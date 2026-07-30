МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии.

Об­ра­зо­ва­но 27.10 (09.11).1905 года. При соз­да­нии МТиП ему пе­ре­да­ны из со­ста­ва Министерства фи­нан­сов уч­ре­ж­де­ния, ве­дав­шие тор­гов­лей и промышленностью, железно-дорожными та­ри­фа­ми (та­риф­ное де­ло в 1906 году воз­вра­ще­но Министерству фи­нан­сов), ком­мерческими и профессиональными учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми, из со­ста­ва Министерства зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ - уч­ре­ж­де­ния по управ­ле­нию гор­ным де­лом, из МВД - де­ла о ку­печеских об­ще­ст­вах, ку­печеских и ре­мес­лен­ных упра­вах, в МТиП во­шло так­же Главное управ­ле­ние тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния и пор­тов (су­ще­ст­во­ва­ло с 1902 года как са­мо­сто­ятельное ве­дом­ст­во). При МТиП дей­ст­во­вал Со­вет тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур с ме­ст­ны­ми ко­ми­те­та­ми тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур. Ме­ст­ные ор­га­ны МТиП - гор­ные управ­ле­ния, ок­руж­ные про­бир­ные управ­ле­ния, при­сут­ст­вия по фаб­рич­ным и гор­но­за­вод­ским де­лам (смотрите в статье Гу­берн­ские при­сут­ст­вия), ин­сти­тут фаб­рич­ной ин­спек­ции. В ве­де­нии МТиП на­хо­ди­лись ка­зён­ные гор­ные пред­при­ятия (за ис­клю­че­ни­ем пред­при­ятий Ка­би­не­та Его Императорского Величества, ко­то­рые пе­ре­да­ны в ве­де­ние МТиП по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года), Императорское московское тех­ническое учи­ли­ще, по­ли­тех­нические, тех­но­ло­гические и гор­ные институты, ком­мерческие, тех­нические, ре­мес­лен­ные, мо­ре­ход­ные и ху­дожественно-промышленные сред­ние и низ­шие учеб­ные за­ве­де­ния.

МТиП управ­ля­ло ка­зён­ной промышленностью, осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за ча­ст­ной промышленностью и тор­гов­лей и ве­да­ло пра­ви­тельственной по­ли­ти­кой по ра­бо­че­му во­про­су. За­ни­ма­лось во­про­са­ми обес­пе­че­ния ох­ра­ны прав соб­ст­вен­но­сти на промышленные пред­при­ятия, на­ло­го­об­ло­же­ния, дея­тель­но­сти яр­ма­рок и бирж, стра­хо­ва­ни­ем ра­бо­чих, во­про­са­ми мер и ве­сов, вы­да­ва­ло при­ви­ле­гии на изо­бре­те­ния и усо­вер­шен­ст­во­ва­ния. Пуб­ли­ко­ва­ло про­дол­жаю­щие­ся и пе­рио­дические из­да­ния: «Це­ны на хле­ба и спирт, фрах­ты и стра­хо­вые пре­мии по те­ле­граф­ным све­де­ни­ям…» (1905-1917 годы; пер­во­на­чаль­но с 1888 года вы­пус­ка­лось Министерством фи­нан­сов), «Свод при­ви­ле­гий, вы­дан­ных в Рос­сии» (1905-1916 годы; с 1897 года вы­пус­ка­лось Министерством фи­нан­сов), «Бюл­ле­тень спра­воч­ной час­ти по внеш­ней тор­гов­ле» (1912-1916 годы), «До­не­се­ния рос­сий­ских кон­суль­ских пред­ста­ви­те­лей загра­ни­цей по тор­го­во-про­мыш­лен­ным во­про­сам» (1912-1917 годы), «Из­вес­тия Со­ве­та по де­лам стра­хо­ва­ния ра­бо­чих» (1913-1917 годы), «По­ве­роч­ное де­ло» (1916, 1925-1929 годы), а так­же журнал «Вест­ник фи­нан­сов, про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли» (1915-1917 годы; с 1885 года вы­пус­кал­ся Министерством фи­нан­сов).

