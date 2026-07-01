МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - центральное государственное учреждение, в Российской империи управлявшее государственными земельными имуществами и занимавшееся землеустройством, в СССР ведавшее вопросами землепользования.
Образовано 26.10(08.11).1915 года при переименовании Главного управления земледелия и землеустройства (ГУЗиЗ; с сохранением его структуры и функций), учреждённого 06(19).05.1905 года на основе Министерства земледелия и государственных имуществ (его предшественник - Министерство государственных имуществ) в связи с подготовкой мер по преобразованию крестьянского землевладения (позднее получили название столыпинской аграрной реформы). Местные органы ГУЗиЗ (Министерство земледелия) - управления земледелия и государственных имуществ (сфера их действия распространялась на одну или несколько губерний). Ведомство заведовало казёнными землями, лесным хозяйством на них, рыболовством и рыбоводством. Проводило столыпинскую аграрную реформу: через Комитет по землеустроительным делам руководило землеустроительными комиссиями, осуществляло переселенчество из Европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток. Наряду с земствами, сельско-хозяйственными обществами и другими принимало меры по сохранению и развитию кустарной промышленности, агрономической помощи населению, распространяло перспективные сельско-хозяйственные культуры. Ведало организацией и управлением образцовыми сельско-хозяйственными заведениями, разрабатывало меры по борьбе с сельско-хозяйственными вредителями, руководило мелиоративными работами, участвовало в проведении сельско-хозяйственных съездов и выставок, субсидировало сельско-хозяйственные общества, награждало и премировало отдельных лиц и сельско-хозяйственные объединения за заслуги в развитии сельского хозяйства. Содействовало внедрению огнестойких материалов и усовершенствованных технологий постройки сельских домов (с 1914 года). В подчинении ведомства находились Санкт-Петербургский лесной институт (основан в 1803 году), Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства (1816 год), Московский сельско-хозяйственный институт (в 1865-1890 годах Петровская земледельческая и лесная академия, в 1890-1894 годах Петровская сельско-хозяйственная академия), Вологодский институт молочного хозяйства (1911 год), Воронежский сельско-хозяйственный институт (1913 год), Саратовские высшие сельско-хозяйственные курсы (1913 год), а также средние сельско-хозяйственные и лесные училища. В 1-ю мировую войну также руководило заготовкой продовольствия для действующей армии, а с 11(24).08.1915 года заведовало продовольственным делом в стране в целом [до 01(14).07.1917 года]. После Февральской революции 1917 года постановлением Временного правительства от 14(27).04.1917 года в ведение Министерства земледелия переданы сельско-хозяйственные предприятия Главного управления уделов Министерства императорского двора и уделов.
Министерство земледелия упразднено после Октябрьской революции 1917 года декретом СНК от 26.10(08.11).1917 года, на основе аппарата Министерства земледелия образован Наркомат земледелия РСФСР, впоследствии аналогичные наркоматы были созданы в других союзных республиках СССР. В связи с проведением коллективизации образован союзно-республиканский Наркомат (с 1946 года Министерство) земледелия СССР (1929-1947 годы). В дальнейшем основным центральным ведомством по управлению предприятиями отрасли являлось союзно-республиканское Министерство сельского хозяйства СССР (1947-1985 годы; с перерывом в марте - ноябре 1953 года). Наряду с ним действовали центральные органы по управлению отдельными видами совхозов и колхозов, по обеспечению сельско-хозяйственных предприятий техникой и удобрениями, в самостоятельные отрасли государственного управления выделены лесное хозяйство, заготовка, распределение и хранение сельско-хозяйственного сырья и продуктов, мелиорация и др. В 1985 году на базе министерств сельского хозяйства, плодоовощного хозяйства, пищевой промышленности, сельского строительства, а также Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства создан Государственный агропромышленный комитет; в 1989 году он упразднён в связи с повышением роли республиканских органов власти. В РФ государственную политику в сфере сельского хозяйства осуществляет Министерство сельского хозяйства (с 1991 года; в 1994-2000 годах - Министерство сельского хозяйства и продовольствия).
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».