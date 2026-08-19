МИННЕЗИНГЕРЫ
МИННЕЗИНГЕРЫ - немецкие и австрийские средневековые поэты-музыканты, преимущественно из рыцарского сословия.
Обобщённое название искусства миннезингеров - миннезанг (Minnesang, буквально - воспевание любви). Основные жанры миннезингеров - любовная песня (Minnelied), лейх (Leich), шпрух, песня о крестовом походе (Kreuzlied); темы - рыцарская любовь к знатной даме, служение Богу и сюзерену, рыцарские турниры, пиры и крестовые походы. Ранний этап поэзии миннезингеров, «дунайский миннезанг» (1150-1170 годы), тесно связан с немецкой фольклорной традицией (Кюренбергер, Дитмар фон Айст). «Рейнский миннезанг» (1170-1190 годы) имел куртуазный характер и находился под воздействием форм и мотивов провансальской и французской лирики (Фридрих фон Хаузен, Генрих фон Фельдеке). Поэзия миннезингеров достигла расцвета около 1180-1230 годов в творчестве Рейнмара фон Хагенау (Рейнмара Старого), Генриха фон Морунгена, Гартмана фон Ауэ, Вольфрама фон Эшенбаха, Вальтера фон дер Фогельвейде. У Нейдхарта фон Ройенталя (1-я половина XIII века) куртуазные мотивы классического миннезанга пародируются и переносятся в крестьянскую среду. Во 2-й половине XV века с развитием бюргерства миннезанг сменился мейстерзангом; последними миннезингерами считаются Освальд фон Волькенштейн и Гуго фон Монтфорт (музыкальное оформлением его стихов занимался «верный слуга» Бурк Мангольт). Мейстерзингеры называли миннезангеров старыми мастерами (alte Meister) и считали их творчество образцом для подражания.
До начала XIV века музыкальное искусство миннезингеров (как и родственных им трубадуров и труверов) принадлежало устной традиции; по этой причине музыка раннего и классического миннезанга полностью утрачена. Судя по дошедшим до нас нотированным поздним рукописям (песни Нейдхарта фон Ройенталя, Фрауэнлоба, Освальда фон Волькенштейна и некоторых других поздних миннезингеров), она была одноголосной (за редкими исключениями), со свободным «декламационным» ритмом (в рукописи не нотировался). Пение миннезингеров сопровождалось богато орнаментированной импровизацией на арфе, фиделе и других струнных инструментах. В основе музыки - мелодии-модели [так н.азываемыетоны: «зелёный», «забытый», «нежный», «горлодушитель» (Würgendrüssel; амбитус - около 2 октав) и др.], которые многократно перетекстовывались по принципу контрафактуры. Например, «долгий тон» собственного сочинения Фрауэнлоб использовал 122 раза, ещё около 200 раз он отмечается в сочинениях других миннезингеров. В ряде случаев для мелодий миннезингеров устанавливаются прототипы во французский шансон, реже - в репертуаре григорианского хорала и итальянских песенных жанрах. Координация стиха и музыки в строфических формах (Lied, шпрух) происходила в форме бар. В масштабном лейхе (как и в его французском прототипе ле) мелодическое развитие носит сквозной характер (иногда с рефренами). Образ миннезингера (Вольфрам фон Эшенбах) воплощён в опере «Тангейзер» Р. Вагнера.
Издания:
Jammers E. Ausgewählte Melodien des Minnesangs: Einf ̈uhrung, Erl ̈auterung und Übertragung. Tüb., 1963;
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974;
Des Minnesangs Frühling / Hrsg. H. Moser, H. Tervooren. 38. Aufl. Stuttg., 1988;
Mutabilität im Minnesang: mehrfach überlieferte Lieder des 12. und frühen 13. Jahrhunderts / Hrsg. H. Heinen. G ̈oppingen, 1989;
Кюрегян Т., Столярова Ю. Песни средневековой Европы. М., 2007.
Дополнительная литература:
Spanke H. Deutsche und französische Dichtung des Mittelalters. Stuttg., 1943;
Gennrich F. Mittelhochdeutsche Liedkunst: 24 Melodien zu mittelhochdeutschen Liedern. Darmstadt, 1954;
Kuhn H. Minnesangs Wende. 2. Aufl. Tüb., 1967;
Aarburg U. Probleme um die Melodien des Minnesangs // Der Deutschunterricht. 1967. Bd 19. № 2;
Wenzel H. Frauendienst und Gottesdienst. B., 1974;
Brunner H. Die alten Meister: Studien zur Überlieferung und Rezeption der mittelhochdeutschen Sangspruchdichter im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Münch., 1975;
Giloy-Hirtz P. Deformation des Minnesangs. Hdlb., 1982;
Sayce O. The medieval German lyric 1150-1300. Oxf., 1982.