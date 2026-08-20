МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ - фе­деральный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са.

Фе­деральный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са (ТЭК), в том числе элек­тро­энер­ге­ти­ки, неф­те­до­бы­ваю­щей, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, га­зо­вой, уголь­ной, слан­це­вой и тор­фя­ной промышленности, ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов неф­ти, га­за и про­дук­тов их пе­ре­ра­бот­ки, во­зоб­нов­ля­е­мых ис­точ­ни­ков энер­гии, ос­вое­ния ме­сто­ро­ж­де­ний уг­ле­во­до­ро­дов на ос­но­ве со­гла­ше­ний о раз­де­ле про­дук­ции, в сфе­ре неф­те­хи­мической промышленности, в об­лас­ти энер­го­сбе­ре­же­ния и по­вы­ше­ния энер­ге­тической эф­фек­тив­но­сти, учё­та ис­поль­зуе­мых энер­ге­тических ре­сур­сов. Об­ра­зо­ва­но 20.05.2000 года на ба­зе Министерства то­п­ли­ва и энер­ге­ти­ки, 09.03.2004 года объ­е­ди­не­но с Мин-вом промышленности, нау­ки и тех­но­ло­гий РФ в Минитерство промышленности и энер­ге­ти­ки РФ , 12.05.2008 года вновь вы­де­ле­но в са­мо­стоя­тель­ное министерство энергетики РФ. Ми­ни­стер­ст­во в пре­де­лах сво­ей ком­пе­тен­ции осу­ще­ст­в­ля­ет кон­троль: за со­блю­де­ни­ем субъ­ек­та­ми оп­то­во­го и роз­нич­ных рын­ков элек­трической энер­гии и мощ­но­сти тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ; за сис­те­мой опе­ра­тив­но-дис­пет­чер­ско­го управ­ле­ния в элек­тро­энер­ге­ти­ке; за реа­ли­за­ци­ей ин­ве­стиционных про­грамм субъ­ек­тов элек­тро­энер­ге­ти­ки. Раз­ра­ба­ты­ва­ет про­грам­мы пер­спек­тив­но­го раз­ви­тия элек­тро­энер­ге­ти­ки с учё­том тре­бо­ва­ний по обес­пе­че­нию безо­пас­но­сти РФ и на ос­но­ве про­гно­за её со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия. Фор­ми­ру­ет и обес­пе­чи­ва­ет функ­цио­ни­ро­ва­ние государственной сис­те­мы дол­го­сроч­но­го про­гно­зи­ро­ва­ния спро­са и пред­ло­же­ния на оп­то­вом и роз­нич­ных рын­ках элек­трической энер­гии и мощ­но­сти. Ут­вер­жда­ет ин­ве­стиционные про­грам­мы субъ­ек­тов элек­тро­энер­ге­ти­ки, в ус­тав­ных ка­пи­та­лах ко­то­рых уча­ст­ву­ет го­су­дар­ст­во. Осу­ще­ст­в­ля­ет про­гно­зи­ро­ва­ние воз­мож­но­го де­фи­ци­та элек­трической мощ­но­сти и фор­ми­ро­ва­ние бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для ка­пи­та­ло­вло­же­ний или государственных ин­ве­сти­ций в строи­тель­ст­во объ­ек­тов элек­тро­энер­ге­ти­ки в це­лях пре­дот­вра­ще­ния воз­ник­но­ве­ния де­фи­ци­та , согласование пе­ре­да­чи объ­ектов электросетевого хозяй­ства единой национальной электрической сети в аренду тер­рито­риаль­ным сетевым организациям и др. Ут­вер­жда­ет го­до­вые и квар­таль­ные ба­лан­сы по основным ви­дам то­п­ли­ва, неф­те­про­дук­тов и сжи­жен­ных уг­ле­во­до­род­ных га­зов, нор­ма­ти­вы удель­но­го рас­хо­да то­п­ли­ва, за­па­сов и ре­зер­вов то­п­ли­ва, тех­но­ло­гических по­терь элек­трической и те­п­ло­вой энер­гии и др.

В ве­де­нии ми­ни­стер­ст­ва на­хо­дят­ся учреждения: «Российское энер­ге­тическое агент­ст­во», «Со­вре­мен­ные ком­му­ни­ка­ции то­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ско­го ком­плек­са», Институт по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и спе­циа­ли­стов ТЭК, Санкт-Пе­тербургский энер­ге­тический институт по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции, Ке­ме­ров­ский ре­гио­наль­ный ин­сти­тут по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции, Кур­сы по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и спе­циа­ли­стов ТЭК.

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва до 2004 года смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия»; В.Б. Хри­стен­ко (министерство промышленности и энер­ге­ти­ки; 09.03.2004-12.05.2008 годов); С.И. Шмат­ко (12.05.2008-21.05.2012 годов); А.В. Новак (с 21.05.2012 года).

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