МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО - центральный ис­пол­ни­тель­ный ор­ган, ру­ко­во­дя­щий от­дель­ны­ми от­рас­ля­ми государственного управ­ле­ния.

Чис­ло министерств и рас­пре­де­ле­ние пол­но­мо­чий ме­ж­ду ни­ми оп­ре­де­ля­ют­ся ру­ко­во­дством го­су­дар­ст­ва, пра­ви­тель­ст­ва или на ос­но­ва­нии ак­тов выс­ших за­ко­но­дательных ор­га­нов. Гла­ва министерства обыч­но вхо­дит в со­став пра­ви­тель­ст­ва. Внутренняя струк­ту­ра министерства раз­но­об­раз­на и за­ви­сит от раз­ме­ра министерства, объ­ё­ма и ха­рак­те­ра дея­тель­но­сти. Министерства име­ют центральный ап­па­рат, мно­гие - так­же ре­гио­наль­ный и ме­ст­ный ап­па­ра­ты в отдельных час­тях стра­ны. При министерствах су­ще­ст­ву­ют различные вспо­мо­гательные ор­га­ны (со­ве­щательные и кон­суль­та­тив­ные комитеты, ко­ор­ди­на­ци­он­ные управ­ле­ния, ав­то­ном­ные спе­циа­ли­зированные ор­га­ни­за­ции и т. д.).

Министерства как ор­га­ны управ­ле­ния поя­ви­лись в западно-ев­ропейских стра­нах в Но­вое вре­мя. Ми­нистр, ко­то­ро­му по­ру­ча­лось ру­ко­во­д­ст­во от­рас­лью управ­ле­ния, на­прав­лял дея­тель­ность министерства по ука­за­нию на­зна­чив­ше­го его мо­нар­ха и нёс от­вет­ст­вен­ность не­по­сред­ст­вен­но пе­ред ним. С ус­та­нов­ле­ни­ем в ря­де стран кон­сти­туционной мо­нар­хии и раз­ви­ти­ем пар­ла­мен­та­риз­ма сло­жил­ся ин­сти­тут от­вет­ст­вен­но­сти ми­ни­ст­ров пе­ред пар­ла­мен­том. К тра­диц. сфе­рам государственного уп­рав­ле­ния от­но­сят­ся внеш­няя по­ли­ти­ка, ох­ра­на пра­во­по­ряд­ка, ру­ко­во­дство во­оруженными си­ла­ми, фи­нан­са­ми, сбо­ром на­ло­гов, сред­ст­ва­ми свя­зи и др. Со вре­ме­нем чис­ло министерств уве­ли­чи­ва­лось, ус­лож­ня­лась их струк­ту­ра и рас­ши­ря­лись функ­ции. Поя­ви­лись министерства в сфе­ре ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки, здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. В 1960-1970-х годах в боль­шин­ст­ве стран сис­те­ма министерств пе­ре­стро­е­на на ос­но­ве так называемой функ­цио­наль­ной спе­циа­ли­за­ции. Министерства мож­но клас­си­фи­ци­ро­вать по объ­ё­му пол­но­мо­чий (например, министерства фе­де­раль­ные и отдельных шта­тов в США), по функ­ци­ям (об­щей ком­пе­тен­ции, от­рас­ле­вые и т. д.), по прин­ци­пам по­строе­ния (внутренняя струк­ту­ра). В не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах ми­нистр дол­жен быть чле­ном пар­ла­мен­та (например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии - чле­ном Па­латы об­щин), во Фран­ции, на­про­тив, де­пу­тат­ский ман­дат не­со­вмес­тим с ми­ни­стер­ским по­стом.

