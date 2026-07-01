МИНЬСКИЕ ЯЗЫКИ

МИНЬСКИЕ ЯЗЫКИ - груп­па ки­тай­ских язы­ков, в язы­ко­зна­нии КНР, Рос­сии и ря­да западных стран обыч­но ква­ли­фи­ци­ру­емая как су­пер­груп­па диа­лек­тов ки­тай­ско­го язы­ка.

Рас­про­стра­не­ны на юге кон­ти­нен­таль­но­го Ки­тая (провинция Фуц­зянь, городского ок­ру­га Ча­оч­жоу и Чжань­цзян в провинции Гу­ан­дун, провинции Хай­нань, городского ок­ру­га Вэнь­чжоу и Чжо­ушань в провинции Чжэ­цзян, городские уезды Ли­ян и Цзянъ­инь в провинции Цзян­су), на Тай­ва­не, Фи­лип­пи­нах, в Син­га­пу­ре, Бру­нее, Ин­до­не­зии (ост­ро­ва Ява, Ба­ли), кон­ти­нен­таль­ной Ма­лай­зии, Таи­лан­де, Кам­бод­же, Лао­се, Вьет­на­ме, США (шта­ты Нью-Йорк, Ка­ли­фор­ния). Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 72 миллионов человек (оцен­ка, 2009 год). Название «миньские языки» про­ис­хо­дит от Минь - на­име­но­ва­ния древ­не­го эт­но­са, про­жи­вав­ше­го на тер­ри­то­рии провинции Фуц­зянь, а так­же совращенного со­кра­щён­но­го на­зва­ния этой про­вин­ции.

В распространённой современной клас­си­фи­ка­ции в миньские языки вклю­ча­ют 6 идио­мов (рас­це­ни­вае­мых как язы­ки или как груп­пы диа­лек­тов): южно-миньский (минь­нань) с на­ре­чиями цюаньчжанским (подгруп­пы цю­ань­чжоуская, чжанчжоуская, ся­мыньская и тайваньская) и чаошаньским (подгруп­пы чаочжоуская, чаопу и хайлуфэнская); лэй-хайнаньский (цюнлэй) с лэйчжоу­ским и хайнаньским наречия­ми, часто включаемый в состав южно-минь­ско­го; северо-миньский (миньбэй; выделя­ется шао­цзянская подгруппа); средне-минь­ский (цент­ральный, миньчжун); восточно-минь­ский (миньдун); пусяньский. В других клас­сификациях вы­де­ля­ют до 8 идио­мов. Раз­но­вид­но­сти южно-миньского на острове Тай­вань на­зы­ва­ют­ся «тай­юй» и «тай­вань­хуа» (буквально - тай­вань­ский язык), «хок­ло» (это сло­во мо­жет пи­сать­ся раз­ны­ми ие­рог­ли­фа­ми; ве­ро­ят­но, име­ет зна­че­ние ‘лю­ди из Фуцзяни’), на острове Хай­нань - «цюн­вэнь» или «цюнъ­юй» (буквально - хай­нань­ский язык), на Фи­лип­пи­нах - «лань­нан» (буквально - на­ши лю­ди), в Ма­лай­зии, Ин­до­не­зии, Син­га­пу­ре - «хок­кь­ень» (название провинции Фуц­зянь на рас­про­стра­нён­ном здесь диа­лек­те). Для южно-минь­ского су­ще­ст­ву­ет пре­стиж­ный го­вор - ся­мынь­ский (амой­ский; ос­но­ван на сме­си цю­ань­чжоу­ских и чжан­чжоу­ских го­воров), на ко­то­рый ис­то­ри­че­ски ори­ен­ти­ро­ва­лась тай­вань­ская раз­но­вид­ность южно-миньского. Её упот­реб­ле­ние на Тай­ва­не жё­ст­ко ог­ра­ни­чи­ва­лось до 1990-х годов; ны­не её раз­ви­тие под­дер­жи­ва­ет­ся, осо­бен­но сто­рон­ни­ка­ми не­за­ви­си­мо­сти Тай­ва­ня. Важ­ное куль­тур­ное зна­че­ние име­ют чаочжоуские диалекты. Для восточно-минь­ского стан­дарт­ный говор - фуч­жоуский.

