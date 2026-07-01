МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние, управ­ляв­шее атом­ной промышленностью.

Об­ра­зо­ва­но ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 26.06.1953 года на ба­зе 1-го и 3-го Главных управ­ле­ний Специального комитета при СМ СССР, в 1963-1965 годах но­си­ло название Государственного про­из­водственного комитета по сред­не­му ма­ши­но­строе­нию при ВСНХ СССР. Пе­ред ве­дом­ст­вом ста­ви­лась за­да­ча обес­пе­чить пе­ре­до­вое по­ло­же­ние советской нау­ки и тех­ни­ки в об­лас­ти атом­ной энер­гии , управ­ляе­мых ра­кет и ра­кет даль­не­го дей­ст­вия. Пер­во­на­чаль­но оно со­вме­ща­ло управ­ле­ние атом­ной и ра­кет­ной промышленностью. Под руководством Министерства среднего машиностроения об­ра­зо­ва­ны пред­при­ятия и научно-исследовательские ор­га­ни­за­ции атом­ной пром-сти - Си­бир­ский хи­мический ком­би­нат в городе Томск-7 (ны­не город Се­верск; 1955 год), Крас­но­яр­ский гор­но-хи­мический ком­би­нат в городе Же­лез­но­горск (1958 год), при­бо­ро­строительный за­вод в городе Зла­то­уст-36 (ны­не город Трёх­гор­ный; 1955 год), а так­же нау­ко­град Че­ля­бинск-70 (ны­не город Сне­жинск; 1957 год) и др.; по­строе­на пер­вая стра­те­гическая бал­ли­стическая ра­ке­та с ядер­ным за­ря­дом Р-5 (при­ня­та на воо­ру­же­ние в 1956 году); на­ча­ты ра­бо­ты по соз­да­нию ра­ке­ты Р-7, не­су­щей во­дород­ную бом­бу (1953 год, на этой ос­но­ве в 1957 году раз­ра­бо­тан советский кос­мический про­ект); зна­чи­тель­но уве­ли­че­но про­изводство атом­ных бомб, на­ла­же­но се­рий­ное про­изводство во­до­род­ных бомб; по­строе­на пер­вая в ми­ре атом­ная элек­тро­стан­ция (город Об­нинск, 1954 год); вве­дён в строй пер­вый двух­целевой (спо­соб­ный про­из­во­дить элек­троэнер­гию и ору­жей­ный плу­то­ний) промышленный ре­ак­тор (1955 год, Си­бир­ский хи­мический ком­би­нат); по­строе­ны пер­вая советская атом­ная подводная лодка К-3 про­ек­та 627 (в опыт­ной экс­плуа­та­ции ВМФ с 1959 года) и пер­вый атом­ный ле­до­кол «Ле­нин» (спу­щен на во­ду в 1957 году, всту­пил в экс­плуа­та­цию в 1959 году).

В 1955 году из Министерства среднего машиностроения вы­де­ле­ны пред­при­ятия и кон­ст­рук­тор­ские ор­га­ни­за­ции, за­ни­мав­шие­ся ра­ке­то­строе­ни­ем (объ­е­ди­не­ны в Спе­циа­ли­зированный комитет по воо­ру­же­нию ар­мии и ВМФ). В том же го­ду в со­ста­ве Министерства среднего машиностроения соз­да­но 6-е Главное управ­ле­ние (се­рий­ное про­изводство ядер­ных бо­е­при­па­сов). С 1956 года Министерство среднего машиностроения за­ни­ма­лось реа­ли­за­ци­ей пер­вой про­грам­мы раз­ви­тия атом­ной энер­ге­ти­ки в СССР, в его со­ста­ве об­ра­зо­ва­но Главное управ­ле­ние по ис­поль­зо­ва­нию атом­ной энер­гии. В 1960-1965 годах часть пред­при­ятий, НИИ и КБ ве­дом­ст­ва на­хо­ди­лась в под­чи­не­нии Государственного комитета по ис­поль­зо­ва­нию атом­ной энер­гии. В 1965 году Министерство среднего машиностроения по­лу­чи­ло пра­во осу­ще­ст­в­лять со­труд­ни­че­ст­во с иностранными го­су­дар­ст­ва­ми в об­лас­ти атом­ной энер­ге­ти­ки (пер­вый по­стро­ен­ный за ру­бе­жом советскими спе­циа­ли­ста­ми ре­ак­тор вве­дён в дей­ст­вие в 1966 году на АЭС «Rheinsberg» в ГДР ). В 1970-е годы во мно­гом бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Министерства среднего машиностроения СССР дос­тиг по ко­ли­че­ст­ву ядер­ных бое­при­па­сов уров­ня, со­пос­та­ви­мо­го с те­ми же по­ка­за­те­ля­ми в США, а в начале 1980-х годов пре­вы­сил его. Од­но­вре­мен­но Министерство среднего машиностроения осу­ще­ст­в­ля­ло ру­ко­во­дство ус­ко­рен­ным строи­тель­ст­вом атом­ных ре­ак­то­ров ВВЭР-1000 и РБМК-1000, до­ве­дя еже­год­но вво­ди­мые в строй мощ­но­сти до 4 миллионов кВт (мас­штаб­ное строи­тель­ст­во свёр­ну­то вслед­ст­вие ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС в 1986 году).

В 1989 году Министерство среднего машиностроения объ­е­ди­не­но с Министерством атом­ной энер­ге­ти­ки и пре­об­ра­зо­ва­но в Министерство атом­ной энер­ге­ти­ки и промышленности СССР (ли­к­ви­ди­ро­ва­но 26.12.1991 года в свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем су­ще­ст­во­ва­ния СССР). Пред­при­ятия от­рас­ли, рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии РФ, пе­ре­шли в рас­по­ря­же­ние Министерства по атом­ной энер­гии РФ (об­ра­зо­ва­но 29.01.1992 года, с 2004 года Фе­де­раль­ное агент­ст­во по атом­ной энер­гии, с 2007 года Государственная кор­по­ра­ция по атом­ной энер­гии «Рос­атом»).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Государственные уч­реж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия».

В 1939-1946 годах су­щест­во­вал ве­дав­ший другой от­ра­слью Нар­ко­мат сред­не­го ма­ши­но­строе­ния СССР, пре­об­ра­зо­ван­ный в Нар­ко­мат (Ми­ни­стер­ст­во) ав­то­мо­биль­ной промышленности СССР.

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