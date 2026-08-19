МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ - центральное государственное учреждение в сфере юстиции в России и СССР, в РФ федеральный орган исполнительной власти.
Образовано в результате министерской реформы 1802 года, устройство и функции определены «Общим учреждением министерств» 1811 года. В ходе Октябрьской революции 1917 года, в соответствии с Декретом 2-го Всероссийского съезда Советов от 26.10(08.11).1917 года, учреждён Народный комиссариат юстиции (Наркомюст, НКЮ) РСФСР (аналогичные наркоматы образованы в других советских республиках). В 1936 году образован НКЮ СССР, который руководил деятельностью наркоматов юстиции союзных республик, а через них - деятельностью наркоматов юстиции автономных республик и управлений наркоматов юстиции при исполкомах краевых, областных советов. В 1946 году НКЮ СССР и республиканские наркоматы юстиции переименованы в соответствующие министерства. В 1956 году министерство юстиции СССР, а в 1957-1963 годах и министерства юстиции союзных республик упразднены (их функции возложены на юридические комиссии при СМ СССР и СМ союзных республик), в 1970 году восстановлены. Местными органами НКЮ и министерством юстиции советского периода были губернские отделы юстиции (1918-1922 годы) и уездные бюро юстиции (1920-1922 годы; в 1918 году уездные отделы), находившиеся в двойном подчинении (по вертикали - Наркомюсту, по горизонтали - исполкому соответствующего Совета депутатов), управления юстиции при исполкомах краевых и областных Советов (1938-1956 годы), краевые и областные отделы юстиции (1970-1991 годы). Министерство юстиции СССР окончательно ликвидировано постановлением Государственного совета СССР от 14.11.1991 года. Правопреемником союзного министерства юстиции стало министерство юстиции РФ (до 25.12.1991 года - РСФСР).
Министр юстиции в Российской империи по должности являлся генерал-прокурором Сената (верховного надзорного за законностью, апелляционного и кассационного органа), в этом качестве руководил обер-прокурорами Сената и прокурорами при губернских правлениях, с 1864 года - прокурорами при окружных судах и судебных палатах; кроме того, руководил Герольдией и государственным межеванием (в декабре 1917 года Межевая часть передана в ведение Наркомата земледелия). Он также представлял императору на утверждение приговоры по важнейшим делам и ходатайства о помиловании. Министерство юстиции разрабатывало законопроекты по различным отраслям права, судоустройству и судопроизводству, по преобразованию судебных учреждений, участвовало в работах по кодификации и систематизации законодательства (в ведении министерства юстиции в 1803-1810 годах находилась Комиссия составления законов), издавало в пределах своей компетенции циркулярные и частные предписания о порядке применения законов, осуществляло ревизии судов, обобщало судебную статистику. После упразднения Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1882 год) в министерстве юстиции было сосредоточено составление отзывов и заключений на большинство законопроектов, разрабатывавшихся другими ведомствами. Утверждало в должностях выборных судей (до 1864 года). В 1864-1899 годах проводило судебную реформу 1864 года, которая, в частности, возложила на министерство юстиции надзор за следствием. Представляло на утверждение императора назначения чиновников судебного ведомства - прокуроров (с 1802 года), следователей (с 1860 года), после 1864 года также и судей практически всех судов (кроме выборных мировых, духовных, военных, военно-морских, инородческих судов и волостных судов). В 1864-1917 годах осуществляло контроль за деятельностью советов присяжных поверенных (адвокатуры), в 1866-1917 годах руководило нотариатом. Обеспечивало судебную деятельность (финансирование, материально-техническое снабжение, делопроизводство и пр.). В ведении министерства юстиции в 1-й половине XIX века находились суды низшей инстанции по мелким уголовным и гражданским делам - уездные (в Сибири - окружные) суды для всех сословий уезда (кроме городских) и городовые магистраты (в Сибири - городовые суды); суды средней инстанции - верхние земские суды, губернские магистраты и верхние расправы; высшие судебные органы в губернии - палаты уголовного и гражданского суда (в Сибири - губернские и окружные суды, рассматривавшие как уголовные, так и гражданские дела), а также нижний и верхний надворные суды в Санкт-Петербурге и Москве для некоторых категорий дворян и разночинцев, совестные суды, словесные и коммерческие суды для исков по торговым делам. После судебной реформы 1864 года министерство юстиции стало ведать обеспечением деятельности новой всесословной судебной системы, включавшей мировой суд (низшая выборная судебная инстанция, несколько в одном уезде), окружные суды (один на несколько уездов) и судебные палаты (одна на несколько губерний). Позднее в ведение министерства юстиции были переданы и преобразованы на началах судебной реформы 1864 года судебные учреждения Царства Польского (1876 год, до этого находились в подчинении Правительственной комиссии юстиции в Варшаве) и Прибалтики (1889 год); судебная система Великого княжества Финляндского оставалась независимой от министерства юстиции. В 1883 году, после ликвидации Кавказского наместничества, в ведение министерства юстиции переданы судебные учреждения Кавказа и Закавказья.
