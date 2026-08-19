МИНОС (др.-греч. Μίνως, лат. Minos)

В древнегреческой мифологии легендарный царь Кносса на Крите.

Минос, согласно преданиям, жил за три поколения до Троянской войны. Он считался сыном Зевса (Il., XIII, 449; Od., XI, 568) и Европы (дочери Агенора, см.: Diod. Sic., V, 78, 1, или Феникса, см.: Il., XIV, 321), которую Зевс перенес на Крит из Тира или Сидона, превратившись в быка; его братьями были Радамант и Сарпедон. В соответствии с другой традицией, которая предполагала дорийское присутствие на Крите еще в доисторические времена, он был сыном Астерия и потомком Дора (Diod. Sic., IV, 60, 2-3). Женой Миноса была дочь бога солнца Гелиоса Пасифия; среди потомства Миноса от Пасифаи называют сыновей Андрогея, Катрея, Девкалиона и Главка, дочерей Акаллу, Ксенодику, Ариадну, которая помогла Тесею выйти из лабиринта (Apollod., III, 15, 7-8), и Федру, которая впоследствии стала женой Тесея (Apollod. Epit., I, 17-19).

Когда Минос обратился с мольбой к Посейдону послать ему быка для принесения жертвы, бог исполнил его просьбу, но появившийся из морской пучины бык был столь прекрасен, что Минос решил оставить его себе. Посейдон в наказание внушил Пасифае преступную страсть к быку, и от этого противоестественного союза родился Минотавр (чудовище с головой быка и телом человека), которого Минос приказал спрятать в лабиринте, специально построенном для этого знаменитым архитектором и механиком Дедалом (Apollod., III, 1, 2-4; Diod. Sic., IV, 77, 4).

Минос, по мнению исследователей, был скорее наследственным титулом, а не личным именем правителя: Диодор различает двух правителей с таким именем на протяжении трех поколений (Diod. Sic., IV, 60, 2-5). Минос был самым могущественным из всех земных правителей (Hesiod., fr. 144 M–W), любимцем Зевса, который беседовал с ним и наставлял его каждые девять лет в пещере на горе Ида (Od., XIX, 179; Plat. Leg., 624d; Strab., XVI, 2, 38, р. 762). Вместе с братом Радамантом он дал людям первые законы ([Plat.] Minos 318d; Apollod., III, 1, 2), и действовал как судья не только для живущих, но и в царстве мертвых (Od., XI, 568). Минос имел славу талассократа – «властителя моря» (Htd., I, 171; III, 122; Thuc. I, 4, 1; 8, 2; Apollod., III, 1, 3; 15, 8; Diod. Sic., IV, 79, 1; V, 78, 3). Аттические легенды представляют его жестоким правителем, который вел войну с Мегарой и Афинами ; чтобы отомстить за своего сына Андрогея, который погиб в Аттике, заставил афинян отправлять ежегодно страшную дань – семь юношей и семь девушек для принесения в жертву Минотавру, и это продолжалось, пока Тесей, сын афинского царя Эгея, не убил чудовище (Plut. Thes., 15–19).

Минос нашел свою смерть на Сицилии, куда он отправился, преследуя Дедала (Hdt., VII, 170), который бежал с Крита к царю Камика Кокалу; когда Минос потребовал у Кокала выдать Дедала, тот пообещал это сделать, но прежде, оказывая внимание Миносу как гостю, предложил ему отдохнуть и принять ванну, в которой дочери Кокала заживо сварили Миноса (Apollod. Epit., I, 15; cp. Diod. Sic., IV, 79, 2). Спутники похоронили его на Сицилии, но позднее его останки были перенесены на Крит (Diod. Sic., IV, 79, 4).

Убийство Тесеем Минотавра становится популярным сюжетом в вазописи с архаического времени; сам же Минос довольно редко представлен в произведениях искусства, обычно он изображался судьей в царстве мертвых.

Культура бронзового века на Крите называется по имени Миноса минойской .

Иллюстрация :

Минос. Фрагмент фрески Микеланджело «Страшный суд». 1537-1541. Сикстинская капелла, Ватикан.

Автор статьи: О.В. Кулишова