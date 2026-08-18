МИНИСТЕРСТВО РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на территории Дальневосточного федерального округа координацию деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на территории Дальневосточного федерального округа [Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ] координацию деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ (в том числе долгосрочных), управление федеральным имуществом (за исключением лесного фонда и особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также имущественных комплексов открытых акционерных обществ, федеральных государственных предприятий, включённых в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый Президентом РФ), контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов РФ федеральных полномочий, переданных им в соответствии с законодательством РФ. Образовано 21.05.2012 года. Создание министерства обусловлено необходимостью скорейшей реализации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке за счёт формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития. Решение этой задачи позволит существенно снизить опасность превращения этой территории только в источник энергоносителей и сырья для стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в полном объёме задействовать интегрирующий потенциал России в системе экономических и пространственных связей Азии и Европы.
В своей деятельности министерство руководствуется положениями «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», утверждённой Правительством РФ 28.12.2009 года.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока одновременно по должности является полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Министр - В.И. Ишаев (с 21.05.2012 года).