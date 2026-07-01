МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии и СССР, в РФ федеральный орган ис­пол­нительной власти, ве­даю­щий во­про­са­ми внеш­ней по­ли­ти­ки, от­но­ше­ния­ми с иностр. го­су­дар­ст­ва­ми и ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми.

Долж­ность ми­ни­ст­ра иностр. дел уч­ре­ж­де­на ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802, но ос­та­ва­лась ва­кант­ной в 1804–06 и 1814–56. Ве­дом­ст­во воз­глав­ля­лось управ­ляю­щим [наи­более дли­тель­ный пе­ри­од, в 1816–56, – К. В. Нес­сель­ро­де; в 1816–1822 (фор­маль­но до 1827) – на­ря­ду с И. А. Ка­по­ди­ст­ри­ей], а внеш­не­по­ли­тич. де­ла­ми ру­ко­во­ди­ли не­по­сред­ст­вен­но имп. Алек­сандр I и имп. Ни­ко­лай I. Струк­ту­ра МИДа фор­ми­ро­ва­лась дос­та­точ­но мед­лен­но, к не­му по­сте­пен­но пе­ре­хо­ди­ли функ­ции Кол­ле­гии ино­стран­ных дел, окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ван­ной в 1832. То­гда же струк­ту­ра и по­ря­док дея­тель­но­сти МИДа бы­ли при­ве­де­ны в со­от­вет­ст­вие с «Об­щим уч­ре­ж­де­ни­ем ми­ни­стерств» 1811. Гла­ва ве­дом­ст­ва, как пра­ви­ло, имел чин канц­ле­ра или ви­це-канц­ле­ра (до 1882). При об­ра­зо­ва­нии объ­еди­нён­но­го пра­ви­тель­ст­ва и уч­реж­де­нии до­лж­но­сти пред. СМ (1905) министр иностр. дел со­хра­нил не­за­ви­си­мость от пред. СМ. В хо­де Окт. ре­во­лю­ции 1917 в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том 2-го Все­рос. съез­да Со­ве­тов от 26.10(8.11).1917 вме­сто МИДа об­ра­зо­ван Нар. ко­мис­са­ри­ат по иностр. де­лам РСФСР (НКИД РСФСР). В 1923 НКИД РСФСР в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем СССР ре­ор­га­ни­зо­ван в Нар. ко­мис­са­ри­ат по иностр. де­лам СССР (с 1936 Нар. ко­мис­са­ри­ат иностр. дел СССР). В 1944 НКИД СССР пре­об­ра­зо­ван в со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский нар­ко­мат, в со­юз­ных рес­пуб­ли­ках соз­да­ны под­чи­няв­шие­ся ему нар­ко­ма­ты иностр. дел, ко­то­рые по­лу­чи­ли пол­но­мо­чия всту­пать в не­по­средств. сно­ше­ния с иностр. го­су­дар­ст­ва­ми. В 1946 НКИД СССР пе­ре­име­но­ван в МИД СССР. В но­яб. 1991 МИД СССР пре­об­ра­зо­ван в Мин-во внеш­них сно­ше­ний СССР (МВС СССР) с од­но­врем. пе­ре­да­чей ему функ­ций Мин-ва внеш­не­эко­но­мич. свя­зей СССР. Ука­за­ми пре­зи­ден­та РСФСР Б. Н. Ель­ци­на объ­яв­ле­но об уп­разд­не­нии МВС СССР и пе­ре­даче его функ­ций и иму­ще­ст­ва МИД РСФСР («О внеш­не­по­ли­ти­че­ской служ­бе РСФСР» от 18.12.1991), за­тем о пре­об­ра­зо­ва­нии МИД РСФСР в МИД РФ («О ми­ни­стер­ст­вах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 25.2.1992).

