МИННЕАПОЛИС
МИННЕАПОЛИС - город на севере США, в восточной части штата Миннесота. Крупнейший город штата.
Население 386,8 тысяч человек (2010 год; в том числе около 18% - афроамериканцы, 5% - выходцы из стран Азии). Главный центр городской агломерации Миннеаполис - Сент-Пол - Блумингтон с населением 3314,6 тысяч челоек. Расположен на берегах реки Миссисипи, при впадении в неё реки Миннесота. Узел автомагистралей и железных дорог. Речной порт в начале судоходного пути по Миссисипи (грузооборот 0,7 миллионов тонн в 2007 году, главным образом песок и гравий). Международный аэропорт Миннеаполис - Сент-Пол (в восточной части агломерации).
Основан в 1856 году на правом берегу Миссисипи, у водопада Сент-Антони; с 1858 года в составе новообразованного штата Миннесота. В 1867 году получил статус города, в том же году соединён железной дорогой с Чикаго. В 1860-1880-х годах центр лесопиления. С 1880 года до начала 1930-х годов - крупный центр мукомольной промышленности США (последняя мельница закрыта в 1960-х году). В 1968 году в Миннеаполисе основана организация Движение американских индейцев, выступающая в защиту прав коренного населения США.
Прямоугольная сетка улиц дополнена серией пейзажных парков (с конца XIX века), связывающих 6 озёр и прибрежные зоны реки Миссисипи. Одна из старейших сохранившихся построек - здание Ратуши и окружного суда в неороманском стиле (строилось с 1889 года; архитекторы Ф. Лонг, Ф. Кис). В центральной части Миннеаполиса - многочисленные деловые комплексы (здание Федерального резервного банка в русле позднего модернизма, 1973 год, архитектор Г. Биркертс, ныне офисный комплекс «Marquette Plaza», и др.), в том числе высотные (небоскрёб «IDS Center», 1968-1973 годы, архитекторы Ф. Джонсон, Дж. Берджи; башня «Wells Fargo Center», 1987 год, архитектор С. Пелли), и Центрального банка Миннеаполиса (2006 год, Пелли). Многие здания объединены системой надземных переходов (2-я половина XX века), служащих альтернативой улицам при неблагоприятных погодных условиях. На берегах Миссисипи расположены современные здание театра Гатри (2006 год, Ж. Нувель) и кампус Миннесотского университета, влючающий здания Музея искусств Ф.Р. Вейсмана в стиле деконструктивизма (1993 год, Ф. Гери), центра выпускников Макнамара в русле экспрессионизма (2000 год, архитектор А. Предок) и неомодернистский учебный корпус Рапсон-холл (2002 год, архитектор С. Холл). Также в Миннеаполисе - комплекс Института искусств Миннеаполиса (главное здание в стиле неоклассицизма, 1915 год, архитектурное бюро «McKim, Mead & White»; новые корпуса - 1972-1974 годы, Тангэ Кэндзо, и 2006 год, М. Грейвс), дом Уилли (1934 год) и дом Нилсов (1950 год, оба - Ф.Л. Райт), лютеранская церковь Христа (1948 год, Элиель Сааринен). Среди построек конца XX - начала XXI веков - здание Центра искусств Уокера в русле модернизма (1971 год, архитектор Э.Л. Барнс; реконструкция и расширение, 2005 год, архитектурное бюро «Херцог и де Мерон») с садом скульптур (1988 год, Барнс).
В Миннеаполисе - главный кампус Миннесотcкого университета, университет «Глоб» - Школа бизнеса Миннесоты, университет «Капелла» (1993 год) и др. Лютеранский Аугсбург-колледж (1869 год), Институт искусств Миннеаполиса (1883 год), колледж искусства и дизайна Миннеаполиса (1886 год), технологический колледж Данвуди (1914 год). Публичная бибилиотека Миннеаполиса (1885 год; включает музей науки и планетарий), Центральная библиотека в деловом центре Миннеоаполиса, система публичных библиотек округа Хеннепин. Музеи: исторического общества округа Хеннепин (1938 год), русского искусства (2002 год; в здании церкви, строившейся с 1935 года, реконструкция, 2005 год, архитектор Дж. Сноу) и др. Центр искусств Уокера (1927 год). Театр Гатри (1963 год). Оперный театр (1963 год). Оркестр Миннесоты (1903 год; до 1968 года под названием Оркестр Миннеаполиса; при нём - Институт композиторов). Хор Миннесоты (1972 год). Камерный оркестр Сент-Пола (1959 год). Один из крупнейших спортивных центров штата Миннесота. Наиболее известные профессиональные клубы: мужской баскетбольный «Миннесота Тимбервулвс» (основан в 1989 году), женский баскетбольный «Миннесота Линкс» (основан в 1999 году), оба выступают в «Таргет Сентер» (свыше 20 тысяч мест); бейсбольный клуб «Миннесота Туинс» (основан в 1894 году) - трёхкратный победитель Мировой серии (1924, 1987 и 1991 годов), выступает с 2010 года на «Таргет Филд» (около 40 тысяч мест); клуб по американскому футболу «Миннесота Викингс» (основан в 1961 году) - чемпион Национальной футбольной лиги (1969 год), выступает на стадионе «Метродом» (свыше 64 тысяч мест).
Крупный торгово-финансовый центр. Биржа зерна Миннеаполиса - одна из крупнейших в США. Головные офисы банков, финансовых и страховых компаний, в том числе «U. S. Bancorp», «Piper Jaffray & Co.», «Thrivent Financial for Lutherans», «Ameriprise Financial». Филиалы Royal Bank of Canada, международной финансовой группы «ING Group». Штаб-квартиры «Target Corporation» (крупные торговые сети страны), «General Mills» (в пригороде Голден-Валли, один из ведущих мировых производителей продуктов питания, в том числе под торговыми марками Green Giant, Pillsbury, Bisquick и др.), ряда ведущих мукомольных компаний США; головной офис американского отделения международной корпорации «Coloplast» (производство и обслуживание медицинского оборудования) и др. Предприятия машиностроения (в том числе производство различных видов промышленного и сельско-хозяйственного оборудования, измерительной аппаратуры), химической (краски, химические покрытия и др.), деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, полиграфической, пищевой промышленности.