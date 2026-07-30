МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ - центральное государственное учреждение в России.
Образовано 27.10 (09.11).1905 года. При создании МТиП ему переданы из состава Министерства финансов учреждения, ведавшие торговлей и промышленностью, железно-дорожными тарифами (тарифное дело в 1906 году возвращено Министерству финансов), коммерческими и профессиональными учебными заведениями, из состава Министерства земледелия и государственных имуществ - учреждения по управлению горным делом, из МВД - дела о купеческих обществах, купеческих и ремесленных управах, в МТиП вошло также Главное управление торгового мореплавания и портов (существовало с 1902 года как самостоятельное ведомство). При МТиП действовал Совет торговли и мануфактур с местными комитетами торговли и мануфактур. Местные органы МТиП - горные управления, окружные пробирные управления, присутствия по фабричным и горнозаводским делам (смотрите в статье Губернские присутствия), институт фабричной инспекции. В ведении МТиП находились казённые горные предприятия (за исключением предприятий Кабинета Его Императорского Величества, которые переданы в ведение МТиП после Февральской революции 1917 года), Императорское московское техническое училище, политехнические, технологические и горные институты, коммерческие, технические, ремесленные, мореходные и художественно-промышленные средние и низшие учебные заведения.
МТиП управляло казённой промышленностью, осуществляло надзор за частной промышленностью и торговлей и ведало правительственной политикой по рабочему вопросу. Занималось вопросами обеспечения охраны прав собственности на промышленные предприятия, налогообложения, деятельности ярмарок и бирж, страхованием рабочих, вопросами мер и весов, выдавало привилегии на изобретения и усовершенствования. Публиковало продолжающиеся и периодические издания: «Цены на хлеба и спирт, фрахты и страховые премии по телеграфным сведениям…» (1905-1917 годы; первоначально с 1888 года выпускалось Министерством финансов), «Свод привилегий, выданных в России» (1905-1916 годы; с 1897 года выпускалось Министерством финансов), «Бюллетень справочной части по внешней торговле» (1912-1916 годы), «Донесения российских консульских представителей заграницей по торгово-промышленным вопросам» (1912-1917 годы), «Известия Совета по делам страхования рабочих» (1913-1917 годы), «Поверочное дело» (1916, 1925-1929 годы), а также журнал «Вестник финансов, промышленности и торговли» (1915-1917 годы; с 1885 года выпускался Министерством финансов).
В 1-ю мировую войну в составе МТиП образован ряд отраслевых комитетов с участием предпринимателей (по делам суконной промышленности, по делам хлопчатобумажной промышленности и др.), которые занимались вопросами приобретения и распределения сырья, производительности труда и ценообразования. Министр торговли и промышленности с 16(29) марта по 17(30) августа 1915 года заведовал продовольственным делом в Российской империи, затем был председателем Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом.
После Октябрьской революции 1917 года МТиП преобразовано в Наркомат торговли и промышленности РСФСР (1917-1920 годы). В связи с полным огосударствлением экономики в СССР вопросами управления торговыми и промышленными предприятиями занимались несколько центральных союзных и союзно-республиканских учреждений. Торговля находилась в ведении Наркомата (с 1946 года Министерства) внешней торговли (1923-1925, 1930-1988 годы, с перерывом в марте - авг.усте1953 года), Наркомата внутренней торговли (1924-1925, 1934-1938 годы), Наркомата внешней и внутренней торговли (1925-1930 годы), Наркомата снабжения (1930-1934 годы), Наркомата (с 1946 года Министерства) торговли (1938-1958, 1965-1991 годы, с перерывом в марте - августе 1953 года), Государственного комитета СМ СССР по торговле (1962-1965 годы, с перерывом в январе - октябре 1963 года), Государственного комитета СМ СССР (с 1978 года Государственного комитета СССР) по внешним экономическим связям (1957-1988 годы), Министерства внешних экономических связей (1988-1991 годы). Значительно большее количество центральных ведомств создавалось для управления промышленностью (в том числе промышленностью отдельных отраслей и экономических районов), среди них - министерство машиностроения (1948-1949, 1953-1954, 1956-1957, 1968-1989 годы), среднего (1953-1963, 1965-1989 годы) и общего (1955–1957, 1965-1991 годы) машиностроения, министерства (до 1946 года наркоматы) лёгкой (1932-1953, 1955-1957, 1965-1989 годы), лесной (1932-1948, 1951-1953, 1954-1957, 1988-1991 годы), оборонной (1936-1939, 1953-1957, 1965-1991 годы), мясной и молочной (1939-1953, 1965-1985 годы), авиационной (1939-1957, 1965-1991 годы, с перерывом в марте - августе 1953 года), автомобильной (1946-1947, 1955-1957, 1965-1988 годы), нефтеперерабатывающей и нефтехимической (1965-1989 годы), нефтяной (1939-1946, 1948-1957, 1970-1989 годы) и газовой (1965-1988 годы) промышленности, министерства строительства (1953-1957, 1967-1986 годы), сельского (1967-1985 годы), промышленного (1967-1986) и транспортного (1954-1963, 1965-1991 годы) строительства и многих других. В связи с приватизацией и переходом к рыночным отношениям в России сократилось количество центральных учреждений, ведающих торговлей и промышленностью, они подвергались неоднократным реорганизациям. Действовали министерства промышленности (1990-1992, 1996-1997 годы), торговли (1990-1991, 1998-2000 годы), торговли и материальных ресурсов (1991-1992 годы), экономики (август - ноябрь 1991 года, 1992-2000 годы), топлива и энергетики (1991-2000 годы), внешних экономических связей (1990-1991, 1992-1997 годы), по атомной энергии (1992-2004 годы), строительства (1994-1997 годы), внешних экономических связей и торговли (1997-1998 годы), оборонной промышленности (1996-1997 годы), энергетики (2000-2004 годы), промыленности, науки и технологий (2000-2004 годы), экономического развития и торговли (2000-2008 годы), промышленности и энергетики (2004-2008 годы). С 2008 года действуют Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство экономического развития РФ.
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».