Ми­ни­стер­ст­ва в Рос­сий­ской им­пе­рии. Долж­но­сти ми­ни­ст­ров впер­вые вве­де­ны для ру­ко­во­дства Де­пар­та­мен­том уде­лов (1797 год) и Ком­мерц-кол­ле­ги­ей (1800 год). На­ча­ло соз­да­нию сис­те­мы министерств по­ло­же­но ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802 года. Министерства, ос­но­ван­ные на прин­ци­пе пер­со­наль­ной от­вет­ствен­но­сти ми­ни­ст­ра, при­шли на сме­ну кол­леж­ской сис­те­ме, где гла­вен­ст­во­вал прин­цип кол­лек­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти. Об­ра­зо­ва­ние министерств в основном за­вер­ши­лось из­да­ни­ем ма­ни­фе­ста императора Алек­сан­д­ра I «О раз­де­ле­нии го­су­дар­ст­вен­ных дел на осо­бые управ­ле­ния» от 25.07(06.08).1810 года и «Об­ще­го уч­ре­ж­де­ния ми­ни­стерств» 1811 года, дей­ст­во­вав­ше­го с не­зна­чительными из­ме­не­ния­ми вплоть до 1917 года.

Сре­ди пер­вых министерств бы­ли Ми­ни­стер­ст­во ино­стран­ных дел, Ми­ни­стер­ст­во внут­рен­них дел, Ми­ни­стер­ст­во фи­нан­сов, Ми­ни­стер­ст­во юс­ти­ции (ны­не про­дол­жа­ют су­ще­ст­во­вать под те­ми же на­зва­ния­ми), а так­же Министерство во­ен­но-су­хо­пут­ных сил (с 1815 года Во­ен­ное ми­ни­стер­ст­во), Министерство морских сил (с 1815 года Мор­ское ми­ни­стер­ст­во), Ми­ни­стер­ст­во ком­мер­ции (уп­разд­не­но в 1810 году), Ми­ни­стер­ст­во на­род­но­го про­све­ще­ния (в 1817-1824 годах вхо­ди­ло в со­став Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния). Позд­нее чис­ло министерств уве­ли­чи­лось, об­ра­зо­ва­ны Ми­ни­стер­ст­во по­ли­ции (1810 год; вы­де­ле­но из МВД, рас­фор­ми­ро­ва­но в 1819 году с пе­ре­да­чей функ­ций об­рат­но в МВД), Ми­ни­стер­ст­во им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов (1826 год), Ми­ни­стер­ст­во го­су­дар­ст­вен­ных иму­ществ (декабрь 1837/январь 1838 года, с 1894 года Министерство зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ, с 1905 года Главное управ­ле­ние зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия, с 1915 года Ми­ни­стер­ст­во зем­ле­де­лия). Фак­ти­че­ски министерства со­ста­ви­ли административные и фи­нан­со­вые уч­реж­де­ния по де­лам Российской пра­во­слав­ной це­рк­ви, на­хо­див­шие­ся под руководством обер-про­ку­рора Си­но­да (к 1835 году был на­де­лён все­ми пол­но­мо­чия­ми ми­ни­ст­ра), ча­сто они име­но­ва­лись Ве­дом­ст­вом пра­во­слав­но­го ис­по­ве­да­ния или Ду­хов­ным ве­дом­ст­вом. В 1865 году в свя­зи с ин­тен­сив­ным железно-дорожным строи­тель­ст­вом, в том числе ка­зён­ным, об­ра­зо­ва­но Ми­ни­стер­ст­во пу­тей со­об­ще­ния [МПС; ему пред­ше­ст­во­ва­ли Главное управ­ле­ние во­дя­ных и су­хо­пут­ных со­об­ще­ний (1809-1810 годы), за­тем Глав­ное управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния, с 1832 года - Главное управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний]. Бур­ный эко­но­мический рост стал при­чи­ной вы­де­ле­ния в 1905 году Ми­ни­стер­ст­ва тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти из Министерства фи­нан­сов. Не­ко­то­рое вре­мя са­мо­стоя­тель­но су­ще­ст­во­ва­ли так­же Ми­ни­стер­ст­во уде­лов (1852-1856 годы) и Ми­ни­стер­ст­во почт и те­ле­гра­фов (1865-1868, 1880-1881 годы).

