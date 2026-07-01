МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральный орган исполнит. власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции гос. по­ли­ти­ки, нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния, науч., на­уч­но-тех­нич. и ин­но­вац. дея­тель­но­сти, а так­же в сфе­ре вос­пи­та­ния, опе­ки и по­пе­чи­тель­ст­ва в от­но­ше­нии не­со­вер­шен­но­лет­них гра­ж­дан, со­ци­аль­ной под­держ­ки и со­ци­аль­ной за­щи­ты обу­чаю­щих­ся и вос­пи­тан­ни­ков об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний. С 2012 осу­ще­ст­в­ляет функции по выработке и реа­ли­за­ции гос. молодёжной политики. Об­ра­зо­ва­но 9.3.2004 на ба­зе Мин-ва об­ра­зо­ва­ния РФ (1999). По­ло­же­ние о М. о.ин. РФ ут­вер­жде­но 15.5.2010. Раз­ра­ба­ты­ва­ет и ут­вер­жда­ет пе­ре­чень спе­ци­аль­но­стей, по ко­то­рым осу­ще­ст­в­ля­ют­ся проф. об­ра­зо­ва­ние и проф. под­го­тов­ка; ти­по­вые по­ло­же­ния о фи­лиа­лах фе­де­раль­ных гос. об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний выс­ше­го и сред­не­го об­ра­зо­ва­ния и по­ря­док их соз­да­ния; фе­де­раль­ные пе­реч­ни учеб­ни­ков, ре­ко­мен­до­ван­ных к ис­поль­зо­ва­нию в об­ра­зо­ват. про­цес­се; фе­де­раль­ные гос. об­ра­зо­ват. стан­дар­ты; по­ря­док про­ве­де­ния гос. ат­те­ста­ции в лю­бых фор­мах, в т. ч. в фор­ме еди­но­го гос. эк­за­ме­на, по­ря­док ве­де­ния гос. бан­ка дан­ных о де­тях, ос­тав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей, и осу­ще­ст­в­ле­ния кон­тро­ля за его фор­ми­ро­ва­ни­ем и ис­поль­зо­ва­ни­ем; по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния ма­те­ри­аль­но-тех­нич., экс­пе­рим. и при­бор­ной ба­зы нау­ки, соз­да­ния фе­де­раль­ных цен­тров кол­лек­тив­но­го поль­зова­ния на­уч. обо­ру­до­ва­ни­ем. Осу­ще­ст­вля­ет ко­ор­ди­на­цию ис­сле­до­ва­ний и раз­ра­бо­ток в сфе­ре на­но­тех­но­ло­гий. Ор­га- низу­ет раз­ра­бот­ку про­гно­зов раз­ви­тия на­уч., на­уч­но-тех­нич. и ин­но­вац. сфе­ры, рын­ков нау­ко­ём­кой про­дук­ции и ус­луг, экс­пер­ти­зу и под­го­тов­ку за­клю­че­ний по про­ек­там фе­де­раль­ных це­ле­вых про­грамм, меж­от­рас­ле­вых и меж­го­су­дар­ст­вен­ных на­уч­но-тех­нич. и ин­но­вац. про­грамм и др.

В ве­де­нии М. о. и н. РФ на­хо­дят­ся Фе­де­раль­ная служ­ба по над­зо­ру в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния и нау­ки и Федеральное агент­ство по делам молодёжи, а также Фе­дераль­ный ин-т раз­ви­тия об­ра­зо­ва­ния; Центр ис­сле­до­ва­ний и ста­ти­сти­ки нау­ки.

Ми­нистры: А. А. Фур­сен­ко (9.3.2004–21.5.2012); Д. В. Ливанов (с 21.5.2012).

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