После Октябрьской революции 1917 года декретом СНК о суде от 22.11(05.12).1917 года упразднены прежние суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора, а также присяжной и частной адвокатуры. Вместо них образованы местные (народные) суды, а также революционные трибуналы (1917-1923 годы) и внесудебные органы политического террора и борьбы с контрреволюцией - ВЧК (1917-1922 годы), затем ГПУ - ОГПУ. В 1922-1936 годах в состав Наркомюста входила прокуратура. В изменившихся условиях Наркомюст РСФСР занимался созданием новой правовой системы и новой юстиции. Участвовал в подготовке проектов Конституции РСФСР 1918 года, законов о судоустройстве (1918-1920 годы), а также кодексов - гражданского, уголовного, о труде (все приняты в 1922 году), уголовно-процессуального и гражданско-процессуального (оба в 1923 году) и др., в проведении судебной реформы 1922 года, формировании народных, губернских (краевых, областных, окружных) судов. С 1928 года Наркомюст сосредоточил в своих руках работу по прямому руководству судами, наркому юстиции в качестве заместителей стали подчиняться председателю Верховного суда РСФСР и прокурор РСФСР. НКЮ (Минюст) СССР проводил систематические ревизии подведомственных органов юстиции и судов, обобщал судебную практику в целях обнаружения ошибок в правоприменительной деятельности, с 1936 года давал судам указания о правильности и единообразии применения судебной практики, руководил выборами судей, проверял их работу. В 1989 года, с принятием Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, органам юстиции перестали предоставлять возможность производить проверку деятельности судов, за министерством юстиции сохранилась функция организационного обеспечения их деятельности.
В ведении министерства юстиции Российской империи находились Московский архив министерства юстиции (с 1852 года, ныне в составе Российского государственного архива древних актов), учебные заведения - Училище правоведения в Санкт-Петербурге (с 1835 года), Межевой институт в Москве, средние землемерные училища в Пскове, Пензе, Курске, Уфе и Тифлисе (после Октябрьской революции 1917 года все учебные заведения переданы в подчинение Наркомата просвещения); Главное тюремное управление со всеми подведомственными ему местами заключения [с 1895 года, передано из состава МВД; 26.04(09.05).1917 года преобразовано в Главное управление местами заключения]. После Февральской революции 1917 года при министерстве юстиции учреждены Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, Особая следственная комиссия для расследования противозаконных действий сенаторов Уголовного кассационного департамента Сената по государственным преступлениям, Особая комиссия для обследования деятельности Департамента полиции МВД и подведомственных ему учреждений за 1905-1917 годы. В советский период в ведении НКЮ (Минюста) РСФСР находились места заключения (1917-1922, 1930-1934 годы; в 1922-1930 годах в подчинении НКВД, с 1934 года - в подчинении ГУЛАГа), а также научно-исследовательской криминалистической лаборатории, Государственный институт по изучению преступности и преступника (1930-1991 годы, с 1963 года Всесоюзный НИИ советского законодательства), в 1917-1930 и 1936-1949 годы издательство «Юридическая литература» (меняло названия).
