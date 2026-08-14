МИНОТАВР
МИНОТАВР - в древнегреческой мифологии чудовище-человекобык, рождённый Пасифаей - женой критского царя Миноса - от быка, посланного на Крит богом Посейдоном.
Минос заключил Минотавра в лабиринт, построенный Дедалом, и обязал подвластные ему в то время Афины в виде подати приносить ежегодно в жертву по 7 юношей и девушек. Афинский царевич Тесей, добровольно отправившийся на Крит в числе предназначенных на съедение Минотавру, убил чудовище и с помощью нити влюблённой в него дочери Миноса Ариадны («нить Ариадны») выбрался из лабиринта.
Изображения Минотавра (в виде человека с головой быка) получили широкое распространение в контексте мифа о Тесее в древне-греческой вазописи (Эпиктет, конец VI - начало V веков до н. э., и др.), встречаются в скульптуре и древне-римских росписях. Как, правило, изображалась битва героя с чудовищем, но встречаются и другие сцены: «Пасифая, вскармливающая Минотавра» (краснофигурный килик около 340-320 до н. э., Национальная библиотека, Париж). Минотавр изображали в скульптуре Нового времени: мраморная статуя «Тесей и Минотавр» А. Кановы (1781-1783 годы, Музей Виктории и Альберта, Лондон), бронзовые статуэтки «Тесей, убивающий Минотавра» А.Л. Бари (1841-1846 годы, Лувр, Париж), О. Родена (1886 год, частное собрание). Г. Климт использовал фигуру Минотавра на плакате для первой выставки общества «Сецессион» (1898 год), у Г. Доре она появляется в иллюстрациях к «Божественной комедии» Данте (1861, 1868 годы). Образ Минотавра имел особое символическое значение для сюрреалистов и в творчестве П. Пикассо, где он встречается особенно часто в 1930-е годы (офорт «Минотавромахия», 1935 год; обложка для 1-го номера журнала «Le Minotaure», 1933 год, коллаж).