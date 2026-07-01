МИННЕСОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИННЕСОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - круп­ней­ший уни­вер­си­тет и научно-исследовательский центр шта­та Мин­не­со­та ( США ).

Ос­но­ван в 1851 году в Мин­неа­по­ли­се (штат Мин­не­со­та), за­ня­тия на­ча­лись в 1869 году. Объ­е­ди­ня­ет (2010 год) 5 кам­пу­сов (около 41 тысячи сту­ден­тов), ка­ж­дый из ко­то­рых фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся са­мо­сто­ятельным ву­зом: в со­сед­них го­ро­дах Мин­неа­по­лис и Сент-Пол (объ­е­ди­нён­ный кам­пус), Ду­лут (1895 год, современный ста­тус с 1947 года), Мор­рис (1910 год, современный ста­тус с 1960 года), Крук­стон (1905 год, современный ста­тус с 1988 года), Ро­че­стер (2006 год). Управ­ле­ние ун-та­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Со­вет ре­ген­тов Миннесотского университета, часть ко­то­рых на­зна­ча­ет­ся гу­бер­на­то­ром шта­та. В со­ста­ве университетов свыше 10 кол­лед­жей и школ, 18 ре­гио­наль­ных офи­сов, свыше 250 НИИ, научно-исследовательских цен­тров и других на­учных под­раз­де­ле­ний, в том числе Био­меди­цин­ский центр ге­но­ми­ки, Центр по био­эти­ке, Центр ког­ни­тив­ных на­ук, Центр ис­кусств и ме­ди­ци­ны, Ис­сле­до­вательский центр ис­то­рии им­ми­гра­ции, Ис­сле­до­вательский центр зем­ле­тря­се­ний, Институт пер­спек­тив­ных ис­сле­до­ва­ний, Институт био­тех­но­ло­гии, Институт ис­сле­до­ва­ния че­ло­ве­че­ских ре­сур­сов; Му­зей ес­тественной ис­то­рии Дж.Ф. Бел­ла (1872 год, Государственный му­зей ес­тественной ис­то­рии шта­та Мин­не­со­та), Му­зей ис­кусств Ф.Р. Вейс­ма­на (1934 год), 14 биб­лио­тек (около 7 миллионов то­мов). Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей и вы­пу­ск­ни­ков Миннесотского университета: лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии - Н. Бор­ло­уг, У. Брат­тейн, Л. Иг­нар­ро, М. Кал­вин, Э. Лью­ис, Д. Мак­фад­ден; ви­це- пре­зи­ден­ты США - Х. Хам­фри (1965-1969 годы), У. Мон­дейл (1977-1981 годы).

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