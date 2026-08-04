МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел и миграции населения.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (защита прав и свобод человека и гражданина, охрана правопорядка, обеспечение общественной безопасности и др.) и миграции населения, а также непосредственно руководящий основными направлениями деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Подчиняется Президенту РФ, функционирует на основе Положения о МВД РФ, утверждённого Указом Президента РФ от 01.03.2011 года. В состав центрального аппарата МВД РФ входят: главные управления (уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, противодействия экстремизму, собственной безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, охраны обществ. порядка и др.); департаменты (следственный, договорно-правовой, государственной службы и кадров и др.); управления (оперативное, организационно-штатное, организации дознания и др.) и Главное командование внутренних войск. Окружными подразделениями МВД РФ являются главные управления МВД по федеральным округам. МВД РФ имеет эмблему и знамя, учреждённое Президентом РФ.
После распада СССР все органы, учреждения и организации Министерства внутренних дел СССР, находившиеся на территории РСФСР, перешли под юрисдикцию Российской Федерации с включением их в состав МВД РФ.
Список министров до 2001 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; Б.В. Грызлов (март 2001 - декабрь 2003 годов); Р.Г. Нургалиев(09.03.2004-21.05.2012 годов); В.А. Колокольцев (с 21.05.2012 года).