МИНОБЭ ТАЦУКИТИ

Минобэ Тацукити (07.05.1873, Такасаго, префектура Хёго — 23.05.1948, Токио) — японский юрист и государствовед. Из семьи врача. По окончании Токийского университета (1897) преподавал в нем, в 1902—1934 — профессор, в 1924—1927 — декан юридического факультета. Член Японской академии Гакусюин (1911). Член Палаты пэров (1932—1935), Тайного совета (1946—1947). Автор многочисленных трудов по конституционному и административному праву, использовавшихся в японском законодательстве. Сформулированное М. в 1912 положение об императоре Японии как высшем органе государства, находящемся в сфере права, а не как его воплощении считалось официально признанным, но в 1935 было подвергнуто резкой критике националистами и осуждено властями. После войны участвовал в подготовке новой конституции.

Соч .: Нихонкоку хогаку (Японское право). Т. 1—2. Токио, 1907 (на яп. яз.); Кэмпо кова (Лекции о конституции). Токио, 1912 (на яп. яз.); Кэмпо сацуё (Комментарии к конституции). Токио, 1923 (на яп. яз.); Гикай сэйдорон (Парламентская система). Токио. 1930 (на яп. яз.); Кэмпо то сэйто (Конституция и политические партии). Токио, 1934 (на яп. яз.); Хо-но хонсицу (Сущность права). Токио, 1935 (на яп. яз.); Кохо то сихо (Публичное право и частное право). Токио, 1935 (на яп. яз.); Нихон гёсэйхо (Японское админстративное право). Т. 1—2. Токио, 1936, 1940 (на яп. яз.); Синкэмпо гайрон (Обзор новой конституции). Токио, 1947 (на яп. яз.).

Лит .: Miller F. O. Minobe Tatsukichi — Interpreter оf Constitutionalism in Japan. Berkeley, 1965; Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М., 1999. В. Э. Молодяков.