МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральный орган исполнит. власти, осуществляющий функции по выработке и реализации гос. политики, нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науч., научно-технич. и инновац. деятельности, а также в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образоват. учреждений. С 2012 осуществляет функции по выработке и реализации гос. молодёжной политики. Образовано 9.3.2004 на базе Мин-ва образования РФ (1999). Положение о М. о.ин. РФ утверждено 15.5.2010. Разрабатывает и утверждает перечень специальностей, по которым осуществляются проф. образование и проф. подготовка; типовые положения о филиалах федеральных гос. образоват. учреждений высшего и среднего образования и порядок их создания; федеральные перечни учебников, рекомендованных к использованию в образоват. процессе; федеральные гос. образоват. стандарты; порядок проведения гос. аттестации в любых формах, в т. ч. в форме единого гос. экзамена, порядок ведения гос. банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием; порядок формирования материально-технич., эксперим. и приборной базы науки, создания федеральных центров коллективного пользования науч. оборудованием. Осуществляет координацию исследований и разработок в сфере нанотехнологий. Орга- низует разработку прогнозов развития науч., научно-технич. и инновац. сферы, рынков наукоёмкой продукции и услуг, экспертизу и подготовку заключений по проектам федеральных целевых программ, межотраслевых и межгосударственных научно-технич. и инновац. программ и др.
В ведении М. о. и н. РФ находятся Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральное агентство по делам молодёжи, а также Федеральный ин-т развития образования; Центр исследований и статистики науки.
Министры: А. А. Фурсенко (9.3.2004–21.5.2012); Д. В. Ливанов (с 21.5.2012).