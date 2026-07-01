МИННЕАПОЛИС

МИННЕАПОЛИС - го­род на се­ве­ре США , в восточной час­ти шта­та Мин­не­со­та. Круп­ней­ший го­род шта­та.

Население 386,8 тысяч человек (2010 год; в том числе около 18% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 5% - вы­ход­цы из стран Азии). Главный центр городской аг­ло­ме­ра­ции Мин­неа­по­лис - Сент-Пол - Блу­минг­тон с населением 3314,6 тысяч челоек. Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах реки Мис­си­си­пи, при впа­де­нии в неё реки Мин­не­со­та. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Реч­ной порт в на­ча­ле су­до­ход­но­го пу­ти по Мис­си­си­пи (гру­зо­обо­рот 0,7 миллионов тонн в 2007 году, главным образом пе­сок и гра­вий). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Мин­неа­по­лис - Сент-Пол (в восточной час­ти аг­ло­ме­ра­ции).

Ос­но­ван в 1856 году на пра­вом бе­ре­гу Мис­си­си­пи , у во­до­па­да Сент-Ан­то­ни; с 1858 года в со­ста­ве но­во­об­ра­зо­ван­но­го шта­та Мин­не­со­та. В 1867 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да, в том же го­ду со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Чи­ка­го. В 1860-1880-х годах центр ле­со­пи­ле­ния. С 1880 года до начала 1930-х годов - круп­ный центр му­ко­моль­ной промышленности США (по­след­няя мель­ни­ца за­кры­та в 1960-х году). В 1968 году в Миннеаполисе ос­но­ва­на ор­га­ни­за­ция Дви­же­ние американских ин­дей­цев, вы­сту­паю­щая в за­щи­ту прав ко­рен­но­го на­се­ле­ния США.

Пря­мо­уголь­ная сет­ка улиц до­пол­не­на се­ри­ей пей­заж­ных пар­ков (с конца XIX века), свя­зы­ваю­щих 6 озёр и при­бреж­ные зо­ны реки Мис­си­си­пи. Од­на из ста­рей­ших со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек - зда­ние Ра­ту­ши и ок­руж­но­го су­да в нео­ро­ман­ском сти­ле (строи­лось с 1889 года; ар­хи­тек­то­ры Ф. Лонг, Ф. Кис). В центральной час­ти Миннеаполиса - мно­го­численные де­ло­вые ком­плек­сы (зда­ние Фе­де­раль­но­го ре­зерв­но­го бан­ка в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма, 1973 год, архитектор Г. Бир­кертс, ны­не офис­ный ком­плекс «Mar­quette Plaza», и др.), в том числе вы­сот­ные (не­бо­скрёб «IDS Center», 1968-1973 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Джон­сон, Дж. Берд­жи; баш­ня «Wells Fargo Center», 1987 год, архитектор С. Пел­ли), и Центрального банка Миннеаполиса (2006 год, Пел­ли). Мно­гие зда­ния объ­е­ди­не­ны сис­те­мой над­зем­ных пе­ре­хо­дов (2-я половина XX века), слу­жа­щих аль­тер­на­ти­вой ули­цам при не­бла­го­при­ят­ных по­год­ных ус­ло­ви­ях. На бе­ре­гах Мис­си­си­пи рас­по­ло­же­ны современные зда­ние те­ат­ра Гат­ри (2006 год, Ж. Ну­вель) и кам­пус Мин­не­сот­ско­го университета, влю­чаю­щий зда­ния Му­зея ис­кусств Ф.Р. Вейс­ма­на в сти­ле де­кон­струк­ти­виз­ма (1993 год, Ф. Ге­ри), цен­тра вы­пу­ск­ни­ков Мак­на­ма­ра в рус­ле экс­прес­сио­низ­ма (2000 год, архитектор А. Пре­док) и не­омо­дер­ни­ст­ский учеб­ный кор­пус Рап­сон-холл (2002 год, архитектор С. Холл). Так­же в Миннеаполисе - ком­плекс Института ис­кусств Миннеаполиса (главное зда­ние в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, 1915 год, ар­хитектурное бю­ро «McKim, Mead & White»; но­вые кор­пу­са - 1972-1974 годы, Тан­гэ Кэнд­зо, и 2006 год, М. Грейвс), дом Уил­ли (1934 год) и дом Нил­сов (1950 год, оба - Ф.Л. Райт), лю­те­ран­ская церковь Хри­ста (1948 год, Эли­ель Саа­ри­нен). Сре­ди по­стро­ек конца XX - начала XXI веков - зда­ние Цен­тра ис­кусств Уо­ке­ра в рус­ле мо­дер­низ­ма (1971 год, архитектор Э.Л. Барнс; ре­кон­ст­рук­ция и рас­ши­ре­ние, 2005 год, ар­хитектурное бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон») с са­дом скульп­тур (1988 год, Барнс).

