МИНОР - мно­го­го­лос­ный то­наль­ный лад, ус­той­чи­вые зву­ки ко­то­ро­го об­ра­зу­ют ма­лую тер­цию и чис­тую квин­ту (счи­тая вверх от I сту­пе­ни зву­ко­ря­да).

Ми­нор­ное на­кло­не­ние ха­рак­те­ри­зу­ет лад в це­лом и в осо­бен­но­сти его центральный ак­корд - кон­со­ни­рую­щее то­ни­че­ское тре­зву­чие, имею­щее ма­лую тер­цию в ос­но­ве. Упот­ре­би­тель­ное обо­зна­че­ние ми­нор­ной то­наль­но­сти сов­па­да­ет с обо­зна­че­ни­ем ми­нор­но­го тре­зву­чия: строч­ная латинская бу­к­ва или слог (a, b, h, c, cis, d, dis, es, e и т. д. в по­ряд­ке воз­рас­та­ния вы­со­ты) оз­на­ча­ет зву­ко­вы­сот­ное по­ло­же­ние то­ни­ки (ос­нов­но­го то­на то­ни­че­ско­го тре­зву­чия), сло­во «moll» (от латинского mollis - мяг­кий) - ми­нор­ный лад (на­кло­не­ние).

Ми­нор­ное тре­зву­чие, не­смот­ря на кон­со­нант­ность, не­вы­во­ди­мо из на­ту­раль­но­го зву­ко­ря­да и по сво­ему фо­низ­му про­ти­во­по­лож­но ма­жор­но­му тре­зву­чию, что со­став­ля­ет один из важ­ней­ших эс­те­тических кон­тра­стов в му­зы­ке. «Тём­ной» ок­ра­ске ми­нор­но­го то­нического тре­зву­чия со­от­вет­ству­ет эмо­цио­наль­ная ок­ра­ска ла­да, по­стро­ен­но­го на его ос­но­ве. В клас­сической то­наль­ной сис­те­ме минор име­ет 3 основных раз­но­вид­но­сти: на­ту­раль­ный, гар­мо­ни­че­ский и ме­ло­ди­че­ский. В стро­го диа­то­ни­че­ском на­ту­раль­ном миноре ми­нор­ны не толь­ко тре­зву­чие то­ни­ки (T), но и все ак­кор­ды до­ми­нан­ты (D) и суб­до­ми­нан­ты (S). Гар­мо­нический минор име­ет ввод­ный тон (вы­со­кую VII сту­пень), на­ру­шаю­щий стро­гую диа­то­ни­ку и сбли­жаю­щий его с од­но­им. ма­жо­ром; в ка­че­ст­ве D ис­поль­зу­ет­ся ма­жор­ное тре­зву­чие, бо­лее ост­ро тя­го­тею­щее в T. В ме­ло­дическом миноре вы­со­кие VI и VII сту­пе­ни час­то свя­за­ны с вос­хо­дя­щим ме­ло­дическим дви­же­ни­ем.

Эпо­ха функ­цио­наль­ной (гар­мо­ни­че­ской) то­наль­но­сти, ба­зи­рую­щей­ся на ма­жо­ре и миноре, ох­ва­ты­ва­ет в ев­ропейской му­зы­ке XVII-XIX веков. Про­цесс ос­во­бо­ж­де­ния от ин­то­национных фор­мул ста­рых ла­дов был для минора бо­лее сло­жен, чем для ма­жо­ра. Да­же в клас­си­ко-ро­ман­тический пе­ри­од (с середины XVIII до конца XIX веков), ко­гда минор по об­раз­цу ма­жо­ра при­об­рёл свой клас­сический вид (опо­ра на 3 главных ак­кор­да - Т, D и S), в струк­ту­ре ла­да проч­но за­кре­пи­лась двой­ст­вен­ность не­ко­то­рых сту­пе­ней (вы­со­кая VII при дви­же­нии вверх, низ­кая VII при дви­же­нии вниз) - ос­та­ток преж­не­го бо­гат­ст­ва ста­ро­мо­даль­ной гар­мо­нии. К концу XIX века минор (как и ма­жор) от­час­ти ре­ор­га­ни­зу­ет­ся за счёт вклю­че­ния в лад не­диа­то­нических эле­мен­тов и функ­цио­наль­ной де­цен­тра­ли­за­ции. В му­зы­ке XX-XXI веков минор су­ще­ст­ву­ет как од­на из мно­го­численных зву­ко­вых сис­тем.

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