МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Центральное государственное учреждение в России и СССР, в РФ федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внешней политики, отношениями с иностр. государствами и международными организациями.
Должность министра иностр. дел учреждена министерской реформой 1802, но оставалась вакантной в 1804–06 и 1814–56. Ведомство возглавлялось управляющим [наиболее длительный период, в 1816–56, – К. В. Нессельроде; в 1816–1822 (формально до 1827) – наряду с И. А. Каподистрией], а внешнеполитич. делами руководили непосредственно имп. Александр I и имп. Николай I. Структура МИДа формировалась достаточно медленно, к нему постепенно переходили функции Коллегии иностранных дел, окончательно ликвидированной в 1832. Тогда же структура и порядок деятельности МИДа были приведены в соответствие с «Общим учреждением министерств» 1811. Глава ведомства, как правило, имел чин канцлера или вице-канцлера (до 1882). При образовании объединённого правительства и учреждении должности пред. СМ (1905) министр иностр. дел сохранил независимость от пред. СМ. В ходе Окт. революции 1917 в соответствии с декретом 2-го Всерос. съезда Советов от 26.10(8.11).1917 вместо МИДа образован Нар. комиссариат по иностр. делам РСФСР (НКИД РСФСР). В 1923 НКИД РСФСР в связи с образованием СССР реорганизован в Нар. комиссариат по иностр. делам СССР (с 1936 Нар. комиссариат иностр. дел СССР). В 1944 НКИД СССР преобразован в союзно-республиканский наркомат, в союзных республиках созданы подчинявшиеся ему наркоматы иностр. дел, которые получили полномочия вступать в непосредств. сношения с иностр. государствами. В 1946 НКИД СССР переименован в МИД СССР. В нояб. 1991 МИД СССР преобразован в Мин-во внешних сношений СССР (МВС СССР) с одноврем. передачей ему функций Мин-ва внешнеэкономич. связей СССР. Указами президента РСФСР Б. Н. Ельцина объявлено об упразднении МВС СССР и передаче его функций и имущества МИД РСФСР («О внешнеполитической службе РСФСР» от 18.12.1991), затем о преобразовании МИД РСФСР в МИД РФ («О министерствах Российской Федерации» от 25.2.1992).
Органы МИДа за рубежом – дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства при междунар. организациях. Дипломатич. должности унифицированы решениями Венского конгресса 1814–15 и Ахенского конгресса 1818, после этого рос. дипломаты стали направляться за рубеж в качестве чрезвычайных и полномочных послов, послов, посланников, полномочных министров, министров-резидентов, поверенных в делах. К сер. 1914 МИД Рос. империи имел 9 посольств (в Берлине, Вашингтоне, Вене, Лондоне, Париже, Константинополе, Мадриде, Риме и Токио), 24 миссии, 36 генеральных консульств, 84 консульства и 34 вице-консульства, 1 политич. и 1 дипломатич. агентство. После Окт. революции 1917 рос. дипломаты, работавшие в крупнейших странах, отказались признать сов. власть и оказывали помощь Белому движению и рус. беженцам; в 1921 в Париже создан Совет послов, который до сер. 1930-х гг. распоряжался средствами Врем. правительства за рубежом. В кон. 1917 НКИД РСФСР начал создавать свой аппарат из деятелей РКП(б), переводчиков, направленных Петрогр. к-том партии, а также шифровальщиков из революц. моряков Балт. флота. Декретами СНК от 4.6.1918 и 18.10.1918 определён порядок деятельности дипломатич. представительств и консульской службы. Сов. посольства стали называться полномочными представительствами, их главы – полпредами. НКИД СССР в 1925 имел дипломатич. представительства в 22 странах, открыл также 104 консульских учреждения (из них 82 – отд. консульские представительства, 22 – консульские отделы посольств). В 1941 в НКИД СССР введены дипломатич. ранги и должности – чрезвычайных и полномочных послов и посланников, поверенного в делах; в 1943 – также советников 1-го и 2-го классов, первых и вторых секретарей, третьего секретаря и атташе. К 1991 МИД СССР имел 144 посольства, св. 230 консульских учреждений, 5 постоянных представительств при междунар. организациях.
Гл. функции МИДа на всём протяжении существования ведомства – участие в выработке внешнеполитич. курса и его реализация, подготовка текстов междунар. договоров, сбор и анализ информации о политич. и экономич. положении иностр. государств, наблюдение за выполнением соответствующими органами власти междунар. договорённостей, подготовка офиц. актов для использования за рубежом (верительные грамоты и пр.), защита интересов соотечественников перед властями иностр. государств
МИД Рос. империи также ведал вопросами пребывания и деятельности на территории страны иностр. подданных; выдавал заграничные паспорта; оказывал поддержку деятельности РПЦ за рубежом, гл. обр. в Палестине; управлял казахами Старшего и Младшего жузов; заведовал придворными церемониями и торжествами (до 1858, затем эти функции переданы Министерству императорского двора и уделов); осуществлял цензуру в периодич. печати публикаций, в которых затрагивались внешнеполитич. вопросы (до 1862), составлял обзоры рос. и иностр. печати по внешнеполитич., экономич., воен. вопросам для представления императору и министру иностр. дел, давал разъяснения своей позиции в отношении важнейших событий междунар. жизни в рос. и иностр. прессе (с 1908); в условиях 1-й мировой войны осуществлял внешнеполитич. пропаганду (с 1915), участвовал в организации экономич. блокады стран Четверного союза.