Ор­га­ны МИДа за ру­бе­жом – ди­пло­ма­ти­че­ские пред­ста­ви­тель­ст­ва, кон­суль­ские уч­ре­ж­де­ния и пред­ста­ви­тель­ст­ва при ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ци­ях. Ди­пло­ма­тич. долж­но­сти уни­фи­ци­ро­ва­ны ре­ше­ни­я­ми Вен­ско­го кон­грес­са 1814–15 и Ахен­ско­го кон­грес­са 1818, по­сле это­го рос. ди­пло­ма­ты ста­ли на­прав­лять­ся за ру­беж в ка­че­ст­ве чрез­вы­чай­ных и пол­но­моч­ных по­слов, по­слов, послан­ни­ков, полно­моч­ных ми­ни­ст­ров, ми­ни­ст­ров-ре­зи­ден­тов, по­ве­рен­ных в де­лах. К сер. 1914 МИД Рос. им­пе­рии имел 9 по­сольств (в Бер­ли­не, Ва­шинг­то­не, Ве­не, Лон­до­не, Па­ри­же, Кон­стан­ти­но­по­ле, Мад­ри­де, Ри­ме и То­кио), 24 мис­сии, 36 ге­не­раль­ных кон­сульств, 84 кон­суль­ст­ва и 34 ви­це-кон­суль­ст­ва, 1 по­ли­тич. и 1 ди­пло­ма­тич. агент­ст­во. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 рос. ди­пло­ма­ты, ра­бо­тав­шие в круп­ней­ших стра­нах, от­ка­за­лись при­знать сов. власть и ока­зы­ва­ли по­мощь Бе­ло­му дви­же­нию и рус. бе­жен­цам; в 1921 в Па­риже соз­дан Со­вет по­слов, ко­то­рый до сер. 1930-х гг. рас­по­ря­жал­ся сред­ст­ва­ми Врем. пра­ви­тель­ст­ва за ру­бе­жом. В кон. 1917 НКИД РСФСР на­чал соз­да­вать свой ап­па­рат из дея­те­лей РКП(б), пе­ре­во­дчи­ков, на­прав­лен­ных Пет­рогр. к-том пар­тии, а так­же шиф­ро­валь­щи­ков из ре­во­люц. мо­ря­ков Балт. фло­та. Дек­ре­та­ми СНК от 4.6.1918 и 18.10.1918 оп­ре­де­лён по­ря­док дея­тель­но­сти ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тельств и кон­суль­ской служ­бы. Сов. по­соль­ст­ва ста­ли на­зы­вать­ся пол­но­моч­ны­ми пред­ста­ви­тель­ст­ва­ми, их гла­вы – пол­пре­да­ми. НКИД СССР в 1925 имел ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тель­ст­ва в 22 стра­нах, от­крыл так­же 104 кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ния (из них 82 – отд. кон­суль­ские пред­ста­ви­тель­ст­ва, 22 – кон­суль­ские от­де­лы по­сольств). В 1941 в НКИД СССР вве­де­ны ди­пло­ма­тич. ран­ги и долж­но­сти – чрез­вы­чай­ных и пол­но­моч­ных по­слов и по­слан­ни­ков, по­ве­рен­но­го в де­лах; в 1943 – так­же со­вет­ни­ков 1-го и 2-го клас­сов, пер­вых и вто­рых сек­ре­та­рей, третье­го сек­ре­та­ря и ат­та­ше. К 1991 МИД СССР имел 144 по­соль­ст­ва, св. 230 кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний, 5 по­сто­ян­ных пред­ста­ви­тельств при ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ци­ях.

Гл. функ­ции МИДа на всём про­тя­же­нии су­ще­ст­во­ва­ния ве­дом­ст­ва – уча­стие в вы­ра­бот­ке внеш­не­по­ли­тич. кур­са и его реа­ли­за­ция, под­го­тов­ка тек­стов ме­ж­ду­нар. до­го­во­ров, сбор и ана­лиз ин­фор­ма­ции о по­ли­тич. и эко­но­мич. по­ло­же­нии иностр. го­су­дарств, на­блю­де­ние за вы­пол­не­ни­ем со­от­вет­ст­вую­щи­ми ор­га­на­ми вла­сти ме­ж­ду­нар. до­го­во­рён­но­стей, под­го­тов­ка офиц. ак­тов для ис­поль­зо­ва­ния за ру­бе­жом (ве­ри­тель­ные гра­мо­ты и пр.), за­щи­та ин­те­ре­сов со­оте­че­ст­вен­ни­ков пе­ред вла­стя­ми иностр. го­су­дарств

