МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР
МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР - центральное государственное учреждение, управлявшее атомной промышленностью.
Образовано указом Президиума ВС СССР от 26.06.1953 года на базе 1-го и 3-го Главных управлений Специального комитета при СМ СССР, в 1963-1965 годах носило название Государственного производственного комитета по среднему машиностроению при ВСНХ СССР. Перед ведомством ставилась задача обеспечить передовое положение советской науки и техники в области атомной энергии, управляемых ракет и ракет дальнего действия. Первоначально оно совмещало управление атомной и ракетной промышленностью. Под руководством Министерства среднего машиностроения образованы предприятия и научно-исследовательские организации атомной пром-сти - Сибирский химический комбинат в городе Томск-7 (ныне город Северск; 1955 год), Красноярский горно-химический комбинат в городе Железногорск (1958 год), приборостроительный завод в городе Златоуст-36 (ныне город Трёхгорный; 1955 год), а также наукоград Челябинск-70 (ныне город Снежинск; 1957 год) и др.; построена первая стратегическая баллистическая ракета с ядерным зарядом Р-5 (принята на вооружение в 1956 году); начаты работы по созданию ракеты Р-7, несущей водородную бомбу (1953 год, на этой основе в 1957 году разработан советский космический проект); значительно увеличено производство атомных бомб, налажено серийное производство водородных бомб; построена первая в мире атомная электростанция (город Обнинск, 1954 год); введён в строй первый двухцелевой (способный производить электроэнергию и оружейный плутоний) промышленный реактор (1955 год, Сибирский химический комбинат); построены первая советская атомная подводная лодка К-3 проекта 627 (в опытной эксплуатации ВМФ с 1959 года) и первый атомный ледокол «Ленин» (спущен на воду в 1957 году, вступил в эксплуатацию в 1959 году).
В 1955 году из Министерства среднего машиностроения выделены предприятия и конструкторские организации, занимавшиеся ракетостроением (объединены в Специализированный комитет по вооружению армии и ВМФ). В том же году в составе Министерства среднего машиностроения создано 6-е Главное управление (серийное производство ядерных боеприпасов). С 1956 года Министерство среднего машиностроения занималось реализацией первой программы развития атомной энергетики в СССР, в его составе образовано Главное управление по использованию атомной энергии. В 1960-1965 годах часть предприятий, НИИ и КБ ведомства находилась в подчинении Государственного комитета по использованию атомной энергии. В 1965 году Министерство среднего машиностроения получило право осуществлять сотрудничество с иностранными государствами в области атомной энергетики (первый построенный за рубежом советскими специалистами реактор введён в действие в 1966 году на АЭС «Rheinsberg» в ГДР). В 1970-е годы во многом благодаря деятельности Министерства среднего машиностроения СССР достиг по количеству ядерных боеприпасов уровня, сопоставимого с теми же показателями в США, а в начале 1980-х годов превысил его. Одновременно Министерство среднего машиностроения осуществляло руководство ускоренным строительством атомных реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000, доведя ежегодно вводимые в строй мощности до 4 миллионов кВт (масштабное строительство свёрнуто вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году).
В 1989 году Министерство среднего машиностроения объединено с Министерством атомной энергетики и преобразовано в Министерство атомной энергетики и промышленности СССР (ликвидировано 26.12.1991 года в связи с прекращением существования СССР). Предприятия отрасли, расположенные на территории РФ, перешли в распоряжение Министерства по атомной энергии РФ (образовано 29.01.1992 года, с 2004 года Федеральное агентство по атомной энергии, с 2007 года Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»).
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».
В 1939-1946 годах существовал ведавший другой отраслью Наркомат среднего машиностроения СССР, преобразованный в Наркомат (Министерство) автомобильной промышленности СССР.