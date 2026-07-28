МИННУЛЛИН ТУФАН АБДУЛЛОВИЧ
МИННУЛЛИН ТУФАН АБДУЛЛОВИЧ - татарский драматург, публицист, заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1978 год), РСФСР (1984 год) и Республики Башкортостан (1995 год), народный писатель Республики Татарстан (2005 год).
Окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина (1961 год) и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького (1977 год) в Москве. В 1984-1989 годах председатель правления союза писателей (СП) Татарской АССР, секретарь правления СП РСФСР.
Литературную известность принесли драма «День рождения Миляуши» («Милəүшəнең туган көне») и комедия «Камни фундамента» («Нигез ташлары», обе поставлены в 1968 году). В центре драматургии Миннулина - нравственное становление личности, проблема сохранения национального культурного наследия: «Дружеский разговор» («Дуслар җыелган җирдə», 1977 год), «Старик из деревни Альдермеш» («Əлдермештəн Əлмəндəр», поставлена в 1976 году), «Родословная» («Шəҗəрə», поставлена в 1998 году), «Любовница» («Сөяркə», поставлена в 2001 году) и др. Среди других произведений: водевили, музыкальные комедии, исторические драмы, пьесы для детей, рассказы.
Государственная премия РСФСР, Государственная премия Татарской АССР (обе 1979 года).
Сочинения:
У совести вариантов нет: Пьесы. М., 1985;
Избранные произведения. Казань, 2002 (на татарском языке).