МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований (в том числе районов Крайнего Севера и Арктики), административно-территориального устройства РФ.
Образовано 13.09.2004 года. Основные направления деятельности: разграничение полномочий по предметам совместного ведения между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления; осуществление приграничного и межрегионального сотрудничества; координация разработки и реализации комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов; координация отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов, государственной национальной политики и межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов РФ, взаимодействия с казачьими обществами. Разрабатывает и реализует программы по возрождению и развитию российского казачества. Осуществляет мониторинг и анализ реализации государственной национальной политики, а также реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям России. Проверяет эффективность использования средств государственной поддержки субъектами РФ и муниципальными образованиями, в том числе эффективность реализации и влияния федеральных целевых программ на социально-экономическое и этнокультурное развитие субъектов и регионов РФ. Согласовывает федеральные и ведомственные целевые программы в части, касающейся комплексного территориального развития, и др.
В ведении Министерства регионального развития РФ находится Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Министры: В.А. Яковлев (13.09.2004-24.09.2007 годов); Д.Н. Козак (24.09.2007-14.10.2008 годов); В.Ф. Басаргин (14.10.2008-28.04.2012 годов); О.М. Говорун (с 21.05.2012 года).