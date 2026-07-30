МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ - йедеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, внутреннего водного, железно-дорожного, автомобильного транспорта.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ, авиационно-космического поиска и спасания, морского (кроме портов рыбопромысловых колхозов), внутреннего водного, железно-дорожного, автомобильного, городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений. Образовано 26.07.1990 года как Министерство транспорта РСФСР (с 25.12.1991 года - РФ), 09.03.2004 года объединено с Министерством РФ по связи и информатизации в Министерство транспорта и связи РФ, с 20.05.2004 года вновь разделено на Министерство транспорта РФ и Министерство связи РФ. Министерство определяет и утверждает правила: перевозок, формирования и применения тарифов и сборов, осуществления радиосвязи при производстве полётов, государственной регистрации гражданских воздушных судов; технической эксплуатации железных дорог РФ; осуществления государственной регистрации морских судов и судов внутреннего плавания, диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях, проектирования, постройки, ремонта и эксплуатации судов внутреннего водного транспорта; изготовления материалов и изделий для установки на судах и др.
В ведении министерства находятся Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, федеральные агентства: воздушного транспорта, дорожное, железно-дорожного транспорта, морского и речного транспорта, а также Ространсмодернизация, Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ.
Список министров до 2004 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; И.Е. Левитин (20.05.2004-21.05.2012 годов); М.Ю. Соколов (с 21.05.2012 года).