Центральными ор­га­на­ми от­рас­ле­во­го управ­ле­ния яв­ля­лись так­же отдельные главные управ­ле­ния, ко­то­рые по объ­ё­му пол­но­мо­чий при­рав­ни­ва­лись к министерству: Главное управ­ле­ние ду­хов­ных дел раз­ных ис­по­ве­да­ний (1810-1817 годы, за­тем в со­ста­ве Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния, с 1824 года - Министерства народного про­све­ще­ния; с 1832 года Де­пар­та­мент ду­хов­ных дел ино­стран­ных ис­по­ве­да­нийМВД), Главное управ­ле­ние ре­ви­зии государственных сче­тов (1811 год; пре­об­ра­зо­ва­но в декабре 1836/январе 1837 года в Го­су­дар­ст­вен­ный кон­троль, су­ще­ст­во­вав­ший на пра­вах министерства), Главное управ­ле­ние государственного кон­но­за­вод­ст­ва (1843 год; в 1848-1856 и 1874-1881 годах в со­ста­ве Министерства государственных иму­ществ), Главное управ­ле­ние тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния и пор­тов (1902 год; вы­де­ле­но из Министерства фи­нан­сов, в 1905 году рас­фор­ми­ро­ва­но с вклю­че­ни­ем струк­тур­ных час­тей в Министерство тор­гов­ли и промышленности). В 1916 году уч­ре­ж­де­но Главное управ­ле­ние государственного здра­во­охра­не­ния, но из-за от­ка­за Государственной ду­мы ут­вер­дить со­от­вет­ст­вую­щий за­кон но­вое управ­ле­ние так и не бы­ло соз­да­но.

Министерства воз­глав­ля­лись ми­ни­ст­ра­ми, са­мо­сто­ятельные главные управ­ле­ния - глав­но­управ­ляю­щи­ми. Они на­зна­ча­лись и уволь­ня­лись им­пе­ра­то­ром и до 1905 года в сво­ей дея­тель­но­сти бы­ли от­вет­ст­вен­ны толь­ко пе­ред ним, по сво­ей долж­но­сти ми­ни­ст­ры яв­ля­лись чле­на­ми Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та и Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров. Власть ми­ни­ст­ров оп­ре­де­ля­лась как ис­пол­ни­тель­ная. Про­ек­ты но­вых за­ко­нов они долж­ны бы­ли пред­став­лять (по­сле пред­ва­рительного со­гла­со­ва­ния с ми­ни­ст­ра­ми, ко­то­рых ка­са­лись эти за­ко­но­про­ек­ты) в Государственный со­вет, про­ек­ты административных рас­по­ря­же­ний, тре­бо­вав­ших ут­вер­жде­ния им­пе­ра­то­ра, а так­же за­тра­ги­вав­шие несколько ве­домств, - вно­сить на пред­ва­рительное об­су­ж­де­ние в Комитет ми­ни­ст­ров. На прак­ти­ке, од­на­ко, ка­ж­дый ми­нистр, поль­зу­ясь пра­вом лич­но­го док­ла­да им­пе­ра­то­ру, имел воз­мож­ность ут­вер­ждать про­екты со­от­вет­ст­вую­щих рас­по­ря­же­ний, а ино­гда и за­ко­нов не­по­сред­ст­вен­но при этом док­ла­де, ми­нуя про­це­ду­ру со­гла­со­ва­ния с другими ве­дом­ст­ва­ми. В 1905 году, в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов , Со­вет ми­ни­ст­ров пре­об­ра­зо­ван в ор­ган, при­зван­ный объ­е­ди­нять и ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ст­вия всех центральных ве­домств и ог­ра­ни­чи­вав­ший са­мо­стоя­тель­ность отдельных ми­ни­ст­ров. Пред­се­да­тель СМ имел пра­во кон­тро­ли­ро­вать дея­тель­ность ру­ко­во­ди­те­лей ве­домств, а они, в свою оче­редь, бы­ли обя­за­ны со­гла­со­вы­вать с ним свои наи­бо­лее важ­ные дей­ст­вия и вы­но­сить на об­су­ж­де­ние в СМ все за­ко­но­про­ек­ты пе­ред пред­ва­рительным ут­вер­жде­ни­ем им­пе­ра­то­ра и пред­став­ле­ни­ем их в Государственную ду­му. Ми­ни­ст­ры во­ен­ный, мор­ской, иностранных дел и министр императорского дво­ра и уделов со­хра­ни­ли своё под­чи­не­ние не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру и бы­ли не­за­ви­си­мы от СМ (хо­тя и вхо­ди­ли в его со­став).

