese // Bulletin of the Institute of History and Philology. 1982. Vol. 54. № 4;
Старостин С.А. Реконструкция фонологической системы древнекитайского языка. М., 1989;
DeBernardi J. Linguistic nationalism: the case of Southern Min // Sino-Platonic Papers. 1991. Vol. 25;
Yue-Hashimoto A. Stratification in comparative dialectal grammar: a case in southern Min // Journal of Chinese Linguistics. 1991. Vol. 19. № 2;
Branner D. P.Problems in comparative chinese dialectology: the classification of Miin and Hakka. B., 2000;
idem.Selected bibliography: The Southern Min language of Taiwan and related dialects (http://www. ruhr-uni-bochum. de/ slc/taiwan/ kloeter.pdf).
Словари:
Medhurst W.H. A dictionary of the Hok-këèn dialect of the Chinese language. Macao, 1832;
Maclay R.S., Baldwin C.C., Leger S.H. Dictionary of the Foochow dialect. 3rd ed. Shanghai, 1929;
Douglas C., Barclay T. Chinese-English dictionary of the vernacular or spoken language of Amoy. Taipei, 1990;
Campbell W. A dictionary of the Amoy vernacular. Tainan, 2006.