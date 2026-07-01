МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ - фе­де­раль­ный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки, нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре фи­зической куль­ту­ры и спор­та.

Об­ра­зо­ва­но 21.05.2012 года на базе Министерства спорта, туризма и мо­ло­дёжной политики РФ . Ут­вер­жда­ет пе­ре­чень ви­дов спор­та, для раз­ви­тия ко­то­рых со­зда­ют­ся и дей­ст­ву­ют об­ще­рос­сий­ские спор­тив­ные фе­де­ра­ции; пе­реч­ни суб­стан­ций и/или ме­то­дов, за­пре­щён­ных для ис­поль­зо­ва­ния в спор­те, об­ще­рос­сий­ские ан­ти­до­пин­го­вые пра­ви­ла и по­ря­док про­ве­де­ния до­пинг-кон­тро­ля, ут­вер­жда­ет еже­год­но спи­ски кан­ди­да­тов в спор­тив­ные сбор­ные ко­ман­ды РФ. Раз­ра­ба­ты­ва­ет ти­по­вые учеб­но-тре­ни­ро­воч­ные про­грам­мы под­го­тов­ки спорт­сме­нов по различным ви­дам спор­та, об­щие прин­ци­пы, кри­те­рии фор­ми­ро­ва­ния и по­ря­док ут­вер­жде­ния спи­сков кан­ди­да­тов в спор­тив­ные сбор­ные ко­ман­ды РФ. Про­во­дит ме­ро­прия­тия по под­го­тов­ке сбор­ных ко­манд РФ к Олим­пий­ским иг­рам и другим ме­ж­ду­народным спор­тив­ным со­рев­но­ва­ни­ям; по ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нию все­российских и ме­ж­ду­народных спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний ин­ва­ли­дов и лиц с ог­ра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми здо­ро­вья, вклю­чая Па­ра­олим­пий­ские и Сур­до­олим­пий­ские иг­ры, Все­мир­ные специальные Олим­пий­ские иг­ры, а так­же под­го­тов­ку к та­ким спор­тив­ным со­рев­но­ва­ни­ям; осу­ще­ст­в­ля­ет ма­те­ри­аль­но-тех­ническое обес­пе­че­ние, в том числе спор­тив­ной эки­пи­ров­кой, спор­тив­ных сбор­ных ко­манд РФ.

В ве­де­нии Министерства спорта РФ на­хо­дят­ся Центр спор­тив­ной под­го­тов­ки сбор­ных ко­манд Рос­сии, Фе­де­раль­ный центр под­го­тов­ки спор­тив­но­го ре­зер­ва, Фе­де­раль­ный на­учный центр в об­ла­сти фи­зической куль­ту­ры и спор­та, Центральный му­зей фи­зической куль­ту­ры и спор­та, Управ­ле­ние по ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нию спор­тив­ных ме­ро­прия­тий, НИИ спор­тив­но-тех­нических из­де­лий «ВИСТИ», Ан­ти­до­пин­го­вый центр, Пе­тербургский спор­тив­но-кон­церт­ный ком­плекс, Национальный аэ­ро­клуб Рос­сии имени В.П. Чка­ло­ва, спор­тив­ные выс­шие и сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния (Даль­не­во­сточ­ная государственная ака­де­мия фи­зической куль­ту­ры, Московская государственная ака­де­мия фи­зической куль­ту­ры, Национальный государственный университет фи­зической куль­ту­ры, спор­та и здо­ро­вья имени П.Ф. Лес­гаф­та, Российский государственный университет фи­зической куль­ту­ры, спор­та, мо­ло­дё­жи и ту­риз­ма, и др.), учеб­но-тре­ни­ро­воч­ные ба­зы и цен­тры.

Ми­нистр - В.Л. Мут­ко (с 29.05.2008 года).

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