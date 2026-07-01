МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ - федеральный орган ис­пол­нительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия субъ­ек­тов РФ и му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний (в том числе рай­онов Край­не­го Се­ве­ра и Арк­ти­ки), административно-территориального уст­рой­ст­ва РФ.

Об­ра­зо­ва­но 13.09.2004 года. Основные на­прав­ле­ния дея­тельности: раз­гра­ни­че­ние пол­но­мо­чий по пред­ме­там сов­мест­но­го ве­де­ния ме­ж­ду фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции и ор­га­на­ми мест­но­го са­мо­управ­ле­ния; осу­ще­ст­в­ле­ние при­гра­нич­но­го и меж­ре­гио­наль­но­го со­труд­ни­че­ст­ва; ко­ор­ди­на­ция раз­ра­бот­ки и реа­ли­за­ции ком­плекс­ных про­ек­тов со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия фе­де­раль­ных ок­ру­гов; ко­ор­ди­на­ция от­бо­ра и реа­ли­за­ции при­ори­тет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов фе­де­раль­ных ок­ру­гов, государственной национальной по­ли­ти­ки и меж­на­цио­наль­ных от­но­ше­ний, за­щи­ты прав национальных мень­шинств и ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов РФ, взаи­мо­дей­ст­вия с ка­зачь­и­ми об­щест­ва­ми. Раз­ра­ба­ты­ва­ет и реа­ли­зу­ет про­грам­мы по воз­рож­де­нию и раз­ви­тию российского ка­за­че­ст­ва. Осу­ще­ст­в­ля­ет мо­ни­то­ринг и ана­лиз реа­ли­за­ции государственной национальной по­ли­ти­ки, а так­же реа­ли­за­ции эт­но­куль­тур­ных по­треб­но­стей гра­ж­дан, при­над­ле­жа­щих к различным эт­ническим общ­но­стям Рос­сии. Про­ве­ря­ет эф­фек­тив­ность ис­поль­зо­ва­ния средств государственной под­держ­ки субъ­ек­та­ми РФ и му­ни­ци­паль­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми, в том числе эф­фек­тив­ность реа­ли­за­ции и влия­ния фе­де­раль­ных це­ле­вых про­грамм на со­ци­аль­но-эко­но­мическое и эт­но­куль­тур­ное раз­ви­тие субъ­ек­тов и ре­гио­нов РФ. Со­гла­со­вы­ва­ет фе­де­раль­ные и ве­дом­ст­вен­ные це­ле­вые про­грам­мы в час­ти, ка­саю­щей­ся ком­плекс­но­го тер­ри­то­ри­аль­но­го раз­ви­тия, и др.

В ве­де­нии Министерства регионального развития РФ на­хо­дит­ся Фе­деральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ми­ни­ст­ры: В.А. Яков­лев (13.09.2004-24.09.2007 годов); Д.Н. Ко­зак (24.09.2007-14.10.2008 годов); В.Ф. Ба­сар­гин (14.10.2008-28.04.2012 годов); О.М. Говорун (с 21.05.2012 года).

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