МИД Рос. им­пе­рии так­же ве­дал во­про­са­ми пре­бы­ва­ния и дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии стра­ны иностр. под­дан­ных; вы­да­вал за­гра­нич­ные пас­пор­та; ока­зы­вал под­держ­ку дея­тель­но­сти РПЦ за ру­бе­жом, гл. обр. в Па­ле­сти­не; управ­лял ка­за­ха­ми Стар­ше­го и Млад­ше­го жу­зов; за­ве­до­вал при­двор­ны­ми це­ре­мо­ния­ми и тор­же­ст­ва­ми (до 1858, за­тем эти функ­ции пе­ре­да­ны Ми­ни­стер­ст­ву им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов); осу­ще­ст­в­лял цен­зу­ру в пе­рио­дич. пе­ча­ти пуб­ли­ка­ций, в ко­то­рых за­тра­ги­ва­лись внеш­не­по­ли­тич. во­про­сы (до 1862), со­став­лял об­зо­ры рос. и иностр. пе­ча­ти по внеш­не­по­ли­тич., эко­но­мич., во­ен. во­про­сам для пред­став­ле­ния им­пе­ра­то­ру и ми­ни­ст­ру иностр. дел, да­вал разъ­яс­не­ния сво­ей по­зи­ции в от­но­ше­нии важ­ней­ших со­бы­тий ме­ж­ду­нар. жиз­ни в рос. и иностр. прес­се (с 1908); в ус­ло­ви­ях 1-й мировой вой­ны осу­ще­ст­в­лял внеш­не­по­ли­тич. про­па­ган­ду (с 1915), уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции эко­но­мич. бло­ка­ды стран Чет­вер­но­го сою­за.

НКИД РСФСР (СССР) уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Юрь­ев­ских ми­рных до­го­во­ров 1920 с Эс­то­ни­ей и Фин­лян­ди­ей, Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 с Лат­ви­ей, Мо­с­ков­ско­го до­го­во­ра 1921 с Тур­ци­ей, Мо­с­ков­ско­го со­гла­ше­ния 1921 с Мон­го­ли­ей, а так­же до­го­во­ров с Ира­ном и Аф­га­ни­ста­ном (1921). Ре­зуль­та­том ди­пло­ма­тич. дей­ст­вий на Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции 1922 ста­ло под­пи­са­ние Ра­палль­ско­го до­го­во­ра 1922 с Гер­ма­ни­ей. НКИД СССР со­дей­ст­во­вал вы­во­ду из изо­ля­ции Сов. Рос­сии и ус­та­нов­ле­нию ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний с ве­ду­щи­ми ев­роп. дер­жа­ва­ми, Ки­та­ем, Мек­си­кой (все в 1924), а так­же с Япо­ни­ей (1925) и США (1933). Под­го­то­вил всту­п­ле­ние СССР в Ли­гу На­ций (1934). С сер. 1930-х гг. пред­при­ни­мал дей­ст­вия по ор­га­ни­за­ции сис­те­мы кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти про­тив аг­рес­сив­ной внеш­ней по­ли­ти­ки стран «оси Бер­лин – Рим», по­сле про­ва­ла пе­ре­го­во­ров с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей уча­ст­во­вал в под­готов­ке со­вет­ско-гер­ман­ских до­го­во­ров 1939 о не­на­па­де­нии, о друж­бе и гра­ницах. Во 2-ю ми­ро­вую вой­ну и Вел. Отеч. вой­ну про­во­дил ли­нию на соз­да­ние и ук­ре­п­ле­ние ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, от­кры­тие вто­ро­го фрон­та в Ев­ро­пе, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке меж­со­юз­ни­че­ских до­ку­мен­тов, спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций (1945). В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од МИД СССР обес­пе­чи­вал фор­ми­ро­ва­ние и ук­ре­п­ле­ние меж­го­су­дар­ст­вен­ных от­но­ше­ний в рам­ках со­циа­ли­стич. сис­те­мы, соз­да­ние Со­ве­та эко­но­ми­че­ской взаи­мо­по­мо­щи, Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра, спо­соб­ст­во­вал со­труд­ни­че­ст­ву СССР с раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми. Внёс вклад в про­цесс раз­рядки ме­ж­ду­нар. на­пря­жён­но­сти, в ог­ра­ни­че­ние гон­ки воо­ру­же­ний и ра­зо­ру­же­ние, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний с ФРГ (1970) и США (1972), За­клю­чи­тель­но­го ак­та Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе (1975, Хель­син­ки). Сыг­рал ве­ду­щую роль в по­ли­ти­ко-пра­во­вом обес­пе­че­нии де­ко­ло­ни­за­ции аф­ро-ази­ат. на­ро­дов. В 1991 ди­пло­ма­ты МИДа раз­ра­ба­ты­ва­ли ос­но­вы «Со­гла­ше­ния о со­з­да­нии СНГ».

