МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ - фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляю­щий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре де­мо­гра­фии, тру­да, уров­ня жиз­ни и тд.

Фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляю­щий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре де­мо­гра­фии, тру­да, уров­ня жиз­ни и до­хо­дов, оп­ла­ты тру­да, пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния (вклю­чая не­го­су­дар­ст­вен­ное), со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния, ус­ло­вий и ох­ра­ны тру­да, со­ци­аль­но­го парт­нёр­ст­ва и тру­до­вых от­но­ше­ний, за­ня­то­сти и без­ра­бо­ти­цы, тру­до­вой ми­гра­ции , аль­тер­на­тив­ной гра­жданской служ­бы, государственной гра­жданской служ­бы, со­ци­аль­ной за­щи­ты и со­ци­аль­но­го об­слу­жи­ва­ния на­се­ле­ния (в том числе со­ци­аль­ной за­щи­ты се­мьи, жен­щин и де­тей, опе­ки и по­пе­чи­тель­ства в от­но­ше­нии не­дее­спо­соб­ных или не пол­но­стью дее­спо­соб­ных со­вер­шен­но­лет­них гра­ж­дан), реа­би­ли­та­ции ин­ва­ли­дов, ока­за­ния про­тез­но-ор­то­пе­ди­ческой по­мо­щи, про­ве­де­ния ме­ди­ко-со­ци­аль­ной экс­пер­ти­зы. Об­ра­зо­ва­но 14.07.1990 года как Министерство тру­да, в 1991-1992 годах Министерство тру­да и за­ня­то­сти на­се­ле­ния, с 1996 года современное название. Уп­разд­не­но 09.03.2004 года в свя­зи с со­зда­ни­ем Министерства здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия РФ. Вос­ста­нов­ле­но 21.05.2012 года. Ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность Пен­си­он­но­го фон­да РФ и Фон­да со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния РФ. В ве­де­нии ми­ни­стер­ст­ва на­хо­дит­ся Фе­де­раль­ная служ­ба по тру­ду и за­ня­то­сти.

Спи­сок министров смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия»; М.А. Топилин (с 21.05.2012 года).

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