Про­то­минь­ский диа­лект от­де­лил­ся от ос­таль­ных китайских диа­лек­тов рань­ше все­го - в III-IV веках - и не восходит не­по­сред­ствен­но к среднекитайскому языку, по­это­му миньский язык (диалекты) важны для срав­ниельно-ис­то­рической ре­кон­ст­рук­ции китайского языка. Рас­пад про­то­минь­ской общ­но­сти да­ти­ру­ет­ся XIII веком. Ис­то­ри­че­ски раз­де­ле­ние Миньского языка свя­за­но с ми­гра­ци­ей на­се­ле­ния, про­жи­вав­ше­го на тер­ри­то­рии современной провинции Фуц­зянь, на тер­ри­то­рию иных китайских про­вин­ций в IX-XV веках и в Юго-Восточную Азию в XVIII-XX веках.

Миньский язык, как и ос­таль­ные китайские язы­ки, сил­ла­би­че­ские. Струк­ту­ра сло­га так­же об­ще­ки­тай­ская: «ини­ци­аль + ме­ди­аль + цен­траль + тер­миналь». Един­ст­вен­ный обя­за­тель­ный эле­мент - цен­траль, ко­то­рая мо­жет быть вы­ра­же­на сло­го­вым со­нан­том. Про­ти­во­пос­тав­ля­ют­ся не­при­ды­ха­тель­ные глу­хие, при­ды­ха­тель­ные глу­хие и не­при­ды­ха­тель­ные звон­кие ини­циа­ли. Чис­ло сло­гов без учё­та то­на за­мет­но боль­ше, чем в литературном ки­тай­ском (в ся­мынь­ском го­во­ре - около 800). Вы­де­ля­ет­ся 5-8 то­нов (в за­ви­си­мо­сти от диа­лек­та и фо­ноло­ги­че­ско­го/фо­не­ти­че­ско­го под­хо­да). Раз­ви­та сис­те­ма то­наль­ных санд­хи.

Фор­мо­об­ра­зо­ва­ние, как и в других китайских язы­ках (диа­лек­тах), раз­ви­то сла­бо. Син­так­сические от­но­ше­ния пе­ре­да­ют­ся по­ряд­ком слов ли­бо слу­жеб­ными слова­ми. Основной по­ря­док слов «под­ле­жа­щее + ска­зуе­мое + до­пол­не­ние» (SVO), при на­ли­чии слу­жеб­ных слов воз­мо­жен по­ря­док SOV; оп­ре­де­ле­ние пред­ше­ст­ву­ет оп­ре­де­ляе­мо­му.

Име­ют­ся од­но­слож­ные и мно­го­слож­ные сло­ва, ог­ра­ни­чен­ный на­бор суф­фик­сов и пре­фик­сов. Лек­си­ка в основном древне-китайского про­ис­хо­ж­де­ния [в том числе за­им­ст­во­ва­ния из других китайских язы­ков (диа­лек­тов), главным образом кан­тон­ско­го и пу­тун­хуа], есть за­им­ст­во­ва­ния из тай-ка­дай­ских язы­ков, из анг­лий­ско­го, пор­ту­галь­ско­го (в Ао­мы­не), япон­ско­го (на Тай­ва­не), та­галь­ско­го язы­ка (на Фи­лип­пи­нах), ма­лай­ско­го язы­ка и индонезийского языка (в Ма­лай­зии и Ин­до­не­зии ). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны разговорные и литературные чте­ния мор­фем, вы­бор ко­то­рых обу­слов­лен лек­си­че­ски. Как пра­ви­ло, пер­вые воз­ник­ли ес­тественным об­ра­зом, а вто­рые скон­ст­руи­ро­ва­ны на ос­но­ве сло­вар­ных сред­не­ки­тай­ских чте­ний.

