МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
Федеральный орган исполнит. власти, осуществляющий функции по выработке и реализации гос. политики и нормативно- правовому регулированию в сфере информац. технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и СМИ, в т. ч. электронных, печати, издательской и полиграфич. деятельности, обработки персональных данных, управления гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере информац. технологий. Образовано 12.5.2008 на базе Мин-ва информац. технологий и связи РФ (2004–2008). Выступает в качестве почтовой администрации РФ и администрации связи РФ при осуществлении междунар. деятельности в области связи. Обеспечивает макс. доступность для населения страны социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровня; участие рос. СМИ в формировании положительного имиджа РФ (в т. ч. инвестиционного) за рубежом. Участвует в формировании единого информац. пространства на территории государств – участников СНГ. Организует обязательную сертификацию информац. технологий, предназначенных для обработки гос. банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; защиту интересов государства в области авторского права и смежных прав в сфере массовых коммуникаций и СМИ, информац. технологий и др. Является уполномоченным федеральным органом исполнит. власти в области использования электронной цифровой подписи, оператором федеральных гос. информац. систем «Федеральный реестр гос. и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал гос. и муниципальных услуг (функций)».
В ведении М. с. и м. к. РФ находятся федеральные агентства: связи, по печати и массовым коммуникациям, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информац. технологий и массовых коммуникаций, а также Всерос. НИИ проблем вычислит. техники и информатизации, Межотраслевой НИИ «Интеграл», Научно-технич. центр «Атлас», ФГУП «Связь-безопасность», ФГУП НИИ «Восход», Монтажно-технологич. управление «Альтаир» и др.
Министры: И. О. Щёголев (12.5.2008–21.5.2012); Н. А. Никифоров (с 21.5.2012).