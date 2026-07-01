МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ - фе­де­ральный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке государственной по­ли­ти­ки, нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре куль­ту­ры, ис­кус­ст­ва, ар­хив­но­го де­ла, ав­тор­ско­го пра­ва и смеж­ных прав.

Об­ра­зо­ва­но 30.09.1992 года на ба­зе Министерства куль­ту­ры и ту­риз­ма РФ, 09.03.2004 года объ­е­ди­не­но с Министерством РФ по де­лам пе­ча­ти, те­ле­ра­дио­ве­ща­ния и средств мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций в Министерство куль­ту­ры и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций РФ, 12.05.2008 года вновь вы­де­ле­но в са­мо­стоятельное Министерство культуры РФ. По­ло­же­ние о Министерстве культуры РФ при­ня­то 20.07.2011 года.

Оп­ре­де­ля­ет пе­ре­чень пе­ре­ме­щён­ных куль­тур­ных цен­но­стей, не под­ле­жа­щих пе­ре­да­че ино­стран­ным го­су­дар­ст­вам, ме­ж­ду­народным ор­га­ни­за­ци­ям и/или вы­во­зу из РФ, а так­же пра­ви­ла обес­пе­че­ния ре­жи­ма их хра­не­ния. Ве­дёт государственный свод осо­бо цен­ных объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов РФ , элек­трон­ную ба­зу дан­ных всех пе­ре­ме­щён­ных в ре­зуль­та­те 2-й ми­ро­вой вой­ны и на­хо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии РФ куль­тур­ных цен­но­стей, государственный ка­та­лог Му­зей­но­го фон­да РФ, государственный ре­гистр филь­мов. Осу­ще­ст­в­ля­ет кон­троль и над­зор за со­хра­не­ни­ем, ис­поль­зо­ва­ни­ем, по­пу­ля­ри­за­ци­ей и ох­ра­ной объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия, вы­пол­не­ни­ем ус­ло­вий ох­ран­ных обя­за­тельств при при­ва­ти­за­ции объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия фе­де­раль­но­го зна­че­ния, за со­блю­де­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ об ав­тор­ском пра­ве и смеж­ных пра­вах в ус­та­нов­лен­ной сфе­ре дея­тель­но­сти, за вы­во­зом из РФ и вво­зом на её тер­ри­то­рию куль­тур­ных цен­но­стей. Выдаёт разрешения на про­ведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, пред­пи­сания о приостановлении работ, про­ве­дение которых может ухудшить со­стоя­ние объекта культурного наследия. Оп­ре­де­ля­ет гра­ни­цы ис­то­ри­ко-куль­тур­ных за­по­вед­ни­ков фе­де­раль­но­го зна­че­ния. На­прав­ля­ет в Ко­мис­сию РФ по де­лам ЮНЕСКО пред­ло­же­ния о вклю­че­нии объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия фе­де­раль­но­го зна­че­ния в Спи­сок все­мир­но­го на­сле­дия. Осуществляет функции по ко­ординации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регули­рования туристской деятельности в РФ.

В ве­де­нии Министерства культуры РФ на­хо­дит­ся Фе­де­раль­ное ар­хив­ное агент­ст­во (в 1996-2004 годах Фе­де­раль­ная ар­хив­ная служ­ба РФ) и Фе­деральное агентство по туризму. К ве­дению Министерства культуры РФ также относятся Российский институт куль­ту­ро­ло­гии (об­ра­зо­ван в 1932 году как Центральный НИИ ме­то­дов крае­ведческой ра­бо­ты, ме­нял на­звание), Государственный институт ис­кус­ст­во­зна­ния (об­ра­зо­ван в 1944 году как Институт ис­то­рии ис­кусств), Росссийский НИИ куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия имени Д.С. Ли­ха­чё­ва (1992 год), НИИ ки­но­ис­кус­ст­ва (об­ра­зо­ван в 1973 году как НИИ тео­рии и ис­то­рии ки­но), Государственный НИИ рес­тав­ра­ции (образован в 1957 году как Все­со­юз­ная центральная научно-исследовательская ла­бо­ра­то­рия по кон­сер­ва­ции и рес­тав­ра­ции му­зей­ных ху­дожественных цен­но­стей) и др.

Ми­ни­ст­ры куль­ту­ры: Е.Ю. Си­до­ров (30.09.1992-28.08.1997 годов); Н.Л. Де­мен­ть­е­ва (28.08.1997-30.09.1998 годов); В.К. Его­ров (30.09.1998-08.02.2000 годов); М.Е. Швыд­кой (08.02.2000-09.03.2004 годов); А.С. Со­ко­лов (министерство куль­ту­ры и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций; 09.03.2004-12.05.2008 годов); А.А. Ав­де­ев (12.05.2008-21.05.2012 годов); В.Р. Мединский (с 21.05.2012 года).

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