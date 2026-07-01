МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ - центральное государственное учреждение в Российской империи в начале XIX века, ведавшее внешней и внутренней торговлей.
Созданию Министерства коммерции предшествовало введение 30.08(11.09).1800 года должности министра коммерции для руководства Коммерц-коллегией и начальствования над всеми таможенными чинами. Образовано в соответствии с министерской реформой 1802 года. С помощью российских министров, агентов и консулов, находившихся при иностранных дворах, собирало различные сведения по вопросам внешней торговли (о ценах на товары, о налогах, пошлинах, новых торговых трактатах, судоходных и купеческих регламентах, действовавших за границей, о торговых связях других государств друг с другом). Руководило российскими торговыми предприятиями за границей, подводило российский внешнеторговый баланс, должно было заботиться о выгодах российской внешней торговли, например путём внесения в случае необходимости изменений в российские тарифы, торговые и купеческие уставы. Контролировало соблюдение торговых трактатов, заключённых Российской империей с другими государствами. Следило за развитием российской внутренней торговли, в частности осуществляло сбор информации о фабриках, заводах, торговых компаниях в губерниях, количестве и качестве производимой ими продукции, спросе на неё, сбыте внутри страны и возможностях её экспорта, а также наблюдало за проведением ярмарок и частных торгов. Разрабатывало и внедряло меры по расширению всех промыслов, общему увеличению количества производимых в Российской империи товаров, в том числе с помощью создания выгодных условий для выдачи займов российским производителям и купцам. Ведало всеми купеческими верфями (страховало торговые морские и речные суда, обеспечивало их шкиперами и матросами, определяло необходимое количество судов и прочее). Ревизовало документацию по устройству и содержанию таможен. Вело дела о конфискации товаров, осуществляло суд по коммерческим делам между российскими и иностранными, главным образом англйскими, купцами. Надзирало за деятельностью штурманских училищ в Кронштадте и Николаеве. Издавало в 1803-1810/11 годах газету «Санкт-Петербургские коммерческие ведомости» (с 1810 года под названием «Коммерческие ведомости»).
После заключения Тильзитского мира 1807 года и присоединения Российской империи к континентальной блокаде Великобритании указом императора Александра I от 28.10 (09.11).1807 года при Министерстве коммерции учреждена Санскт-Петербургская ликвидационная комиссия (в её подчинении находились ликвидационные комиссии в Риге и Архангельске), которая ведала секвестрованными товарами и имуществом англичан и удовлетворяла из этого имущества финансовые претензии их российских кредиторов. Для рассмотрения дел о допуске в российские порты иностранных кораблей в период континентальной блокады 18(30).06.1809 года при министре коммерции учреждена Санкт-Петербургская комиссия по делам неутрального (нейтрального) мореплавания.
Министерство коммерции прекратило существование согласно манифесту императора Александра I «О разделении государственных дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению принадлежащих» от 25.07(06.08).1810 года и «Высочайше утверждённому разделению государственных дел по министерствам» от 17(29).08.1810 года; дела по внешней торговле и таможенному управлению переданы в ведение Министерства финансов, а дела по внутренней торговле - Министерства внутренних дел. С 1905 года ими ведало преимущественно Министерство торговли и промышленности (в РФ с 2008 года - Министерство промышленности и торговли).
Министры коммерции: князь Г.П. Гагарин [13(25).09.1800 - 08(20).12.1801 годов], граф Н.П. Румянцев [с 11(23).12.1801 года].