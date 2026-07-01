МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.
Образовано 21.05.2012 года на базе Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ. Утверждает перечень видов спорта, для развития которых создаются и действуют общероссийские спортивные федерации; перечни субстанций и/или методов, запрещённых для использования в спорте, общероссийские антидопинговые правила и порядок проведения допинг-контроля, утверждает ежегодно списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ. Разрабатывает типовые учебно-тренировочные программы подготовки спортсменов по различным видам спорта, общие принципы, критерии формирования и порядок утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ. Проводит мероприятия по подготовке сборных команд РФ к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям; по организации и проведению всероссийских и международных спортивных соревнований инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая Параолимпийские и Сурдоолимпийские игры, Всемирные специальные Олимпийские игры, а также подготовку к таким спортивным соревнованиям; осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, спортивных сборных команд РФ.
В ведении Министерства спорта РФ находятся Центр спортивной подготовки сборных команд России, Федеральный центр подготовки спортивного резерва, Федеральный научный центр в области физической культуры и спорта, Центральный музей физической культуры и спорта, Управление по организации и проведению спортивных мероприятий, НИИ спортивно-технических изделий «ВИСТИ», Антидопинговый центр, Петербургский спортивно-концертный комплекс, Национальный аэроклуб России имени В.П. Чкалова, спортивные высшие и средние учебные заведения (Дальневосточная государственная академия физической культуры, Московская государственная академия физической культуры, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, и др.), учебно-тренировочные базы и центры.
Министр - В.Л. Мутко (с 29.05.2008 года).