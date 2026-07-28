МИННУЛЛИН ТУФАН АБДУЛЛОВИЧ

МИННУЛЛИН ТУФАН АБДУЛЛОВИЧ - татарский дра­ма­тург, пуб­ли­цист, заслуженный де­ятель ис­кусств Татарской АССР (1978 год), РСФСР (1984 год) и Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан (1995 год), народный пи­са­тель Респуб­ли­ки Та­тар­стан (2005 год).

Окон­чил Те­ат­раль­ное училище имени М.С. Щеп­ки­на (1961 год) и Выс­шие литературные кур­сы при Литературном институте имени А.М. Горь­ко­го (1977 год) в Мо­ск­ве. В 1984-1989 годах председатель прав­ле­ния союза писателей (СП) Татарской АССР, сек­ре­тарь прав­ле­ния СП РСФСР.

Литературную из­вест­ность при­нес­ли дра­ма «День ро­ж­де­ния Ми­ляу­ши» («Милəүшəнең ту­ган көне») и ко­ме­дия «Кам­ни фун­да­мен­та» («Ни­гез таш­ла­ры», обе поставлены в 1968 году). В цен­тре дра­ма­тур­гии Миннулина - нравственное ста­нов­ле­ние лич­но­сти, про­бле­ма со­хра­не­ния национального куль­тур­но­го на­сле­дия: «Дру­же­ский раз­го­вор» («Дус­лар җы­ел­ган җир­дə», 1977 год), «Ста­рик из де­рев­ни Аль­дер­меш» («Əл­дер­меш­тəн Əл­мəн­дəр», поставлена в 1976 году), «Ро­до­слов­ная» («Шə­җə­рə», поставлена в 1998 году), «Лю­бов­ни­ца» («Сөяр­кə», поставлена в 2001 году) и др. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: во­де­ви­ли, музыкальные ко­ме­дии, ис­то­рические дра­мы, пье­сы для де­тей, рас­ска­зы.

Государственная премия РСФСР, Государственная премия Татарской АССР (обе 1979 года).

Сочинения:

У со­вес­ти ва­ри­ан­тов нет: Пье­сы. М., 1985;

Избранные про­из­ве­де­ния. Ка­зань, 2002 (на татарском языке).