МИНОНОСЕЦ

МИНОНОСЕЦ - бое­вой ко­рабль, пред­на­зна­чав­ший­ся для унич­то­же­ния ко­раб­лей про­тив­ни­ка тор­пе­да­ми (са­мо­дви­жу­щи­ми­ся ми­на­ми).

Пер­вый в ми­ре мо­ре­ход­ный миноносец «Взрыв» по­стро­ен в Рос­сии в 1877 году на за­во­де Бер­да (Санкт-Пе­тер­бург). Имел во­до­из­ме­ще­ние 160 т, ско­рость хо­да 14,5 узлов (26,8 км/ч), воо­ру­же­ние: 1 не­под­виж­ный тор­пед­ный ап­па­рат, че­ты­ре 37-мм пя­ти­стволь­ных ору­дия. С 1881 года к мас­со­вой по­строй­ке миноносцев при­сту­пи­ли все ве­ду­щие морские государства Ев­ро­пы и США. Боль­шин­ст­во ко­раб­лей это­го клас­са име­ли во­до­из­ме­ще­ние 75-140 т и ско­рость хо­да 17-22 узлов (31,5-40,7 км/ч). Опыт ма­нёв­ров ВМС Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1885 году по­ка­зал вы­со­кую бое­вую эф­фек­тив­ность груп­по­вых атак миноносцев на круп­ные бро­не­нос­ные ко­раб­ли. Даль­ней­шее раз­ви­тие миноносцев шло по пу­ти уве­ли­че­ния во­до­из­ме­ще­ния, по­вы­ше­ния мощ­но­сти энер­ге­тических ус­та­но­вок, ско­ро­сти хо­да, даль­но­сти пла­ва­ния, уси­ле­ния и со­вер­шен­ст­во­ва­ния тор­пед­но­го и артиллерийского воо­ру­же­ния, что при­ве­ло к соз­да­нию мин­ных крей­се­ров, контр­ми­но­нос­цев и эс­кад­рен­ных ми­но­нос­цев, с по­яв­ле­ни­ем ко­то­рых пе­ред 1-й ми­ро­вой вой­ной строи­тель­ст­во миноносцев в основном пре­кра­ти­лось. Од­на­ко не­ко­то­рые го­су­дар­ст­ва (Гер­ма­ния, Ита­лия и др.) про­дол­жа­ли строи­тель­ст­во миноносцев, ко­то­рые к кон­цу 1-й ми­ро­вой вой­ны сло­жи­лись в под­класс эс­мин­цев. В хо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны строи­тель­ст­во миноносцев окон­ча­тель­но пре­кра­ти­лось, этот под­класс ко­раб­лей был за­ме­нён эс­мин­ца­ми, сто­ро­же­вы­ми ко­раб­ля­ми и др. Пер­вые бое­вые подводные лодки российского ВМФ ти­па «Дель­фин» до 1906 года име­но­ва­лись ми­но­нос­ца­ми.

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