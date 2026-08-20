МИНКУС МИХАИЛ АДОЛЬФОВИЧ
МИНКУС МИХАИЛ АДОЛЬФОВИЧ - российский архитектор.
Сын архитектора Адольфа Борисовича Минкуса (1870-1947 годы). Вместе с отцом участвовал в 1922-1925 годах в крупнейших архитектурных конкурсах того времени: на проекты Дворца труда (1922-1923 годы) и зданий АО «Аркос» в Москве (1924 год), Промбанка в Свердловске (1925 год). Учился в Одесском институте изобразительных искусств (1923-1925 годы) и во Вхутеине в Ленинграде (1925-1930 годы) у И.А. Фомина; затем направлен в Москву. На творчество Минкуса большое влияние оказали Фомин, В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх. Начав работать у них ещё будучи студентом, Минкус со временем стал соавтором многих их проектов. Работал в мастерской № 3 Моспроекта у Фомина (1933-1934 годы) и в Архитектурной мастерской Дворца Советов у Щуко, Гельфрейха, Б.М. Иофана (1933-1936 годы). Участвуя в конкурсах, создал проект здания Военной академии имени М.В. Фрунзе (совместно с А.С. Ромовым; 1931-1932 годы) в русле модернизма, проект гаража автобазы ЦИК СССР (1932-1935 годы, реализован в 1936-1941 годах; совместно с Л.В. Варзар), в ходе подготовки которого Минкус пришёл к сочетанию принципов ар деко и классических форм, характерному для советской архитектуры 1930-х годов. В этом же духе был решён проект Большого Каменного моста в Москве (1935 год; совместно с Щуко, Гельфрейхом, инженером М.Я. Калмыковым; реализован в 1936-1938 годах).
В 1941-1944 годах Минкус служил в сапёрных частях, в эти годы он выполнил серию натурных рисунков и зарисовок-обмеров архитектурных памятников. После демобилизации занялся проектами сквера на Пушкинской площади в Москве (с 1944 года; совместно с А.М. Заславским; осуществлён в 1949-1950 годах) и станции «Ботанический сад» Московского метрополитена (с 1945 года, реализован в 1949-1951 годах; совместно с В.Г. Гельфрейхом; ныне «Проспект Мира-кольцевая»). Административное здание на Смоленской площади (проект 1946-1949 годов, реализация 1948-1952 годов; совместно с Гельфрейхом) стало первым завершённым сооружением из возведённых по постановлению 1947 года в Москве высотных зданий. Его комплекс был дополнен планом реконструкции и застройки Смоленской площади и прилегающего района (1956-1963 годы, в том числе проект парных зданий гостиниц, 1961-1963 годы; реализован частично, с 1958 года). Здание торгпредства СССР в Дели (1956-1959 годы, совместно с Н.С. Полюдовым) сочетает принципы модернизма с элементами классической архитектуры и индийского зодчества. Последней крупной работой Минкуса и его единственным проектом жилого массива стал генплан московского микрорайона Давыдково (1960-1963 годы, осуществлялся с 1965 года, совместно с М.В. Адриановым, В.П. Соколовым, М.В. Лебовой).
В творчестве Минкуса значительное место занимала мемориальная архитектура: надгробия на Новодевичьем кладбище в Москве - И.А. Фомина (барельеф работы скульптора Г.И.Мотовилова, 1938 год; создано в 1949-1951 годах), А.Н. Скрябина (1950 год, установлено в 1956 году), А.Т. Матвеева (1962 год, установлено в 1963 году) и др.; памятник А.С. Пушкину в Ростове-на-Дону (1956-1959 годы, совместно со скульптором Г.А. Шульцем). Занимался также живописью и графикой. Государственная премия СССР (1949 год).
Сочинение:
И.А. Фомин. М., 1953 (совместно с Н.А. Пекаревой).
А.В. Фирсова