МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ - фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляю­щий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре внутренних дел и ми­гра­ции на­се­ле­ния.

Фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляю­щий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре внутренних дел (за­щи­та прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, ох­ра­на пра­во­по­ряд­ка, обес­пе­че­ние об­щественной без­опас­но­сти и др.) и ми­гра­ции на­се­ле­ния, а так­же не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­дя­щий основными на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти ор­га­нов внутренних дел и внут­рен­них войск. Под­чи­ня­ет­ся Пре­зи­ден­ту РФ, функ­цио­ни­ру­ет на ос­но­ве По­ло­же­ния о МВД РФ, ут­вер­ждён­но­го Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 01.03.2011 года. В со­став центрального ап­па­ра­та МВД РФ вхо­дят: главные управления (уго­ловного розыска, экономической безопас­но­сти и противодействия коррупции , про­тиводействия экстремизму, собственной без­опас­ности, обеспечению безопасности дорожного движения, охраны обществ. порядка и др.); департаменты (следственный, договорно-правовой, государственной службы и кад­ров и др.); управления (оперативное, организационно-штатное, организации до­зна­ния и др.) и Главное ко­ман­до­ва­ние внутренних войск. Ок­руж­ны­ми под­раз­де­ле­ния­ми МВД РФ яв­ля­ют­ся главные управ­ле­ния МВД по фе­де­раль­ным ок­ру­гам. МВД РФ име­ет эмбле­му и зна­мя, уч­ре­ж­дён­ное Пре­зи­ден­том РФ.

По­сле рас­па­да СССР все ор­га­ны, уч­ре­ж­де­ния и ор­га­ни­за­ции Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел СССР, на­хо­див­шие­ся на тер­ри­то­рии РСФСР, пе­ре­шли под юрис­дик­цию Российской Фе­де­ра­ции с вклю­чени­ем их в со­став МВД РФ.

Спи­сок ми­ни­ст­ров до 2001 года смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­реж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Россия»; Б.В. Грыз­лов (март 2001 - декабрь 2003 годов); Р.Г. Нур­га­ли­ев(09.03.2004-21.05.2012 годов); В.А. Колокольцев (с 21.05.2012 года).

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