Ти­по­вая струк­ту­ра министерства пре­ду­смат­ри­ва­ла его де­ле­ние на де­пар­та­мен­ты (во гла­ве с ди­рек­то­ра­ми), не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­див­шие оп­ре­де­лён­ны­ми на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти ве­дом­ст­ва, и при­рав­нен­ные к ним по правам кан­це­ля­рии министерства (ми­ни­ст­ров); де­пар­та­мен­ты де­ли­лись на от­де­ле­ния (во гла­ве с на­чаль­ни­ка­ми), воз­глав­ляв­шие отдельные час­ти этих на­прав­ле­ний, от­де­ле­ния - на сто­лы (во гла­ве со сто­ло­на­чаль­ни­ка­ми), за­ни­мав­шие­ся оп­ре­де­лён­ным кру­гом во­про­сов. В Министерстве юс­ти­ции до 1890 года, а в Министерстве народного про­све­ще­ния до 1904 года су­ще­ст­во­ва­ло толь­ко по од­но­му де­пар­та­мен­ту. В Во­енном министерстве ти­по­вая струк­ту­ра вве­де­на в 1812 году, в Мор­ском - в 1827 году, в МИДе - в 1832 году. В ря­де министерств суще­ст­во­ва­ли от­кло­не­ния от ти­по­вой струк­ту­ры. В по­ре­фор­мен­ное вре­мя в струк­ту­ре министерств, на­ря­ду с де­пар­та­мен­та­ми, ста­ли по­яв­лять­ся от­де­лы (в МВД, Министерстве фи­нан­сов), управ­ле­ния (в МПС) и главного управ­ле­ния (Глав­ное управ­ле­ние по де­лам пе­ча­ти в МВД, главного управ­ле­ния в Министерстве фи­нан­сов, Министерстве юс­ти­ции, Министерстве императорского дво­ра и уде­лов), а на­ря­ду с от­де­ле­ния­ми - де­ло­про­из­вод­ства. Пер­во­на­чаль­но в ря­де министерств, за­тем во всех су­ще­ст­во­ва­ла долж­ность то­ва­ри­ща (за­мес­ти­те­ля) ми­ни­ст­ра. Он воз­глав­лял ве­дом­ст­во в слу­чае бо­лез­ни или от­сут­ствия ми­ни­ст­ра (с 1811 года лишь по­сле специального Вы­со­чай­ше­го по­ве­ле­ния). С конца XIX века то­ва­ри­щам ми­ни­ст­ров по­ру­ча­лось ку­ри­ро­ва­ние отдельных на­прав­ле­ний дея­тель­но­сти министерств (например, по­ли­ции в МВД или тор­гов­ли и промышленности в Министерстве фи­нан­сов). Все долж­но­сти в шта­тах уч­ре­ж­де­ний, об­ра­зо­вы­вав­ших ве­дом­ст­во, со­от­вет­ст­во­ва­ли оп­ре­де­лён­ным клас­сам Та­бе­ли о ран­гах 1722 года. У слу­жа­щих ка­ж­до­го ве­дом­ст­ва бы­ла осо­бая фор­ма мун­ди­ра, так­же ве­дом­ст­ва от­ли­ча­лись не­ко­то­ры­ми осо­бен­но­стя­ми по­ряд­ка чи­но­про­из­вод­ст­ва и пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года боль­шин­ст­во министерств и главных управ­ле­ний бы­ло со­хра­не­но, но­вые ми­ни­ст­ры, воз­гла­вив­шие их, со­ста­ви­ли Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с ми­ни­ст­ром-пред­се­да­те­лем; в мае того же года вос­ста­нов­ле­но Министерство почт и те­ле­гра­фов, об­ра­зо­ва­ны министерства про­до­воль­ст­вия, тру­да, государственного при­зре­ния, по де­лам Фин­лян­дии, в ав­гу­сте - Министерство ис­по­ве­да­ний, ко­то­ро­му был под­чи­нён Си­нод.

