МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

Федеральный орган исполнит. власти, осу­ще­ст­в­ля­ю­щий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции гос. по­ли­ти­ки, нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды, изу­че­ния, ис­поль­зо­ва­ния, вос­про­из­вод­ст­ва и ох­ра­ны при­род­ных ре­сур­сов. Об­ра­зо­ва­но 12.5.2008 на ба­зе Мин-ва при­род­ных ре­сур­сов РФ (су­щест­во­ва­ло с 1996). По­ло­же­ние о М. п. р.и э. РФ при­ня­то 29.5.2008. Способствует обес­пе­че­нию безо­пас­но­сти во­до­хра­ни­лищ, во­до­хо­зяй­ст­вен­ных сис­тем ком­плекс­но­го на­зна­че­ния и гид­ро­тех­нич. со­ору­же­ний (за ис­клю­че­ни­ем су­до­ход­ных), безо­пас­но­го ве­де­ния ра­бот, свя­зан­ных с поль­зова­ни­ем не­дра­ми, пром. безо­пас­но­сти, безо­пас­но­сти при ис­поль­зо­ва­нии атом­ной энер­гии (за ис­клю­че­ни­ем дея­тель­но­сти по раз­ра­бот­ке, из­го­тов­ле­нию, ис­пы­та­нию, экс­плуа­та­ции и ути­ли­за­ции ядер­но­го ору­жия и ядер­ных энер­ге­тич. ус­та­но­вок во­ен. на­зна­че­ния), безо­пас­но­сти элек­трич. и те­п­ло­вых ус­та­но­вок и се­тей (кро­ме бы­то­вых), безо­пас­но­сти про­из-ва, хра­не­ния и при­ме­не­ния взрыв­ча­тых ма­те­риа­лов пром. на­зна­че­ния.

Оп­ре­де­ля­ет по­ря­док гос. учё­та и ве­де­ния гос. рее­ст­ра ра­бот по гео­ло­гич. изу­че­нию недр, уча­ст­ков недр, пре­до­став­лен­ных для до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых, а так­же в це­лях, не свя­зан­ных с их до­бы­чей. Раз­ра­ба­ты­ва­ет тех­нич. нор­ма­ти­вы вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфер­ный воз­дух и со­став­ля­ет пе­реч­ни вред­ных ве­ществ, а так­же вред­ных фи­зич. воз­дей­ст­вий на ат­мо­сфер­ный воз­дух, под­ле­жа­щих гос. учё­ту и нор­ми­ро­ва­нию; кри­те­рии и по­ря­док от­не­се­ния опас­ных от­хо­дов к клас­сам опас­но­сти по сте­пе­ни воз­дей­ст­вия на ок­ру­жаю­щую сре­ду, так­сы и ме­то­ди­ки ис­чис­ле­ния раз­ме­ра вре­да, при­чи­нён­но­го ок­ру­жаю­щей сре­де; пра­ви­ла охо­ты и по­ря­док ре­гу­ли­ро­ва­ния чис­лен­но­сти объ­ек­тов жи­вот­но­го ми­ра; ре­гу­ли­ру­ет чис­лен­ность объ­ек­тов жи­вот­но­го ми­ра, на­хо­дя­щих­ся на осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­ри­ях фе­де­раль­но­го зна­че­ния и др.

В ве­де­нии М. п. р. и э. РФ на­хо­дят­ся фе­де­раль­ные служ­бы: по гид­ро­ме­тео­ро­ло­гии и мо­ни­то­рин­гу ок­ру­жаю­щей сре­ды, по над­зо­ру в сфе­ре при­ро­до­поль­зо­ва­ния, фе­де­раль­ные агент­ст­ва вод­ных ре­сур­сов, по не­дро­поль­зо­ва­нию, лесно­го хозяйства.

Ми­нистры: Ю. П. Трут­нев (12.5.2008–21.5.2012); С. Е. Донской (с 21.5.2012).

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