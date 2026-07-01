МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, архивного дела, авторского права и смежных прав.
Образовано 30.09.1992 года на базе Министерства культуры и туризма РФ, 09.03.2004 года объединено с Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций в Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, 12.05.2008 года вновь выделено в самостоятельное Министерство культуры РФ. Положение о Министерстве культуры РФ принято 20.07.2011 года.
Определяет перечень перемещённых культурных ценностей, не подлежащих передаче иностранным государствам, международным организациям и/или вывозу из РФ, а также правила обеспечения режима их хранения. Ведёт государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, электронную базу данных всех перемещённых в результате 2-й мировой войны и находящихся на территории РФ культурных ценностей, государственный каталог Музейного фонда РФ, государственный регистр фильмов. Осуществляет контроль и надзор за сохранением, использованием, популяризацией и охраной объектов культурного наследия, выполнением условий охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия федерального значения, за соблюдением законодательства РФ об авторском праве и смежных правах в установленной сфере деятельности, за вывозом из РФ и ввозом на её территорию культурных ценностей. Выдаёт разрешения на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, предписания о приостановлении работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия. Определяет границы историко-культурных заповедников федерального значения. Направляет в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО предложения о включении объектов культурного наследия федерального значения в Список всемирного наследия. Осуществляет функции по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ.
В ведении Министерства культуры РФ находится Федеральное архивное агентство (в 1996-2004 годах Федеральная архивная служба РФ) и Федеральное агентство по туризму. К ведению Министерства культуры РФ также относятся Российский институт культурологии (образован в 1932 году как Центральный НИИ методов краеведческой работы, менял название), Государственный институт искусствознания (образован в 1944 году как Институт истории искусств), Росссийский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва (1992 год), НИИ киноискусства (образован в 1973 году как НИИ теории и истории кино), Государственный НИИ реставрации (образован в 1957 году как Всесоюзная центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей) и др.
Министры культуры: Е.Ю. Сидоров (30.09.1992-28.08.1997 годов); Н.Л. Дементьева (28.08.1997-30.09.1998 годов); В.К. Егоров (30.09.1998-08.02.2000 годов); М.Е. Швыдкой (08.02.2000-09.03.2004 годов); А.С. Соколов (министерство культуры и массовых коммуникаций; 09.03.2004-12.05.2008 годов); А.А. Авдеев (12.05.2008-21.05.2012 годов); В.Р. Мединский (с 21.05.2012 года).