Ми­ни­стер­ст­ва в Со­вет­ской Рос­сии и СССР. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Советской Рос­сии боль­шин­ст­во министерств Временного пра­ви­тель­ст­ва (за ис­клю­че­ни­ем уп­разд­нён­ных министерств ис­по­ве­да­ний, по де­лам Фин­лян­дии, а так­же Государственного кон­тро­ля, струк­ту­ра и за­да­чи ко­то­ро­го в СССР не­од­но­крат­но ме­ня­лись) пре­об­ра­зо­ва­ны в нар­ко­ма­ты, уч­ре­ж­дён но­вый нар­ко­мат - по де­лам на­цио­наль­но­стей. В са­мо­сто­ятельную от­расль государственного управ­ле­ния вы­де­ле­но здра­во­охра­не­ние. В свя­зи с про­ве­дён­ной на­цио­на­ли­за­ци­ей народное хо­зяй­ст­во це­ли­ком ста­ло сфе­рой то­таль­но­го государственного управ­ле­ния, в ре­зуль­та­те это­го про­изош­ла бю­ро­кра­ти­за­ция го­су­дар­ст­ва, воз­рос­ло ко­ли­че­ст­во чи­нов­ни­ков, ус­лож­ни­лась струк­ту­ра центральных ве­домств. По­яви­лись нар­ко­ма­ты внеш­ней (1920 год) и внут­рен­ней (1924 год) тор­гов­ли (с 1925 года нар­ко­мат внеш­ней и внутренней тор­гов­ли СССР). В структуре Выс­ше­го со­ве­та на­род­но­го хо­зяй­ст­ва РСФСР (1917-1932 годы) и СССР (1923-1932 и 1963-1965 годы), со­сре­до­то­чив­ше­го в основном ру­ко­вод­ст­во промышленностью, в 1920 году на­хо­ди­лось свыше 50 глав­ков (как от­рас­ле­вых, так и по ви­дам про­дук­ции). С 1932 года вме­сто ВСНХ ста­ли соз­да­вать­ся нар­ко­ма­ты (25 к мар­ту 1941 года).

Для по­сле­во­ен­но­го пе­рио­да ха­рак­тер­ны не­од­но­крат­ные ре­ор­га­ни­за­ции, слия­ния, раз­де­ле­ния центральных ор­га­нов управ­ле­ния, главным образом про­мыш­лен­ных. За­ко­ном «О пре­об­ра­зо­ва­нии Со­ве­та На­род­ных Ко­мис­са­ров СССР в Со­вет Ми­ни­ст­ров СССР и Со­ве­тов На­род­ных Ко­мис­са­ров со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик в Со­ве­ты Ми­ни­ст­ров со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик» от 15.03.1946 года нар­ко­ма­ты вновь пре­об­ра­зо­ва­ны в министерства. К об­ще­со­юз­ным министерствам, ру­ко­во­див­шим по­ру­чен­ной им от­рас­лью на всей тер­ри­то­рии СССР не­по­сред­ст­вен­но или че­рез соз­да­вае­мые ими ор­га­ны, от­но­си­лось 36 министерств: пу­тей со­об­ще­ния; реч­но­го фло­та; мор­ско­го фло­та; свя­зи; внеш­ней тор­гов­ли; авиа­ци­он­ной промышленности; ав­то­мо­биль­ной промышленности; ма­ши­но­строе­ния и при­бо­ро­строе­ния; медицинской промышленности; неф­тя­ной промышленности восточных рай­онов; неф­тя­ной промышленности южного и западного рай­онов; промышленности средств свя­зи; ре­зи­но­вой промышленности; сельско-хозяйственного ма­ши­но­строе­ния; стан­ко­строе­ния; стро­ительного и до­рож­но­го ма­ши­но­строе­ния; су­до­строительной промышленности; транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния; тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния; уголь­ной промышленности восточных рай­онов; уголь­ной промышленности западных рай­онов; хи­мической промышленности; цвет­ной ме­тал­лур­гии; цел­лю­лоз­ной и бу­маж­ной промышленности; чёр­ной ме­тал­лур­гии; элек­тро­про­мыш­лен­но­сти; строи­тель­ст­ва пред­при­ятий тя­жё­лой ин­ду­ст­рии; строи­тель­ст­ва то­п­лив­ных пред­при­ятий; строи­тель­ст­ва во­енных и во­енно-морских пред­при­ятий; во­ору­же­ния; гео­ло­гии; за­го­то­вок; ма­те­ри­аль­ных ре­зер­вов; про­до­вольственных ре­зер­вов; тру­до­вых ре­зер­вов; элек­тро­стан­ций. На­счи­ты­ва­лось так­же 22 со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ских министерства, ко­то­рые ру­ко­во­ди­ли со­от­вет­ст­вую­щи­ми от­рас­ля­ми, как пра­вило, че­рез од­но­имён­ные министерства со­юз­ных рес­пуб­лик: иностранных дел; воо­ружённых сил; внутренних дел; государственной безо­пас­но­сти; фи­нан­сов; тор­гов­ли; государственного кон­тро­ля; юс­ти­ции; выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния; здра­во­охра­не­ния; лёг­кой промышленности; тек­стиль­ной промышленности; вку­со­вой промышленности; мяс­ной и мо­лоч­ной промышленности; пи­ще­вой промышленности; рыб­ной промышленности восточных рай­онов; рыб­ной промышленности западных рай­онов; сельского хозяйства; сов­хо­зов; лес­ной промышленности; промышленности стро­ительных ма­те­риа­лов; ки­не­ма­то­гра­фии. В со­юз­ных рес­пуб­ли­ках так­же бы­ли министерства двух ви­дов - со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ские и рес­пуб­ли­кан­ские (под­чи­ня­лись толь­ко СМ со­юз­ной рес­пуб­ли­ки). Например, в РСФСР бы­ли об­ра­зо­ва­ны рес­пуб­ли­кан­ские министерства: ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та; бы­то­во­го об­слу­жи­ва­ния на­се­ле­ния; жи­лищ­но-гражданского строи­тель­ст­ва; жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва; ме­ст­ной промышленности; реч­но­го фло­та; со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния; строи­тель­ст­ва и экс­плуа­та­ции ав­то­мо­биль­ных до­рог; то­п­лив­ной промышленности.

