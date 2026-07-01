МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

Фе­де­раль­ный орган исполнит. власти, осу­ще­ст­вля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции гос. по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но- пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, элек­тро­свя­зи и поч­то­вой свя­зи, мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций и СМИ, в т. ч. элек­трон­ных, пе­ча­ти, из­да­тель­ской и по­ли­гра­фич. дея­тель­но­сти, об­ра­бот­ки пер­со­наль­ных дан­ных, управ­ле­ния гос. иму­ще­ст­вом и ока­за­ния гос. ус­луг в сфе­ре ин­фор­мац. тех­но­ло­гий. Об­ра­зо­ва­но 12.5.2008 на ба­зе Мин-ва ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и свя­зи РФ (2004–2008). Вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве поч­то­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции РФ и ад­ми­ни­ст­ра­ции свя­зи РФ при осу­ще­ст­в­ле­нии ме­ж­ду­нар. дея­тель­но­сти в об­лас­ти свя­зи. Обес­пе­чи­ва­ет макс. дос­туп­ность для на­се­ле­ния стра­ны со­ци­аль­но зна­чи­мо­го па­ке­та те­ле­ра­дио­про­грамм фе­де­раль­но­го и ре­гио­наль­но­го уров­ня; уча­стие рос. СМИ в фор­ми­ро­ва­нии по­ло­жи­тель­но­го имид­жа РФ (в т. ч. ин­вести­ци­он­но­го) за ру­бе­жом. Уча­ст­ву­ет в фор­ми­ро­ва­нии еди­но­го ин­фор­мац. про­стран­ст­ва на тер­ри­то­рии го­су­дарств – уча­ст­ни­ков СНГ. Ор­га­ни­зу­ет обя­за­тель­ную сер­ти­фи­ка­цию ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, пред­на­зна­чен­ных для об­ра­бот­ки гос. бан­ка дан­ных о де­тях, ос­тав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей; за­щи­ту ин­те­ре­сов го­су­дар­ства в об­ла­сти ав­тор­ско­го пра­ва и смеж­ных прав в сфе­ре мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций и СМИ, ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и др. Яв­ля­ет­ся упол­но­мо­чен­ным фе­де­раль­ным ор­га­ном ис­пол­нит. вла­сти в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния элек­трон­ной циф­ро­вой под­пи­си, опе­ра­то­ром фе­де­раль­ных гос. ин­фор­мац. сис­тем «Фе­де­раль­ный ре­естр гос. и му­ни­ци­паль­ных ус­луг (функ­ций)» и «Еди­ный пор­тал гос. и му­ни­ци­паль­ных ус­луг (функ­ций)».

В ве­де­нии М. с. и м. к. РФ на­хо­дят­ся фе­де­раль­ные агент­ст­ва: свя­зи, по пе­ча­ти и мас­со­вым ком­му­ни­ка­ци­ям, Фе­де­раль­ная служ­ба по над­зо­ру в сфе­ре свя­зи, ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций, а так­же Все­рос. НИИ про­блем вы­чис­лит. тех­ни­ки и ин­фор­ма­ти­за­ции, Меж­от­рас­ле­вой НИИ «Ин­те­грал», На­уч­но-тех­нич. центр «Ат­лас», ФГУП «Связь-безо­пас­ность», ФГУП НИИ «Вос­ход», Мон­таж­но-тех­но­ло­гич. управ­ле­ние «Аль­та­ир» и др.

Ми­нистры: И. О. Щё­го­лев (12.5.2008–21.5.2012); Н. А. Никифоров (с 21.5.2012).

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