В Миннеаполисе - главный кам­пус Миннесотcкого уни­вер­си­те­та, университет «Глоб» - Шко­ла биз­не­са Мин­не­со­ты, университет «Ка­пел­ла» (1993 год) и др. Лю­те­ран­ский Аугс­бург-кол­ледж (1869 год), Институт ис­кусств Миннеаполиса (1883 год), кол­ледж ис­кус­ст­ва и ди­зай­на Миннеаполиса (1886 год), тех­но­ло­гический кол­ледж Дан­ву­ди (1914 год). Пуб­лич­ная бибилиотека Миннеаполиса (1885 год; вклю­ча­ет му­зей нау­ки и пла­не­та­рий), Центральная библиотека в де­ло­вом цен­тре Миннеоаполиса, сис­те­ма пуб­лич­ных биб­лио­тек округа Хен­не­пин. Му­зеи: ис­то­рического об­ще­ст­ва округа Хен­не­пин (1938 год), русского искусства (2002 год; в зда­нии церк­ви, стро­ив­шей­ся с 1935 года, ре­кон­ст­рук­ция, 2005 год, архитектор Дж. Сноу) и др. Центр ис­кусств Уо­ке­ра (1927 год). Те­атр Гат­ри (1963 год). Опер­ный те­атр (1963 год). Ор­кестр Мин­не­со­ты (1903 год; до 1968 года под названием Ор­кестр Мин­неа­по­ли­са; при нём - Институт ком­по­зи­то­ров). Хор Мин­не­со­ты (1972 год). Ка­мер­ный ор­кестр Сент-По­ла (1959 год). Один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров шта­та Мин­не­со­та. Наи­бо­лее из­вест­ные профессиональные клу­бы: муж­ской бас­кет­боль­ный «Мин­не­со­та Тим­бер­вулвс» (ос­но­ван в 1989 году), жен­ский бас­кет­боль­ный «Мин­не­со­та Линкс» (ос­но­ван в 1999 году), оба вы­сту­па­ют в «Тар­гет Сен­тер» (свыше 20 тысяч мест); бейс­боль­ный клуб «Мин­не­со­та Ту­инс» (ос­но­ван в 1894 году) - трёх­крат­ный по­бе­дитель Ми­ро­вой се­рии (1924, 1987 и 1991 годов), вы­сту­па­ет с 2010 года на «Тар­гет Филд» (около 40 тысяч мест); клуб по американскому фут­болу «Мин­не­со­та Ви­кингс» (ос­но­ван в 1961 году) - чем­пи­он Национальной фут­боль­ной ли­ги (1969 год), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Мет­ро­дом» (свыше 64 тысяч мест).

Круп­ный тор­го­во-фи­нан­со­вый центр. Бир­жа зер­на Миннеаполиса - од­на из круп­ней­ших в США. Го­лов­ные офи­сы бан­ков, фи­нан­со­вых и стра­хо­вых ком­па­ний, в том числе «U. S. Bancorp», «Piper Jaffray & Co.», «Thrivent Financial for Lutherans», «Ame­riprise Financial». Фи­лиа­лы Royal Bank of Canada, ме­ж­ду­народной фи­нан­со­вой груп­пы «ING Group». Штаб-квар­ти­ры «Target Corporation» (круп­ные тор­го­вые се­ти стра­ны), «General Mills» (в при­го­ро­де Гол­ден-Вал­ли, один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей про­дук­тов пи­та­ния, в том числе под тор­го­вы­ми мар­ка­ми Green Giant, Pillsbury, Bisquick и др.), ря­да ве­ду­щих му­ко­моль­ных ком­па­ний США; го­лов­ной офис американского от­де­ле­ния ме­ж­ду­народной кор­по­ра­ции «Colo­plast» (про­изводство и об­слу­жи­ва­ние медицинского обо­ру­до­ва­ния) и др. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (в том числе про­изводство различных ви­дов промышленного и сельско-хозяйственного обо­ру­до­ва­ния, из­ме­ри­тель­ной ап­па­ра­ту­ры), хи­мической (крас­ки, хи­мические по­кры­тия и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, по­ли­гра­фической, пи­ще­вой промышленности.

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