Министерство воз­глав­ля­лось ми­ни­ст­ром, ко­то­рый на­зна­чал­ся и ос­во­бо­ж­дал­ся от долж­но­сти Вер­хов­ным Со­ве­том по пред­став­ле­нию пред­се­да­те­ля СМ (в пе­ри­од ме­ж­ду сес­сия­ми - Пре­зи­диу­мом Вер­хов­но­го Со­ве­та с по­сле­дую­щим ут­вер­жде­ни­ем Вер­хов­ным Со­ве­том). Все ми­ни­ст­ры яв­ля­лись но­менк­ла­ту­рой По­лит­бю­ро, Сек­ре­та­риа­та ЦК КПСС или выс­ших рес­пуб­ли­кан­ских партийных ор­га­нов. Ми­ни­ст­ры вхо­ди­ли в со­став Со­ве­та Ми­ни­ст­ров СССР.

На ос­но­ва­нии За­ко­на СССР «О пре­об­ра­зо­ва­нии ми­ни­стерств СССР» от 15.03.1953 года про­ве­де­но объ­е­ди­не­ние ру­ко­во­дства род­ст­вен­ны­ми от­рас­ля­ми государственного управ­ле­ния, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го ос­та­лось 12 со­юз­ных и 13 со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ских министерств, од­на­ко вско­ре на­чал­ся об­рат­ный про­цесс раз­ук­руп­не­ния. С ут­вер­жде­ни­ем тер­ри­то­ри­аль­но­го прин­ци­па управ­ле­ния, на ос­но­ва­нии За­ко­на СССР от 10.05.1957 года «О даль­ней­шем со­вер­шен­ст­во­ва­нии ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния про­мыш­лен­но­стью и строи­тель­ст­вом», промышленные и стро­ительные министерства ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, часть из них пре­об­ра­зо­ва­на в государственные ко­ми­те­ты СМ СССР (по авиационной тех­ни­ке; обо­рон­ной тех­ни­ке; ра­дио­элек­тро­ни­ке; су­до­строе­нию). В сис­те­ме управ­ле­ния со­хра­ни­лось 7 об­ще­со­юз­ных и 12 со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ских министерств. Промышленные пред­при­ятия, на­хо­див­шие­ся в ве­де­нии министерств, пе­ре­шли в под­чи­не­ние со­ве­тов народного хо­зяй­ст­ва (сов­нар­хо­зов), соз­дан­ных в эко­но­мических рай­онах и под­чи­няв­ших­ся СМ со­юз­ных рес­пуб­лик, а че­рез них - СМ СССР. В 1963 году вновь об­ра­зо­ван ВСНХ как об­ще­со­юз­ный ор­ган по ру­ко­во­дству промышленностью и строи­тель­ст­вом. В 1965 году сов­нар­хо­зы и ВСНХ ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, сис­те­ма управ­ле­ния пром-стью и строи­тель­ст­вом вновь ста­ла ор­га­ни­зо­вы­вать­ся по от­рас­ле­во­му прин­ци­пу на ос­но­ве вос­соз­дан­ных министерств. В 1974 году на­счи­ты­ва­лось 29 об­ще­со­юз­ных и 31 со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ское министерств, боль­шин­ст­во из них - хо­зяй­ст­вен­ные министерства, ру­ко­во­див­шие различными от­рас­ля­ми народного хо­зяй­ст­ва СССР. В хо­де пе­ре­ст­рой­ки в конце 1980-х годов об­щее ко­ли­че­ст­во министерств со­кра­ти­лось (37 - в 1991 году). Все­го в 1946-1991 годах в СССР функ­цио­ни­ро­ва­ло свыше 160 министерств (в отдельные пе­рио­ды - свыше 50 министерств од­но­вре­мен­но).

