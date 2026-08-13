МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности, торговли и услуг.
Образовано 12.05.2008 года при преобразовании Министерства промышленности и энергетики РФ (в Министерство энергетики РФ) и Министерства экономического развития и торговли РФ (в Министерство экономического развития РФ). Основные направления деятельности: управление государственным имуществом в сфере машиностроения, металлургической, химической, фармацевтической, биотехнологической, медицинской, лёгкой, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения, промышленности обычных вооружений, народных художественных промыслов; поддержка экспорта промышленной продукции, выставочной и ярмарочной деятельности; проведение расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер при импорте товаров; распределение инструментов и оборудования, использующихся для производства наркотических средств и психотропных веществ, по организациям, а также согласование в установленном порядке их отпуска, реализации и приобретения; осуществление государственного регулирования внешнеторговой деятельности, за исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования и вопросов, связанных с присоединением РФ к ВТО. Министерство является уполномоченным (национальным) органом РФ по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении и Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
В ведении Министерства промышленности и торговли РФ находится Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, а также Государственный казённый научно-испытательный полигон авиационных систем, Научно-производственное предприятие «Сигнал», Государственный центр системных исследований, НИИ репрографии, Пермский пороховой завод, Центральное НИИ чёрной металлургии имени И.П. Бардина, Авиапромсервис, а также другие многочисленные научно-производственные и научно-исследовательские институты и центры, КБ, полигоны, предприятия, заводы подведомственных отраслей промышленности; образовательные учреждения; Научно-техническая библиотека, Российская научно-техническая промышленая бибилиотека и др.
Министры: В.Б. Христенко (12.05.2008-01.02.2012 годов); Д.В. Мантуров (с 21.05.2012 года; исполняющий обязанности - с 01.02.2012 года).
Ранее образованное одноимённое министерство РФ (30.04-22.09.1998 года) фактически не приступало к работе, так как аппарат его не был сформирован.