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну в со­ста­ве МТиП об­ра­зо­ван ряд от­рас­ле­вых ко­ми­те­тов с уча­сти­ем пред­при­ни­ма­те­лей (по де­лам су­кон­ной промышленности, по де­лам хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности и др.), ко­то­рые за­ни­ма­лись во­про­са­ми при­об­ре­те­ния и рас­пре­де­ле­ния сы­рья, про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да и це­но­об­ра­зо­ва­ния. Ми­нистр тор­гов­ли и промышленности с 16(29) марта по 17(30) августа 1915 года за­ве­до­вал про­до­вольственным де­лом в Российской им­пе­рии, за­тем был председателем Осо­бо­го со­ве­ща­ния для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обес­пе­че­нию то­п­ли­вом.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года МТиП пре­об­ра­зо­ва­но в Нар­ко­мат тор­гов­ли и промышленности РСФСР (1917-1920 годы). В свя­зи с пол­ным ого­су­дар­ст­вле­ни­ем эко­но­ми­ки в СССР во­про­са­ми управ­ле­ния тор­го­вы­ми и промышленными пред­при­ятия­ми за­ни­ма­лись несколько центральных со­юз­ных и со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ских уч­ре­ж­де­ний. Тор­гов­ля на­хо­ди­лась в ве­де­нии Нар­ко­ма­та (с 1946 года Министерства) внеш­ней тор­гов­ли (1923-1925, 1930-1988 годы, с пе­ре­ры­вом в мар­те - авг.усте1953 года), Нар­ко­ма­та внутренней тор­гов­ли (1924-1925, 1934-1938 годы), Нар­ко­ма­та внеш­ней и внутренней тор­гов­ли (1925-1930 годы), Нар­ко­ма­та снаб­же­ния (1930-1934 годы), Нар­ко­ма­та (с 1946 года Министерства) тор­гов­ли (1938-1958, 1965-1991 годы, с пе­ре­ры­вом в мар­те - августе 1953 года), Государственного комитета СМ СССР по тор­гов­ле (1962-1965 годы, с пе­ре­ры­вом в январе - октябре 1963 года), Государственного комитета СМ СССР (с 1978 года Государственного комитета СССР) по внеш­ним эко­но­мическим свя­зям (1957-1988 годы), Министерства внеш­них эко­но­мических свя­зей (1988-1991 годы). Зна­чи­тель­но боль­шее ко­ли­че­ст­во центральных ве­домств соз­да­ва­лось для управ­ле­ния промышленностью (в том числе промышленностью отдельных от­рас­лей и эко­но­мических рай­онов), сре­ди них - министерство ма­ши­но­строе­ния (1948-1949, 1953-1954, 1956-1957, 1968-1989 годы), сред­не­го (1953-1963, 1965-1989 годы) и об­ще­го (1955–1957, 1965-1991 годы) ма­ши­но­строе­ния, министерства (до 1946 года нар­ко­ма­ты) лёг­кой (1932-1953, 1955-1957, 1965-1989 годы), лес­ной (1932-1948, 1951-1953, 1954-1957, 1988-1991 годы), обо­рон­ной (1936-1939, 1953-1957, 1965-1991 годы), мяс­ной и мо­лоч­ной (1939-1953, 1965-1985 годы), авиа­ци­он­ной (1939-1957, 1965-1991 годы, с пе­ре­ры­вом в мар­те - августе 1953 года), ав­то­мо­биль­ной (1946-1947, 1955-1957, 1965-1988 годы), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и неф­те­хи­ми­че­ской (1965-1989 годы), неф­тя­ной (1939-1946, 1948-1957, 1970-1989 годы) и га­зо­вой (1965-1988 годы) промышленности, министерства строи­тель­ст­ва (1953-1957, 1967-1986 годы), сель­ско­го (1967-1985 годы), промышленного (1967-1986) и транс­порт­но­го (1954-1963, 1965-1991 годы) строи­тель­ст­ва и многих других. В свя­зи с при­ва­ти­за­ци­ей и пе­ре­хо­дом к ры­ноч­ным от­но­ше­ни­ям в Рос­сии со­кра­ти­лось ко­ли­че­ст­во центральных уч­ре­ж­де­ний, ве­даю­щих тор­гов­лей и промышленностью, они под­вер­га­лись не­од­но­крат­ным ре­ор­га­ни­за­ци­ям. Дей­ст­во­ва­ли министерства промышленности (1990-1992, 1996-1997 годы), тор­гов­ли (1990-1991, 1998-2000 годы), тор­гов­ли и ма­те­ри­аль­ных ре­сур­сов (1991-1992 годы), эко­но­ми­ки (август - но­ябрь 1991 года, 1992-2000 годы), то­п­ли­ва и энер­ге­ти­ки (1991-2000 годы), внеш­них эко­но­мических свя­зей (1990-1991, 1992-1997 годы), по атом­ной энер­гии (1992-2004 годы), строи­тель­ст­ва (1994-1997 годы), внеш­них эко­но­мических свя­зей и тор­гов­ли (1997-1998 годы), обо­рон­ной промышленности (1996-1997 годы), энер­ге­ти­ки (2000-2004 годы), промыленности, нау­ки и тех­но­ло­гий (2000-2004 годы), эко­но­мического раз­ви­тия и тор­гов­ли (2000-2008 годы), промышленности и энер­ге­ти­ки (2004-2008 годы). С 2008 года дей­ст­ву­ют Ми­ни­стер­ст­во про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли РФ и Ми­ни­стер­ст­во эко­но­ми­чес­ко­го раз­ви­тия РФ.

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия».

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