МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ

МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в начале XIX века, ве­дав­шее внеш­ней и внутренней тор­гов­лей.

Соз­да­нию Министерства коммерции пред­ше­ст­во­ва­ло вве­де­ние 30.08(11.09).1800 года долж­но­сти ми­ни­ст­ра ком­мер­ции для ру­ко­во­дства Ком­мерц-кол­ле­ги­ей и на­чаль­ст­во­ва­ния над все­ми та­мо­жен­ны­ми чи­на­ми. Об­ра­зо­ва­но в со­ответ­ст­вии с ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802 года . С по­мо­щью российских ми­ни­ст­ров, аген­тов и кон­су­лов, на­хо­див­ших­ся при иностранных дво­рах, со­би­ра­ло различные све­де­ния по во­про­сам внеш­ней тор­гов­ли (о це­нах на то­ва­ры, о на­ло­гах, по­шли­нах, но­вых тор­го­вых трак­та­тах, су­до­ход­ных и ку­печеских рег­ла­мен­тах, дей­ст­во­вав­ших за гра­ни­цей, о тор­го­вых свя­зях других го­су­дарств друг с дру­гом). Ру­ко­во­ди­ло российскими тор­го­вы­ми пред­при­ятия­ми за гра­ни­цей, под­во­ди­ло российский внеш­не­тор­го­вый ба­ланс, долж­но бы­ло за­бо­тить­ся о вы­го­дах российской внеш­ней тор­гов­ли, например пу­тём вне­се­ния в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти из­ме­не­ний в российские та­ри­фы, тор­го­вые и ку­печеские ус­та­вы. Кон­тро­ли­ро­ва­ло со­блю­де­ние тор­го­вых трак­та­тов, за­клю­чён­ных Российской им­пе­ри­ей с другими го­су­дар­ст­ва­ми. Сле­ди­ло за раз­ви­ти­ем российской внутренней тор­гов­ли, в ча­ст­но­сти осу­ще­ст­в­ля­ло сбор ин­фор­ма­ции о фаб­ри­ках, за­во­дах, тор­го­вых ком­па­ни­ях в гу­бер­ни­ях, ко­ли­че­ст­ве и ка­че­ст­ве про­из­во­ди­мой ими про­дук­ции, спро­се на неё, сбы­те внут­ри стра­ны и воз­мож­но­стях её экс­пор­та, а так­же на­блю­да­ло за про­ве­де­ни­ем яр­ма­рок и ча­ст­ных тор­гов. Раз­ра­ба­ты­ва­ло и вне­дря­ло ме­ры по рас­ши­ре­нию всех про­мы­слов, об­ще­му уве­ли­че­нию ко­ли­че­ст­ва про­из­во­ди­мых в Российской им­пе­рии то­ва­ров, в том числе с по­мо­щью соз­да­ния вы­год­ных ус­ло­вий для вы­да­чи зай­мов российским про­из­во­ди­те­лям и куп­цам. Ве­да­ло все­ми ку­печескими вер­фя­ми (стра­хо­ва­ло тор­го­вые морские и реч­ные су­да, обес­пе­чи­ва­ло их шки­пе­ра­ми и мат­ро­са­ми, оп­ре­де­ля­ло не­об­хо­ди­мое ко­ли­че­ст­во су­дов и прочее). Ре­ви­зо­ва­ло до­ку­мен­та­цию по уст­рой­ст­ву и со­дер­жа­нию та­мо­жен. Ве­ло де­ла о кон­фи­ска­ции то­ва­ров, осу­ще­ст­в­ля­ло суд по ком­мерческим де­лам ме­ж­ду российскими и ино­стран­ны­ми, главным образом англйскими, куп­ца­ми. Над­зи­ра­ло за дея­тель­но­стью штур­ман­ских учи­лищ в Крон­штад­те и Ни­ко­лае­ве. Из­да­ва­ло в 1803-1810/11 годах газету «Санкт-Пе­тер­бург­ские ком­мер­че­ские ве­до­мо­сти» (с 1810 года под названием «Коммерческие ведомости»).

По­сле за­клю­че­ния Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года и при­сое­ди­не­ния Российской им­пе­рии к кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де Ве­ли­ко­бри­та­нии ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 28.10 (09.11).1807 года при Министерстве коммерции уч­ре­ж­де­на Санскт-Пе­тербургская ли­к­ви­да­ци­он­ная ко­мис­сия (в её под­чи­не­нии на­хо­ди­лись ли­к­ви­да­ци­он­ные ко­мис­сии в Ри­ге и Ар­хан­гель­ске), ко­то­рая ве­да­ла се­к­ве­ст­ро­ван­ны­ми то­ва­ра­ми и иму­ще­ст­вом анг­ли­чан и удов­ле­тво­ря­ла из это­го иму­ще­ст­ва фи­нан­со­вые пре­тен­зии их российских кре­ди­то­ров. Для рас­смот­ре­ния дел о до­пус­ке в российские пор­ты иностранных ко­раб­лей в пе­ри­од кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­ды 18(30).06.1809 года при ми­ни­ст­ре ком­мер­ции уч­ре­ж­де­на Санкт-Пе­тербургская ко­мис­сия по де­лам не­ут­раль­но­го (ней­траль­но­го) мо­ре­пла­ва­ния.

Министерство коммерции прек­ра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние со­глас­но ма­ни­фе­сту императора Алек­сан­д­ра I «О раз­де­ле­нии го­су­дар­ст­вен­ных дел на осо­бые управ­ле­ния, с оз­на­че­ни­ем пред­ме­тов, ка­ж­до­му управ­ле­нию при­над­лежа­щих» от 25.07(06.08).1810 года и «Вы­со­чай­ше ут­ве­рж­дён­но­му раз­де­ле­нию го­су­дарст­вен­ных дел по ми­ни­стер­ст­вам» от 17(29).08.1810 года; де­ла по внеш­ней тор­гов­ле и та­мо­жен­но­му управ­ле­нию пе­ре­да­ны в ве­де­ние Ми­ни­стер­ст­ва фи­нан­сов, а де­ла по внутренней тор­гов­ле - Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел. С 1905 года ими ве­да­ло пре­имущественно Ми­ни­стер­ст­во тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти (в РФ с 2008 года - Министерство промышленности и тор­гов­ли).

Ми­ни­ст­ры ком­мер­ции: князь Г.П. Га­га­рин [13(25).09.1800 - 08(20).12.1801 годов], граф Н.П. Ру­мян­цев [с 11(23).12.1801 года].

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