Ми­ни­стер­ст­ва в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. В хо­де ры­ноч­ных пре­об­ра­зо­ва­ний и раз­го­су­дар­ст­вле­ния эко­но­ми­ки сфе­ра государственного управ­ле­ния в РФ су­зи­лась, многие министерства ли­к­ви­ди­ро­ва­ны или пре­об­ра­зо­ва­ны в ко­ми­те­ты и другие ве­дом­ст­ва. Их сис­те­ма и струк­ту­ра в 1990-2000-е годы не­од­но­крат­но под­вер­га­лись из­ме­не­ни­ям в со­от­вет­ст­вии с ука­за­ми Пре­зи­ден­та РФ, Кон­сти­ту­ци­ей РФ 1993 года, федераль­ными за­ко­на­ми [«Об об­щих прин­ци­пах ор­га­ни­за­ции за­ко­но­да­тель­ных (пред­ста­ви­тель­ных) и ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти субъ­ек­тов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 06.10.1999 года, и др.]. Современная сис­те­ма государственного управ­ле­ния вклю­ча­ет 20 фе­де­раль­ных министерств (на 2012 год): внутренних дел; по де­лам гражданской обо­ро­ны, чрез­вы­чай­ным си­туа­ци­ям и ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий сти­хий­ных бед­ст­вий; иностранных дел; обо­ро­ны; юс­ти­ции (все 5 на­хо­дят­ся в под­чи­не­нии Пре­зи­ден­та РФ); здра­во­охра­не­ния; куль­ту­ры; об­ра­зо­ва­ния и нау­ки; при­род­ных ре­сур­сов и эко­ло­гии; промышленности и тор­гов­ли; по развитию Даль­него Востока; ре­гио­наль­но­го раз­ви­тия; свя­зи и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций; сельского хозяйства; спор­та; транс­пор­та; труда и социальной защиты; фи­нан­сов; эко­но­мического раз­ви­тия; энер­ге­ти­ки (все 15 на­хо­дят­ся в под­чи­не­нии Пра­ви­тель­ст­ва РФ). Функ­ции государственного фи­нан­со­во­го кон­тро­ля вы­пол­ня­ет Счёт­ная па­ла­та. Фе­де­раль­ные министерства уча­ст­ву­ют в вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки, осу­ще­ст­в­ля­ют нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в ус­та­нов­лен­ной ак­та­ми Пре­зи­ден­та и Пра­ви­тель­ст­ва РФ сфе­ре дея­тель­но­сти, ко­ор­ди­на­цию и кон­троль дея­тель­но­сти на­хо­дя­щих­ся в их ве­де­нии фе­де­раль­ных служб и агентств и др.

Пе­ре­чень министерств СССР и Рос­сии смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Рос­сия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)