НКИД РСФСР (СССР) участвовал в подготовке Юрьевских мирных договоров 1920 с Эстонией и Финляндией, Рижского мирного договора 1920 с Латвией, Московского договора 1921 с Турцией, Московского соглашения 1921 с Монголией, а также договоров с Ираном и Афганистаном (1921). Результатом дипломатич. действий на Генуэзской конференции 1922 стало подписание Рапалльского договора 1922 с Германией. НКИД СССР содействовал выводу из изоляции Сов. России и установлению дипломатич. отношений с ведущими европ. державами, Китаем, Мексикой (все в 1924), а также с Японией (1925) и США (1933). Подготовил вступление СССР в Лигу Наций (1934). С сер. 1930-х гг. предпринимал действия по организации системы коллективной безопасности против агрессивной внешней политики стран «оси Берлин – Рим», после провала переговоров с Великобританией и Францией участвовал в подготовке советско-германских договоров 1939 о ненападении, о дружбе и границах. Во 2-ю мировую войну и Вел. Отеч. войну проводил линию на создание и укрепление антигитлеровской коалиции, открытие второго фронта в Европе, участвовал в разработке межсоюзнических документов, способствовал созданию Организации Объединённых Наций (1945). В послевоенный период МИД СССР обеспечивал формирование и укрепление межгосударственных отношений в рамках социалистич. системы, создание Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора, способствовал сотрудничеству СССР с развивающимися странами. Внёс вклад в процесс разрядки междунар. напряжённости, в ограничение гонки вооружений и разоружение, участвовал в подготовке двусторонних соглашений с ФРГ (1970) и США (1972), Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975, Хельсинки). Сыграл ведущую роль в политико-правовом обеспечении деколонизации афро-азиат. народов. В 1991 дипломаты МИДа разрабатывали основы «Соглашения о создании СНГ».
МИД РФ руководствуется основами внешнеполитич. стратегии, определёнными в Концепции внешней политики РФ (утверждена в 2000, с изменениями – в 2008). Её ключевые принципы – прагматизм, открытость, сбалансированность, многовекторность. На их основе МИД РФ добивается укрепления интеграционных процессов на пространстве СНГ, партнёрских отношений с ЕС, Китаем, Индией и др. странами Азиатско-Тихоокеанского региона. МИД РФ способствовал подписанию с США нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегич. наступательных вооружений (2010). Имеет 146 посольств, 88 консульских учреждений, 13 постоянных представительств при междунар. организациях, 39 представительств на территории РФ (по состоянию на 1.1.2011). МИДу также подведомственно Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междунар. гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Учебные заведения ведомства: Учебное отделение вост. языков при Азиат. деп-те МИДа (1823–1917), Дипломатич. академия (с 1934; первоначально Ин-т по подготовке дипломатич. и консульских работников, с 1939 Высшая дипломатич. школа, с 1974 совр. статус), Моск. гос. ин-т междунар. отношений (с 1944; с 1994 университет – МГИМО-У), Высшие курсы иностр. языков и др. В Историко-документальный деп-т МИДа структурно входят Архив внешней политики Российской империи и Архив внешней политики Российской Федерации.
Ведомство на протяжении своей истории выпускало периодич. издания: газ. «Journal de St. Petersburg» (1825–1912, в 1807–25 выходила под назв. «Journal du Nord»), «Ежегодник Министерства иностранных дел» (1861–1916), ежегодный «Сборник консульских донесений» (1898–1910), журналы «Известия Министерства иностранных дел» (1912–1917), «Международная жизнь» (с 1954; на рус. и англ. яз.), «Московский журнал международного права» (с 1991), «Дипломатический вестник» (с 1998).
С 1813 МИД осуществляет публикацию документов по истории междунар. отношений: первое издание – «Собрание государственных грамот и договоров» (ч. 1–5, 1813–94); среди др. изданий – «Собрание трактатов и конвенций, заключённых Россиею с иностранными державами» (сост. Ф. Ф. Мартенс, т. 1–15, 1874–1909); «Сборник секретных документов из архива бывшего Министерства иностранных дел» (т. 1–7, 1917–18), опубликованный в соответствии с Декретом о мире; «Документы внешней политики» (т. 1–25–, 1957–2010–; до т. 22 – «Документы внешней политики СССР»); «Внешняя политика России XIX и начала XX века» (т. 1–17–, 1960–2005–); «Внешняя политика России: сборник документов» (вып. 1–13, 2000–08) и мн. др.
Список руководителей ведомства см. в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».
Автор статьи: Д. И. Раскин (1802–1917); И. В. Бухаркин (1917–2010).