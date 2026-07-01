МИННЕСОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИННЕСОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - крупнейший университет и научно-исследовательский центр штата Миннесота (США).
Основан в 1851 году в Миннеаполисе (штат Миннесота), занятия начались в 1869 году. Объединяет (2010 год) 5 кампусов (около 41 тысячи студентов), каждый из которых фактически является самостоятельным вузом: в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол (объединённый кампус), Дулут (1895 год, современный статус с 1947 года), Моррис (1910 год, современный статус с 1960 года), Крукстон (1905 год, современный статус с 1988 года), Рочестер (2006 год). Управление ун-тами осуществляет Совет регентов Миннесотского университета, часть которых назначается губернатором штата. В составе университетов свыше 10 колледжей и школ, 18 региональных офисов, свыше 250 НИИ, научно-исследовательских центров и других научных подразделений, в том числе Биомедицинский центр геномики, Центр по биоэтике, Центр когнитивных наук, Центр искусств и медицины, Исследовательский центр истории иммиграции, Исследовательский центр землетрясений, Институт перспективных исследований, Институт биотехнологии, Институт исследования человеческих ресурсов; Музей естественной истории Дж.Ф. Белла (1872 год, Государственный музей естественной истории штата Миннесота), Музей искусств Ф.Р. Вейсмана (1934 год), 14 библиотек (около 7 миллионов томов). Среди преподавателей и выпускников Миннесотского университета: лауреаты Нобелевской премии - Н. Борлоуг, У. Браттейн, Л. Игнарро, М. Калвин, Э. Льюис, Д. Макфадден; вице- президенты США - Х. Хамфри (1965-1969 годы), У. Мондейл (1977-1981 годы).