Са­мый ран­ний письменный па­мят­ник (иеро­глифический) на южно-минь­ском - сборник пьес «Ли цзин цзи» («Лич­жи в зер­ка­ле», 1566 год). Боль­шин­ст­во минь­ских слов мо­жет быть за­пи­са­но китайскими ие­рог­ли­фа­ми. Для за­пи­си за­им­ст­во­ва­ний и слов с не­яс­ной эти­мо­ло­ги­ей ис­поль­зу­ют­ся эти­мо­ло­ги­че­ски не­род­ст­вен­ные си­но­ни­мич­ные или близ­кие по зву­ча­нию стан­дарт­ные ие­рог­ли­фы, не­стан­дарт­ные ие­ро­гли­фы или ла­ти­ни­зи­ро­ван­ное пись­мо. Его наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные вари­ан­ты - со­з­дан­ные хри­сти­ан­ски­ми мис­сио­не­ра­ми в XIX веке пэвэдзи для южно-миньского [POJ от Pèh-oe̅-jī (буквально - зна­ки разговорной ре­чи); окон­ча­тель­но стан­дар­ти­зо­ван в 1834 году] и бан­ва­це для восточно-миньского [BUC от B ̀ang-u ̂a-c ̂e (буквально - зна­ки про­стой ре­чи); окон­ча­тель­но стан­дар­ти­зо­ван в 1890-е годы]. Ла­ти­ни­зи­ро­ван­ная пись­мен­ность при­ме­ня­ет­ся как в чис­том ви­де, так и в со­че­та­нии с ие­рог­ли­фа­ми. Eю вла­де­ют около 100 тысяч человек (оцен­ка, 1999 год). По­ми­мо цер­ков­ных из­да­ний (в том числе Биб­лии на раз­лич­ных миньских языках), а так­же пер­вой тай­вань­ской га­зе­ты (вы­хо­дит с 1885 года), име­ют­ся на­пе­ча­тан­ные ла­ти­ни­цей учеб­ни­ки, кни­ги по ме­ди­ци­не, язы­ко­зна­нию и гео­гра­фии. На Тай­ва­не ла­ти­ни­ца по­дав­ля­лась в пе­ри­од японской ко­ло­ни­за­ции (в 1895-1945 годах; в эти го­ды ис­поль­зо­ва­лась тай­вань­ская ка­на на ос­но­ве японской сло­го­вой аз­бу­ки) и во вре­мя во­енного по­ло­же­ния (1948-1987 годы).

Изу­че­ние миньского языка на­ча­лось в XVI - начале XVII веков, ко­гда испанские мис­сио­не­ры в Ма­ни­ле со­ста­ви­ли (на латинице) сло­варь, грам­ма­ти­ку и тек­сты на южно-минь­ском. Пер­вое китайское опи­са­ние минь­ско­го идиома (восточно-миньского) - сло­варь рифм «Ци Линь ба инь» («Во­семь зву­ков Ци и Ли­ня», XVII век), со­дер­жа­щий около 10 тысяч ие­ро­г­ли­фов. В XIX веке изу­че­ние миньского языка про­дол­жи­ли про­тес­тант­ские мис­сио­не­ры. В XX-XXI веках их исследовали Дж. Норман (США), М. Хасимото (Япо­ния), С.А. Старостин (Россия), Х. Чап­пелл (Австралия, Франция), Х. Клётер (Германия) и др.

Дополнительная литература:

White M.C. The Chinese language spoken at Fuh Chau // Methodist Quartely Review. 1856. July;

Van der Loon P. The Manila incu­na­bula and early Hokkien studies (Pt. 1-2) // Asia Major. 1966. № 12, 1967. № 13;

Norman J. Tonal de­ve­lopment in Min // Journal of Chinese Lingui­stics. 1973. Vol. 1. № 2;

idem. The initials of pro­to-Min // Ibid. 1974. Vol. 2. № 1;

idem.Chronological strata in the Min dialects // Fangyan. 1979. № 4;

Hashimoto M. J. The so-called "ori­ginal" and "changed" tones in Fukienese // Bulletin of the Institute of History and Philo­logy. 1982. Vol. 54. № 4;

Ста­рос­тин С.А. Ре­кон­ст­рук­ция фо­но­ло­ги­че­ской сис­те­мы древ­не­ки­тай­ско­го язы­ка. М., 1989;

DeBernardi J. Linguistic nationalism: the case of Southern Min // Sino-Platonic Papers. 1991. Vol. 25;

Yue-Hashimoto A. Stratification in comparative dialectal grammar: a case in southern Min // Journal of Chinese Linguistics. 1991. Vol. 19. № 2;

Branner D. P.Problems in comparative chinese dialectology: the classification of Miin and Hakka. B., 2000;

idem.Selected bib­liography: The Southern Min language of Tai­wan and related dialects (http://www. ruhr-uni-bochum. de/ slc/taiwan/ kloeter.pdf).

Сло­ва­ри:

Medhurst W.H. A dictionary of the Hok-këèn dialect of the Chinese language. Ma­cao, 1832;

Maclay R.S., Baldwin C.C., Le­ger S.H. Dictionary of the Foochow dialect. 3rd ed. Shanghai, 1929;

Douglas C., Bar­clay T. Chinese-En­glish dictionary of the vernacular or spoken language of Amoy. Taipei, 1990;

Campbell W. A dictionary of the Amoy verna­cular. Tainan, 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)