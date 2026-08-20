МИНИСТЕРСТВО УДЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО УДЕЛОВ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии.

Соз­да­но 30.08 (11.09).1852 года на ос­но­ве Де­пар­та­мен­та уде­лов , ко­то­рый был вы­де­лен из со­ста­ва Ми­ни­стер­ст­ва им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов в са­мо­сто­ятельное ве­дом­ст­во и под­чи­не­нён ми­ни­ст­ру уде­лов и управ­ляю­ще­му Ка­би­не­том Его Императорского Величества гра­фу Л.А. Пе­ров­ско­му. Министерство уделов ли­к­ви­ди­ро­ва­но 24.11(06.12).1856 года с вос­ста­нов­ле­ни­ем Министерства императорского дво­ра и уде­лов в преж­нем со­ста­ве.

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