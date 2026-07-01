МИНОНОСЕЦ
МИНОНОСЕЦ - боевой корабль, предназначавшийся для уничтожения кораблей противника торпедами (самодвижущимися минами).
Первый в мире мореходный миноносец «Взрыв» построен в России в 1877 году на заводе Берда (Санкт-Петербург). Имел водоизмещение 160 т, скорость хода 14,5 узлов (26,8 км/ч), вооружение: 1 неподвижный торпедный аппарат, четыре 37-мм пятиствольных орудия. С 1881 года к массовой постройке миноносцев приступили все ведущие морские государства Европы и США. Большинство кораблей этого класса имели водоизмещение 75-140 т и скорость хода 17-22 узлов (31,5-40,7 км/ч). Опыт манёвров ВМС Великобритании в 1885 году показал высокую боевую эффективность групповых атак миноносцев на крупные броненосные корабли. Дальнейшее развитие миноносцев шло по пути увеличения водоизмещения, повышения мощности энергетических установок, скорости хода, дальности плавания, усиления и совершенствования торпедного и артиллерийского вооружения, что привело к созданию минных крейсеров, контрминоносцев и эскадренных миноносцев, с появлением которых перед 1-й мировой войной строительство миноносцев в основном прекратилось. Однако некоторые государства (Германия, Италия и др.) продолжали строительство миноносцев, которые к концу 1-й мировой войны сложились в подкласс эсминцев. В ходе 2-й мировой войны строительство миноносцев окончательно прекратилось, этот подкласс кораблей был заменён эсминцами, сторожевыми кораблями и др. Первые боевые подводные лодки российского ВМФ типа «Дельфин» до 1906 года именовались миноносцами.