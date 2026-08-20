МИНКУС МИХАИЛ АДОЛЬФОВИЧ

МИНКУС МИХАИЛ АДОЛЬФОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор.

Сын архитектора Адоль­фа Бо­ри­со­ви­ча Мин­ку­са (1870-1947 годы). Вме­сте с от­цом уча­ст­во­вал в 1922-1925 годах в круп­ней­ших ар­хитектурных кон­кур­сах то­го вре­ме­ни: на про­ек­ты Двор­ца тру­да (1922-1923 годы) и зда­ний АО «Ар­кос» в Мо­ск­ве (1924 год), Пром­бан­ка в Сверд­лов­ске (1925 год). Учил­ся в Одес­ском институте изо­бра­зительных ис­кусств (1923-1925 годы) и во Вху­теи­не в Ле­нин­гра­де (1925-1930 годы) у И.А. Фо­ми­на; за­тем на­прав­лен в Мо­ск­ву. На твор­че­ст­во Минкуса боль­шое влия­ние ока­за­ли Фо­мин, В.А. Щу­ко и В.Г. Гельф­рейх . На­чав ра­бо­тать у них ещё бу­ду­чи сту­ден­том, Минкус со вре­ме­нем стал со­ав­то­ром мно­гих их про­ек­тов. Ра­бо­тал в мас­тер­ской № 3 Мос­про­ек­та у Фо­ми­на (1933-1934 годы) и в Ар­хитектурной мас­тер­ской Двор­ца Со­ве­тов у Щу­ко, Гельф­рей­ха, Б.М. Ио­фа­на (1933-1936 годы). Уча­ст­вуя в кон­кур­сах, соз­дал про­ект зда­ния Во­енной ака­де­мии имени М.В. Фрун­зе (совместно с А.С. Ро­мо­вым; 1931-1932 годы) в рус­ле мо­дер­низ­ма , про­ект га­ра­жа ав­то­ба­зы ЦИК СССР (1932-1935 годы, реа­ли­зо­ван в 1936-1941 годах; совместно с Л.В. Вар­зар), в хо­де под­го­тов­ки ко­то­ро­го Минкус при­шёл к со­чета­нию прин­ци­пов ар де­ко и клас­сических форм, ха­рак­тер­но­му для советской ар­хи­тек­ту­ры 1930-х годов. В этом же ду­хе был ре­шён про­ект Боль­шо­го Ка­мен­но­го мос­та в Мо­ск­ве (1935 год; совместно с Щу­ко, Гельф­рей­хом, инженером М.Я. Кал­мы­ко­вым; реа­ли­зо­ван в 1936-1938 годах).

В 1941-1944 годах Минкус слу­жил в са­пёр­ных час­тях, в эти го­ды он вы­пол­нил се­рию на­тур­ных ри­сун­ков и за­ри­со­вок-об­ме­ров ар­хитектурных па­мят­ни­ков. По­сле де­мо­би­ли­за­ции за­нял­ся про­ек­та­ми скве­ра на Пуш­кин­ской площади в Мо­ск­ве (с 1944 года; совместно с А.М. За­слав­ским; осу­ще­ст­в­лён в 1949-1950 годах) и стан­ции «Бо­та­ни­че­ский сад» Московского мет­ро­по­ли­те­на (с 1945 года, реа­ли­зо­ван в 1949-1951 годах; совместно с В.Г. Гельф­рей­хом; ны­не «Про­спект Ми­ра-коль­це­вая»). Административное зда­ние на Смо­лен­ской площади (про­ект 1946-1949 годов, реа­ли­за­ция 1948-1952 годов; совместно с Гель­фрей­хом) ста­ло пер­вым за­вер­шён­ным со­ору­же­ни­ем из воз­ве­дён­ных по по­ста­нов­ле­нию 1947 года в Мо­ск­ве вы­сот­ных зда­ний. Его ком­плекс был до­пол­нен пла­ном ре­кон­ст­рук­ции и за­строй­ки Смо­лен­ской площади и при­ле­гаю­ще­го рай­она (1956-1963 годы, в том числе про­ект пар­ных зданий гос­ти­ниц, 1961-1963 годы; реа­ли­зо­ван час­тич­но, с 1958 года). Зда­ние торг­пред­ст­ва СССР в Де­ли (1956-1959 годы, совместно с Н.С. По­лю­до­вым) со­че­та­ет прин­ци­пы мо­дер­низ­ма с эле­мен­та­ми клас­сической ар­хи­тек­ту­ры и индийского зод­че­ст­ва. По­след­ней круп­ной ра­бо­той Минкуса и его един­ст­вен­ным про­ек­том жи­ло­го мас­си­ва стал ген­план московского мик­ро­рай­она Да­выд­ко­во (1960-1963 годы, осу­ще­ст­в­лял­ся с 1965 года, совместно с М.В. Ад­риа­но­вым, В.П. Со­ко­ло­вым, М.В. Ле­бо­вой).

В твор­че­ст­ве Минкуса зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ла ме­мо­ри­аль­ная ар­хи­тек­ту­ра: над­гро­бия на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще в Мо­ск­ве - И.А. Фо­ми­на (ба­рель­еф ра­бо­ты скульп­то­ра Г.И.Мо­то­ви­ло­ва, 1938 год; со­зда­но в 1949-1951 годах), А.Н. Скря­би­на (1950 год, уста­нов­ле­но в 1956 году), А.Т. Мат­вее­ва (1962 год, уста­нов­ле­но в 1963 году) и др.; па­мят­ник А.С. Пуш­ки­ну в Рос­то­ве-на-До­ну (1956-1959 годы, совместно со скульп­то­ром Г.А. Шуль­цем). За­ни­мал­ся так­же жи­во­пи­сью и гра­фи­кой. Государственная премия СССР (1949 год).

Сочинение:

И.А. Фо­мин. М., 1953 (совместно с Н.А. Пе­ка­ре­вой).

А.В. Фир­со­ва