МИНОТАВР

МИНОТАВР - в древнегреческой мифо­ло­гии чу­до­ви­ще-че­ло­ве­ко­бык, ро­ж­дён­ный Па­си­фа­ей - же­ной крит­ско­го ца­ря Ми­но­са - от бы­ка, по­слан­но­го на Крит бо­гом По­сей­до­ном.

Ми­нос за­клю­чил Минотавра в ла­би­ринт, по­стро­ен­ный Де­да­лом, и обя­зал под­вла­ст­ные ему в то вре­мя Афи­ны в ви­де по­да­ти при­но­сить еже­год­но в жерт­ву по 7 юно­шей и де­ву­шек. Афин­ский ца­ре­вич Те­сей, доб­ро­воль­но от­пра­вив­ший­ся на Крит в чис­ле пред­назна­чен­ных на съе­де­ние Минотавру, убил чу­до­ви­ще и с по­мо­щью ни­ти влюб­лён­ной в не­го до­че­ри Ми­но­са Ари­ад­ны («нить Ари­ад­ны») вы­брал­ся из ла­би­рин­та.

Изо­бра­же­ния Минотавра (в ви­де че­ло­ве­ка с го­ло­вой бы­ка) по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в кон­тек­сте ми­фа о Те­сее в древне-греческой ва­зо­пи­си (Эпик­тет, конец VI - начало V веков до н. э., и др.), встре­ча­ют­ся в скульп­ту­ре и древне-римских рос­пи­сях. Как, пра­ви­ло, изо­бра­жа­лась бит­ва ге­роя с чу­до­ви­щем, но встре­ча­ют­ся и другие сце­ны: «Па­си­фая, вскарм­ли­ваю­щая Ми­но­тав­ра» (крас­но­фи­гур­ный ки­лик около 340-320 до н. э., Национальная библиотека, Па­риж). Минотавр изо­бра­жа­ли в скульп­ту­ре Но­во­го вре­ме­ни: мра­мор­ная ста­туя «Те­сей и Ми­но­тавр» А. Ка­но­вы (1781-1783 годы, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон), брон­зо­вые ста­туэт­ки «Те­сей, уби­ваю­щий Ми­но­тав­ра» А.Л. Ба­ри (1841-1846 годы, Лувр, Па­риж), О. Ро­де­на (1886 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние). Г. Климт ис­поль­зо­вал фи­гу­ру Минотавра на пла­ка­те для пер­вой вы­став­ки общества «Се­цес­си­он» (1898 год), у Г. До­ре она по­яв­ляет­ся в ил­лю­ст­ра­ци­ях к «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те (1861, 1868 годы). Об­раз Минотавра имел осо­бое сим­во­лическое зна­че­ние для сюр­реа­ли­стов и в твор­че­ст­ве П. Пи­кас­со, где он встре­ча­ет­ся осо­бен­но час­то в 1930-е годы (офорт «Ми­но­тав­ро­ма­хия», 1935 год; об­лож­ка для 1-го но­ме­ра журнала «Le Minotaure», 1933 год, кол­лаж).

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