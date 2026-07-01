МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Российской им­пе­рии. Центр - город Минск .

Впервые идея о создании Минской губернии была высказана императрийцей Ека­те­ри­ной II в имен­ном рескрипте на имя генерала-аншефа М.Н. Кречетникова от 08(19).12.1792 года. Указ о создании Минской губернии на бе­ло­русских зем­лях, ото­шед­ших к Рос­сии по 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (смотрите Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той), да­ти­ру­ет­ся 23.04(04.05).1793 года с ука­за­ни­ем, что его пер­вая часть бы­ла рас­пуб­ли­ко­ва­на ещё 18(29).04.1793 года. Площадь свыше 91 тысячи км2 (1897 год). Население свыше 2,1 миллиона человек (1897 год), свыше 2,99 миллиона человек (1914 год). Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 13 уез­дов: Боб­руй­ский, Бо­ри­сов­ский, Ви­лей­ский, Да­вид-Го­ро­док­ский, Дис­нен­ский, Док­шиц­кий, Игу­мен­ский, Мин­ский, Мо­зыр­ский, Не­свиж­ский, Пин­ский, По­став­ский и Слуц­кий. 03(14).05.1795 года пре­об­ра­зо­ва­на в Мин­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. Ука­зом императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года пе­ре­име­но­ва­но в Минскую губернию, уп­разд­не­ны Да­вид-Го­ро­док­ский, Док­шиц­кий, Не­свиж­ский и По­став­ский уез­ды. 29.8(09.09).1797 года к Минской губернии при­сое­ди­нён Ре­чиц­кий уезд Черни­гов­ской губернии. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 ггода Минская губерния за­ня­та французскими вой­ска­ми, её тер­ри­то­рия вклю­че­на в со­став соз­дан­но­го 01.07.1812 года императором На­по­ле­о­ном I Ли­тов­ско­го княжества. В октябре - но­ябре 1812 года ос­во­бо­ж­де­на российскими вой­ска­ми. Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов и Польс­ко­го вос­ста­ния 1863-1864 годов на тер­ри­то­рии Минской губернии дей­ст­во­ва­ли пов­станческие от­ря­ды. По ука­зу императора Ни­ко­лая I от 18(30).12.1842 года Ви­лей­ский и Дис­нен­ский уез­ды пе­ре­да­ны в Ви­лен­скую гу­бер­нию, в со­став Минской губернии вклю­чён Но­во­груд­ский уезд Грод­нен­ской гу­бер­нии.

Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие; главные куль­ту­ры - рожь, овёс, яч­мень, пше­ни­ца, гре­чи­ха, кар­то­фель; зна­чительные по­севы тех­нических куль­тур - льна, ко­но­п­ли, а так­же хме­ля и та­ба­ка. Промышленный ха­рак­тер име­ло са­до­вод­ст­во, раз­ви­ва­лось ого­род­ни­че­ст­во. В конце XIX века в Минской губернии дей­ст­во­ва­ли 20 кон­ских за­во­дов, за­во­ды круп­но­го ро­га­то­го ско­та и тон­ко­рун­ных овец.

Эко­но­мическому раз­ви­тию Минской губернии спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тие се­ти же­лез­ных до­рог во 2-й половине XIX века, че­рез тер­ри­то­рию Минской губернии про­шли железно-дорожные ли­нии: Смо­ленск - Брест (1871 год), Но­во­ви­лейск - Минск - Го­мель (1873 год), Жа­бин­ка - Пинск (1882 год), Виль­на - Лу­ни­нец и Лу­ни­нец - Пинск (обе - 1884), Лу­ни­нец - Ров­но (1885 год), Лу­ни­нец - Го­мель (1886 год).

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны Минская губерния - бли­жай­ший тыл Западного фрон­та, в го­ро­дах и мес­теч­ках дис­ло­ци­ро­ва­лись мно­го­численные ты­ло­вые час­ти, гар­ни­зо­ны и гос­пи­та­ли. В 1917 году большая часть Но­во­груд­ско­го и Пин­ско­го уез­дов ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Минская губерния вхо­ди­ла в Западную об­ласть (1917 - сентябрь 1918 годов), Западную Ком­му­ну (сентябрь - декабрь 1918 года). В феврале - декабре 1918 года вся тер­ри­то­рия Минской губернии была ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, в мар­те 1918 года на тер­ри­то­рии Минской губернии про­воз­гла­ше­на Бе­ло­рус­ская На­род­ная Рес­пуб­ли­ка. Минская губерния со­ста­ви­ла тер­ри­то­ри­аль­ную ос­но­ву про­воз­гла­шён­ной 01.01.1919 года ССР Бе­ло­рус­сии. 11.07.1919 года Ре­чиц­кий уезд пе­ре­дан в Го­мель­скую губернию. К концу ле­та 1919 года зна­чительная часть тер­ри­то­рии Минской губернии ок­ку­пи­ро­ва­на польскими вой­ска­ми. По­сле ос­во­бож­де­ния Мин­ска час­тя­ми РККА в хо­де советско-польской вой­ны 1920 года бы­ла при­ня­та Дек­ла­ра­ция о со­з­да­нии Бе­ло­русской ССР (31.07.1920 года), тер­ри­то­рия ко­то­рой вклю­чи­ла 6 уез­дов Минской губернии (Боб­руй­ский, Бо­ри­сов­ский, Игу­мен­ский, Мин­ский, Мо­зыр­ский, Слуц­кий). По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года с Поль­шей Но­во­груд­ский и Пин­ский уез­ды, а так­же часть во­лос­тей Бо­ри­сов­ско­го и Мин­ско­го уез­дов ото­шли к Поль­ше.

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