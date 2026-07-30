МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ - йе­де­ральный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре гражданской авиа­ции, внутреннего вод­но­го, железно-дорожного, ав­то­мо­биль­но­го транспорта.

Фе­де­ральный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но- пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре гражданской авиа­ции, ис­поль­зо­ва­ния воздушного про­стран­ст­ва и аэ­ро­на­ви­гационного об­слу­жи­ва­ния поль­зо­ва­те­лей воздушного про­стран­ст­ва РФ, авиа­ци­он­но-кос­мического по­ис­ка и спа­са­ния, мор­ско­го (кро­ме пор­тов ры­бо­про­мы­сло­вых кол­хо­зов), внутреннего вод­но­го, железно-дорожного, ав­то­мо­биль­но­го, го­род­ско­го элек­три­че­ско­го (вклю­чая мет­ро­по­ли­тен ) и промышленного транс­пор­та, до­рож­но­го хо­зяй­ст­ва, экс­плуа­та­ции и обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти су­до­ход­ных гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний. Об­ра­зо­ва­но 26.07.1990 года как Министерство транспорта РСФСР (с 25.12.1991 года - РФ), 09.03.2004 года объ­е­ди­не­но с Министерством РФ по свя­зи и ин­фор­ма­ти­за­ции в Министерство транс­пор­та и свя­зи РФ, с 20.05.2004 года вновь раз­де­ле­но на Министерство транспорта РФ и Ми­ни­стер­ст­во свя­зи РФ . Ми­ни­стер­ство оп­ре­де­ля­ет и ут­вер­жда­ет пра­ви­ла: пе­ре­во­зок, фор­ми­ро­ва­ния и при­ме­не­ния та­ри­фов и сбо­ров, осу­ще­ст­в­ле­ния ра­дио­свя­зи при про­из­вод­ст­ве по­лё­тов, государственной ре­ги­ст­ра­ции гра­ж­дан­ских воздушных су­дов; тех­нической экс­плуа­та­ции же­лез­ных до­рог РФ; осу­ще­ст­в­ле­ния государственной ре­ги­ст­ра­ции морских су­дов и су­дов внутреннего пла­ва­ния, дис­пет­чер­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния дви­же­ния су­дов на внутренних вод­ных пу­тях, про­ек­ти­ро­ва­ния, по­строй­ки, ре­мон­та и эксплу­ата­ции су­дов внутреннего вод­но­го транс­пор­та; из­го­тов­ле­ния ма­те­риа­лов и из­де­лий для уста­нов­ки на су­дах и др.

В ве­де­нии ми­ни­стер­ст­ва на­хо­дят­ся Фе­де­раль­ная служ­ба по над­зо­ру в сфе­ре транс­пор­та, фе­де­раль­ные агент­ст­ва: воздушного транс­пор­та, до­рож­ное, железно-дорожного транс­пор­та, мор­ско­го и реч­но­го транс­пор­та, а так­же Ро­странс­мо­дер­ни­за­ция, Управ­ле­ние ве­дом­ст­вен­ной ох­ра­ны Министерства транспорта РФ.

Список министров до 2004 года смотрите в приложении «Государственные уч­режде­ния России, СССР, РФ» в томе «Россия»; И.Е. Левитин (20.05.2004-21.05.2012 годов); М.Ю. Соколов (с 21.05.2012 года).

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