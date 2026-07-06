МИНСЭЙТО

Минсэйто (Демократическая партия) — японская политическая партия. Основана 1 июня 1927 под руководством О. Хамагути в результате слияния партий Кэнсэйкай и Сэйюхонто. Опиралась на городской средний класс, получала поддержку концерна Мицубиси . Политически считалась более умеренной, чем ее главный конкурент Сэйюкай . Находясь у власти в 1929—1931, пыталась преодолеть последствия мирового экономического кризиса, подписала Лондонское соглашение об ограничении морских вооружений (1930), выступала за экономическую, а не военно-политическую экспансию в Азии («дипломатия Сидэхара »). В 1931—1937 находилась в оппозиции, затем участвовала в кабинетах «национального единства», поддерживая экспансионистскую политику. Самораспустилась 15 августа 1940 в процессе создания «новой политической структуры».

Лит .: Иноуэ Т. Сэйюкай то Минсэйто. ([Партии] Сэйюкай и Минсэйто). Токио, 2012 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.