МИД РФ ру­ко­во­дству­ет­ся ос­но­ва­ми внеш­не­по­ли­тич. стра­те­гии, оп­ре­де­лён­ны­ми в Кон­цеп­ции внеш­ней по­ли­ти­ки РФ (ут­вер­жде­на в 2000, с из­ме­не­ния­ми – в 2008). Её клю­че­вые прин­ци­пы – праг­ма­тизм, от­кры­тость, сба­лан­си­ро­ван­ность, мно­го­век­тор­ность. На их ос­но­ве МИД РФ до­би­ва­ет­ся ук­ре­п­ле­ния ин­те­гра­ци­он­ных про­цес­сов на про­стран­ст­ве СНГ, парт­нёр­ских от­но­ше­ний с ЕС, Ки­та­ем, Ин­ди­ей и др. стра­на­ми Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на. МИД РФ спо­соб­ст­во­вал под­пи­са­нию с США но­во­го До­го­во­ра о ме­рах по даль­ней­ше­му со­кра­ще­нию и ог­ра­ни­че­нию стра­те­гич. на­сту­па­тель­ных воо­ру­же­ний (2010). Име­ет 146 по­сольств, 88 кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний, 13 по­сто­ян­ных пред­ста­ви­тельств при ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ци­ях, 39 пред­ста­ви­тельств на тер­ри­то­рии РФ (по со­стоя­нию на 1.1.2011). МИДу так­же под­ве­дом­ст­вен­но Фе­де­раль­ное агент­ст­во по де­лам СНГ, со­оте­че­ст­вен­ни­ков, про­жи­ваю­щих за ру­бе­жом, и по ме­ж­ду­нар. гу­ма­ни­тар­но­му со­труд­ни­че­ст­ву (Рос­сот­руд­ни­че­ст­во).

Учеб­ные за­ве­де­ния ве­дом­ст­ва: Учеб­ное от­де­ле­ние вост. язы­ков при Ази­ат. деп-те МИДа (1823–1917), Ди­пло­ма­тич. ака­де­мия (с 1934; пер­во­на­чаль­но Ин-т по под­го­тов­ке ди­пло­ма­тич. и кон­суль­ских ра­бот­ни­ков, с 1939 Выс­шая ди­пло­ма­тич. шко­ла, с 1974 совр. ста­тус), Моск. гос. ин-т ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний (с 1944; с 1994 уни­вер­си­тет – МГИМО-У), Выс­шие кур­сы иностр. язы­ков и др. В Ис­то­ри­ко-до­ку­мен­таль­ный деп-т МИДа струк­тур­но вхо­дят Ар­хив внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сий­ской им­пе­рии и Ар­хив внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Ве­дом­ст­во на про­тя­же­нии сво­ей ис­то­рии вы­пус­ка­ло пе­рио­дич. из­да­ния: газ. «Journal de St. Petersburg» (1825–1912, в 1807–25 вы­хо­ди­ла под назв. «Journal du Nord»), «Еже­год­ник Ми­ни­стер­ст­ва ино­стран­ных дел» (1861–1916), еже­год­ный «Сбор­ник кон­суль­ских до­не­се­ний» (1898–1910), жур­на­лы «Из­вес­тия Ми­ни­стер­ст­ва ино­стран­ных дел» (1912–1917), «Ме­ж­ду­на­род­ная жизнь» (с 1954; на рус. и англ. яз.), «Мо­с­ков­ский жур­нал ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва» (с 1991), «Ди­пло­ма­ти­че­ский вест­ник» (с 1998).

С 1813 МИД осу­ще­ст­в­ля­ет пуб­ли­ка­цию до­ку­мен­тов по ис­то­рии ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний: пер­вое из­да­ние – «Со­б­ра­ние го­су­дар­ст­вен­ных гра­мот и до­го­во­ров» (ч. 1–5, 1813–94); сре­ди др. из­да­ний – «Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чён­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми» (сост. Ф. Ф. Мар­тенс, т. 1–15, 1874–1909); «Сбор­ник сек­рет­ных до­ку­мен­тов из ар­хи­ва быв­ше­го Ми­ни­стер­ст­ва ино­стран­ных дел» (т. 1–7, 1917–18), опуб­ли­ко­ван­ный в со­от­вет­ст­вии с Дек­ре­том о ми­ре; «До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки» (т. 1–25–, 1957–2010–; до т. 22 – «До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки СССР»); «Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX ве­ка» (т. 1–17–, 1960–2005–); «Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии: сбор­ник до­ку­мен­тов» (вып. 1–13, 2000–08) и мн. др.

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва см. в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Рос­сия».

Автор статьи: Д. И. Рас­кин (1802–1917); И. В. Бу­хар­кин (1917–2010).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)