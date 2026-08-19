МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ
Федеральный орган исполнит. власти, осуществляющий функции по выработке и реализации гос. политики, нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Образовано 12.5.2008 на базе Мин-ва природных ресурсов РФ (существовало с 1996). Положение о М. п. р.и э. РФ принято 29.5.2008. Способствует обеспечению безопасности водохранилищ, водохозяйственных систем комплексного назначения и гидротехнич. сооружений (за исключением судоходных), безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, пром. безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетич. установок воен. назначения), безопасности электрич. и тепловых установок и сетей (кроме бытовых), безопасности произ-ва, хранения и применения взрывчатых материалов пром. назначения.
Определяет порядок гос. учёта и ведения гос. реестра работ по геологич. изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей. Разрабатывает технич. нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и составляет перечни вредных веществ, а также вредных физич. воздействий на атмосферный воздух, подлежащих гос. учёту и нормированию; критерии и порядок отнесения опасных отходов к классам опасности по степени воздействия на окружающую среду, таксы и методики исчисления размера вреда, причинённого окружающей среде; правила охоты и порядок регулирования численности объектов животного мира; регулирует численность объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и др.
В ведении М. п. р. и э. РФ находятся федеральные службы: по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по надзору в сфере природопользования, федеральные агентства водных ресурсов, по недропользованию, лесного хозяйства.
Министры: Ю. П. Трутнев (12.5.2008–21.5.2012); С. Е. Донской (с 21.5.2012).