Периодические издания министерство юстиции и НКЮ: «Журнал Министерства юстиции» (1859-1868, 1894-1917 годы), газета «Судебный вестник» (1866-1877 годы; приложение - «Судебный журнал», 1869-1876 годы), журнал «Тюремный вестник», 1893-1917 годы); журнал «Пролетарская революция и право» (1918-1921 годы), «Бюллетень Верховного Суда СССР» (1925; 1957-1990 годы), «Российская юстиция» (в 1922-1929 годах «Еженедельник Советской юстиции»; в 1930-1993 годах «Советская юстиция») и др. Выпускались также: «Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства» (1917-1924 годы), «Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза ССР» (1924-1946 годы; с 1938 года «Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза ССР»), «Систематическое собрание действующих законов СССР» (книги 1-5, 1926-1927 годы), «Систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений Правительства РСФСР» (тома 1-15, 1967-1970 годы), «Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР» (тома 1-4, 1975-1976 годы) и др.
После распада СССР, в связи с изменениями в государственно-правовой системе и принятием Конституции РФ 1993 года, осуществлялась перестройка деятельности министерства юстиции РФ, направленная на исключение функций, допускающих вмешательство в правосудие, на повышение роли органов юстиции в защите прав и свобод граждан. В системе министерства юстиции РФ действуют Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, при министерстве юстиции - Российский федеральный центр судебной экспертизы (с 1948 года; первоначально научно-исследовательская лаборатория, с 1962 года Центральный НИИ судебно-мединской экспертизы), Российская правовая академия (с 1970 года; образована как Всесоюзный институт усовершенствования работников юстиции), Научный центр правовой информации (образован в 1975 году при Всесоюзном НИИ советского законодательства), Государственная регистрационная палата (с 1998 года), Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (1998 год). Местными органами министерства юстиции РФ являются министерства юстиции республик в составе РФ, управления (отделы) юстиции в федеральных округах, краях, областях, городах Москва и Санкт-Петербург, в автономных округах и автономной области. Министерство юстиции РФ осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере исполнения уголовных наказаний, адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, в области обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, правоприменительные функции, а также контроль и надзор в подведомственных сферах, регистрирует некоммерческие организации (государственную регистрацию коммерческих организаций осуществляют территориальные органы Федеральной налоговой службы). Заместитель министра юстиции РФ является уполномоченным РФ при Европеском суде по правам человека. Министерство юстиции РФ издаёт «Бюллетень...» (с 1998 года).
Список руководителей ведомства до 1999 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; Ю.Я. Чайка (17.08.1999-23.06.2006 годов); В.В. Устинов (23.06.2006-12.05.2008 годов); А.В. Коновалов (с 12.05.2008 года).
Дополнительная литература:
Приказы по Министерству юстиции за [1865-1917]. СПб.; П., [1865-1917];
Отчет министра юстиции за [1834-1868, 1886-1915 гг.]. СПб.; П., [1887-1916];
Сборник статистических сведений Министерства юстиции. СПб.; П., [1887-1916]. Вып. 1-30;
Общий обзор деятельности Министерства юстиции и Правительствующего Сената за царствование императора Александра III. СПб., 1901;
Министерство юстиции за сто лет. 1802-1902. Исторический очерк. СПб., 1902. М., 2001;
Всеподданнейший доклад министра юстиции, статс-секретаря Муравьева о деятельности Министерства юстиции за истекшее десятилетие (1894-1904 гг.). СПб., 1904;
Министерство юстиции в первое десятилетие царствования императора Николая II. 1894-1904 г. СПб., 1904;
Сборник циркуляров и инструкций Министерства юстиции (с 1877 по 1914 г.). Секретные. П., 1914;
Лучинский Н. Ф. Краткий очерк деятельности Главного тюремного управления за первые 35 лет его существования (1879-1914 гг.). СПб., 1914;
Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи. 1802-1917 г. М., 1983;она же. Развитие судебного управления в России (первая половина XIX в.) // Государство и право. 2010. № 7.