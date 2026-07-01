МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи. Центр - город Минск.
Впервые идея о создании Минской губернии была высказана императрийцей Екатериной II в именном рескрипте на имя генерала-аншефа М.Н. Кречетникова от 08(19).12.1792 года. Указ о создании Минской губернии на белорусских землях, отошедших к России по 2-му разделу Речи Посполитой (смотрите Разделы Речи Посполитой), датируется 23.04(04.05).1793 года с указанием, что его первая часть была распубликована ещё 18(29).04.1793 года. Площадь свыше 91 тысячи км2 (1897 год). Население свыше 2,1 миллиона человек (1897 год), свыше 2,99 миллиона человек (1914 год). Первоначально делилась на 13 уездов: Бобруйский, Борисовский, Вилейский, Давид-Городокский, Дисненский, Докшицкий, Игуменский, Минский, Мозырский, Несвижский, Пинский, Поставский и Слуцкий. 03(14).05.1795 года преобразована в Минское наместничество. Указом императора Павла I от 12(23).12.1796 года переименовано в Минскую губернию, упразднены Давид-Городокский, Докшицкий, Несвижский и Поставский уезды. 29.8(09.09).1797 года к Минской губернии присоединён Речицкий уезд Черниговской губернии. Во время Отечественной войны 1812 ггода Минская губерния занята французскими войсками, её территория включена в состав созданного 01.07.1812 года императором Наполеоном I Литовского княжества. В октябре - ноябре 1812 года освобождена российскими войсками. Во время Польского восстания 1830-1831 годов и Польского восстания 1863-1864 годов на территории Минской губернии действовали повстанческие отряды. По указу императора Николая I от 18(30).12.1842 года Вилейский и Дисненский уезды переданы в Виленскую губернию, в состав Минской губернии включён Новогрудский уезд Гродненской губернии.
Основное занятие населения - земледелие; главные культуры - рожь, овёс, ячмень, пшеница, гречиха, картофель; значительные посевы технических культур - льна, конопли, а также хмеля и табака. Промышленный характер имело садоводство, развивалось огородничество. В конце XIX века в Минской губернии действовали 20 конских заводов, заводы крупного рогатого скота и тонкорунных овец.
Экономическому развитию Минской губернии способствовало развитие сети железных дорог во 2-й половине XIX века, через территорию Минской губернии прошли железно-дорожные линии: Смоленск - Брест (1871 год), Нововилейск - Минск - Гомель (1873 год), Жабинка - Пинск (1882 год), Вильна - Лунинец и Лунинец - Пинск (обе - 1884), Лунинец - Ровно (1885 год), Лунинец - Гомель (1886 год).
В годы 1-й мировой войны Минская губерния - ближайший тыл Западного фронта, в городах и местечках дислоцировались многочисленные тыловые части, гарнизоны и госпитали. В 1917 году большая часть Новогрудского и Пинского уездов оккупирована германскими войсками. После Октябрьской революции 1917 года Минская губерния входила в Западную область (1917 - сентябрь 1918 годов), Западную Коммуну (сентябрь - декабрь 1918 года). В феврале - декабре 1918 года вся территория Минской губернии была оккупирована германскими войсками, в марте 1918 года на территории Минской губернии провозглашена Белорусская Народная Республика. Минская губерния составила территориальную основу провозглашённой 01.01.1919 года ССР Белоруссии. 11.07.1919 года Речицкий уезд передан в Гомельскую губернию. К концу лета 1919 года значительная часть территории Минской губернии оккупирована польскими войсками. После освобождения Минска частями РККА в ходе советско-польской войны 1920 года была принята Декларация о создании Белорусской ССР (31.07.1920 года), территория которой включила 6 уездов Минской губернии (Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Минский, Мозырский, Слуцкий). По Рижскому мирному договору 1921 года с Польшей Новогрудский и Пинский уезды, а также часть волостей Борисовского и Минского уездов отошли к Польше.