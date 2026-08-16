МИНКУС ЛЮДВИГ

МИНКУС ЛЮДВИГ (настоящее имя Алои­зий Люд­виг) - скри­пач, ком­по­зи­тор.

Учил­ся в Вен­ской консерватории. С 1846 года ра­бо­тал как скри­пач и ди­ри­жёр в Па­ри­же. С 1853 года жил в Рос­сии, до 1855 года ка­пель­мей­стер кре­по­ст­но­го ор­ке­ст­ра князя Н.Б. Юсу­по­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1856-1861 годах скри­пач ор­ке­ст­ра, од­но­вре­мен­но ди­ри­жёр Итальянской труп­пы московского Боль­шо­го те­ат­ра. В 1862-1872 годах ин­спек­тор ор­ке­ст­ров Московских императорских те­ат­ров. В 1860-е годы со­труд­ни­чал с ба­лет­мей­сте­ром А. Сен-Ле­о­ном. С по­ста­нов­ки од­но­го из са­мых зна­ме­ни­тых ба­ле­тов Минкуса - «Дон Ки­хот» (1869 год, Мо­ск­ва) на­ча­лось со­труд­ни­че­ст­во Минкуса с ба­лет­мей­сте­ром М.И. Пе­ти­па, про­дол­жив­шее­ся в 1870-1880-е годы. В 1866-1872 годы профессор Московская кон­сер­ва­то­рии . В 1872 году пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тер­бург, слу­жил в Ди­рек­ции императорских те­ат­ров в долж­но­сти «ком­по­зи­то­ра ба­лет­ной му­зы­ки» до 1886 года. Ав­тор му­зы­ки к ба­ле­там «Па­хи­та» (совместно с Э.М. Дель­де­ве­зом, 1846 год), «Ру­чей» (совместно с Л. Де­ли­бом , 1866 год; оба - Па­риж), «Зо­ло­тая рыб­ка» (1867 год), «Бая­дер­ка» (1877 год), «Мла­да» (1879 год; все - Санкт-Пе­тербург) и многих других. Со­чи­нял так­же этю­ды и пье­сы для скрип­ки. В 1892 году вер­нул­ся в Ве­ну, жил на пен­сию Ди­рек­ции российских императорских те­ат­ров.