МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние, в Российской им­пе­рии управ­ляв­шее государственными зе­мель­ны­ми иму­ще­ст­ва­ми и за­ни­мав­шее­ся зем­ле­уст­рой­ст­вом, в СССР ве­дав­шее во­про­са­ми зем­ле­поль­зо­ва­ния.

Об­ра­зо­ва­но 26.10(08.11).1915 года при пе­ре­име­но­ва­нии Главного управ­ле­ния зем­ле­де­лия и зем­ле­уст­рой­ст­ва (ГУ­ЗиЗ; с со­хра­не­ни­ем его струк­ту­ры и функ­ций), уч­ре­ж­дён­но­го 06(19).05.1905 года на ос­но­ве Министерства зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (его пред­ше­ст­вен­ник - Ми­ни­стер­ст­во го­су­дар­ст­вен­ных имуществ ) в свя­зи с под­го­тов­кой мер по пре­об­ра­зо­ва­нию кре­сть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния (позд­нее по­лу­чи­ли название сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы). Ме­ст­ные ор­га­ны ГУЗиЗ (Министерство земледелия) - управ­ле­ния зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (сфе­ра их дей­ст­вия рас­про­стра­ня­лась на од­ну или несколько гу­бер­ний). Ве­дом­ст­во за­ведо­ва­ло ка­зён­ны­ми зем­ля­ми, лес­ным хо­зяй­ст­вом на них, ры­бо­лов­ст­вом и ры­бо­вод­ст­вом. Про­во­ди­ло сто­лы­пин­скую аг­рар­ную ре­фор­му: че­рез Ко­ми­тет по зем­ле­уст­рои­тель­ным де­лам ру­ко­во­ди­ло зем­ле­уст­рои­тель­ны­ми ко­мис­сия­ми, осу­ще­ст­в­ля­ло пе­ре­се­лен­че­ст­во из Ев­ропейской час­ти стра­ны в Си­бирь и на Даль­ний Вос­ток. На­ря­ду с зем­ст­ва­ми, сельско-хозяйственными об­ще­ст­ва­ми и другими при­ни­ма­ло ме­ры по со­хра­не­нию и раз­ви­тию кус­тар­ной промышленности, аг­ро­но­мической по­мо­щи на­се­ле­нию, рас­про­стра­ня­ло пер­спек­тив­ные сельско-хозяйственные куль­ту­ры. Ве­да­ло ор­га­ни­за­ци­ей и управ­ле­ни­ем об­раз­цо­вы­ми сельско-хозяйственными за­ве­де­ния­ми, раз­ра­ба­ты­ва­ло ме­ры по борь­бе с сельско-хозяйственными вре­ди­те­ля­ми, ру­ко­во­ди­ло ме­лио­ра­тив­ны­ми ра­бо­та­ми, уча­ст­во­ва­ло в про­ве­де­нии сельско-хозяйственных съез­дов и вы­ста­вок, суб­сиди­ро­ва­ло сельско-хозяйственные об­ще­ст­ва, на­гра­ж­да­ло и пре­ми­ро­ва­ло отдельных лиц и сельско-хозяйственные объ­е­ди­не­ния за за­слу­ги в раз­ви­тии сельского хозяйства. Со­дей­ст­во­ва­ло вне­дре­нию ог­не­стой­ких ма­те­риа­лов и усо­вер­шен­ст­во­ван­ных тех­но­ло­гий по­строй­ки сель­ских до­мов (с 1914 года). В под­чи­не­нии ве­дом­ст­ва на­хо­ди­лись Санкт-Пе­тербургский лес­ной институт (ос­но­ван в 1803 году), Но­во­алек­сан­д­рий­ский институт сельского хозяйства и ле­со­вод­ства (1816 год), Московский сельско-хозяйственный институт (в 1865-1890 годах Пет­ров­ская зем­ле­дельческая и лес­ная ака­де­мия, в 1890-1894 годах Пет­ров­ская сельско-хозяйственная ака­де­мия), Во­ло­год­ский институт мо­лоч­но­го хо­зяй­ст­ва (1911 год), Во­ро­неж­ский сельско-хозяйственный институт (1913 год), Са­ра­тов­ские выс­шие сельско-хозяйственные кур­сы (1913 год), а так­же сред­ние сельско-хозяйственные и лес­ные учи­ли­ща. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну так­же ру­ко­во­ди­ло за­го­тов­кой про­до­воль­ст­вия для дей­ст­вую­щей ар­мии, а с 11(24).08.1915 года за­ве­до­ва­ло про­до­вольственным де­лом в стра­не в це­лом [до 01(14).07.1917 года]. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года по­ста­нов­ле­ни­ем Временного пра­ви­тель­ст­ва от 14(27).04.1917 года в ве­де­ние Министерства земледелия пе­ре­да­ны сельско-хозяйственные пред­приятия Главного управ­ле­ния уде­лов Министерства императорского дво­ра и уде­лов.

Министерство земледелия уп­разд­не­но по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года дек­ре­том СНК от 26.10(08.11).1917 года, на ос­но­ве ап­па­ра­та Министерства земледелия об­ра­зо­ван Нар­ко­мат зем­ле­де­лия РСФСР, впо­след­ст­вии ана­ло­гич­ные нар­ко­ма­ты бы­ли соз­да­ны в других со­юз­ных рес­пуб­ли­ках СССР. В свя­зи с про­ве­де­ни­ем кол­лек­ти­ви­за­ции об­ра­зо­ван со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский Нар­ко­мат (с 1946 года Министерство) зем­ле­де­лия СССР (1929-1947 годы). В даль­ней­шем основным центральным ве­дом­ст­вом по управ­ле­нию пред­при­ятия­ми от­рас­ли яв­ля­лось со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ское Министерство сельского хозяйства СССР (1947-1985 годы; с пе­ре­ры­вом в мар­те - но­ябре 1953 года). На­ря­ду с ним дей­ст­во­ва­ли центральные ор­га­ны по управ­ле­нию отдельными ви­да­ми сов­хо­зов и кол­хо­зов, по обес­пе­че­нию сельско-хозяйственных пред­при­ятий тех­ни­кой и удоб­ре­ния­ми, в са­мо­сто­ятельные от­рас­ли государственного управ­ле­ния вы­де­ле­ны лес­ное хо­зяй­ст­во, за­го­тов­ка, рас­пре­де­ле­ние и хра­не­ние сельско-хозяйственного сы­рья и про­дук­тов, ме­лио­ра­ция и др. В 1985 году на ба­зе ми­ни­стерств сельского хозяйства, пло­до­овощ­но­го хо­зяй­ст­ва, пи­ще­вой промышленности, сель­ско­го строи­тель­ст­ва, а так­же Государственного комитета СССР по про­из­водственно-тех­ническому обес­пе­че­нию сельского хозяйства соз­дан Государственный аг­ро­про­мыш­лен­ный комитет; в 1989 году он уп­разд­нён в свя­зи с по­выше­ни­ем ро­ли рес­пуб­ли­кан­ских ор­га­нов вла­сти. В РФ государственную по­ли­ти­ку в сфе­ре сельского хозяйства осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство сельского хозяйства (с 1991 года; в 1994-2000 годах - Министерство сельского хозяйства и про­до­воль­ст­вия).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Рос­сия».

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