МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и тд.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения (включая негосударственное), социального страхования, условий и охраны труда, социального партнёрства и трудовых отношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы, социальной защиты и социального обслуживания населения (в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, опеки и попечительства в отношении недееспособных или не полностью дееспособных совершеннолетних граждан), реабилитации инвалидов, оказания протезно-ортопедической помощи, проведения медико-социальной экспертизы. Образовано 14.07.1990 года как Министерство труда, в 1991-1992 годах Министерство труда и занятости населения, с 1996 года современное название. Упразднено 09.03.2004 года в связи с созданием Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Восстановлено 21.05.2012 года. Координирует деятельность Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. В ведении министерства находится Федеральная служба по труду и занятости.
Список министров смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; М.А. Топилин (с 21.05.2012 года).