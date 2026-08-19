МИНИСТЕРСКАЯ РЕФОРМА 1802
МИНИСТЕРСКАЯ РЕФОРМА 1802 года - начальный этап преобразования центрального государственного управления Российской империи, первый шаг на пути замены коллежской системы министерствами.
Готовилась в кругу «молодых друзей» императора Александра I, объединённых в Негласном комитете, с учётом мнения бывшего воспитателя Александра I Ф.С. де Лагарпа. В качестве образца использовалось устройство центрального управления, сложившееся во Франции после прихода к власти Наполеона Бонапарта. В основу Министерской реформы лёг проект Н.Н. Новосильцова, исходившего из того, что первоначально достаточно подчинить коллегии министрам, а замену аппарата коллегий новой структурой центральных учреждений можно произвести позднее. Министерская реформа осуществлена в соответствии с манифестом Александра I «Об учреждении министерств» от 8(20).09.1802 года. В нём провозглашено разделение всех государственных дел на части «сообразно естественной их связи между собою» - военные сухопутные силы, морские силы, иностранные дела, юстиция, внутренние дела, финансы, коммерция, народное просвещение. Управление каждой частью возлагалось на министров, их власть определялась как исполнительная. В подчинение им передавались центральные учреждения, ранее существовавшие самостоятельно, - коллегии, конторы и экспедиции (за исключением Экспедиции о государственных доходах). Министрам военных сухопутных сил, морских сил и иностранных дел подчинялись соответственно Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия и Коллегия иностранных дел, министру финансов - Берг- коллегия, министру внутренних дел - Мануфактур-коллегия (кроме Экспедиции о заготовлении и хранении вексельной и гербовой бумаги, также подчинённой министру финансов) и Медицинская коллегия; Коммерц-коллегия оставалась в подчинении министра коммерции (с 1800 года). Была изменена также подведомственность органов местного управления: губернаторы были подчинены министру внутренних дел, казённые палаты - министру финансов, губернские прокуроры - министру юстиции (он получил полномочия генерал-прокурора). Министры создали свои канцелярии, для некоторых министров вводилась должность их товарища (заместителя). Министры были обязаны представлять императору ежегодные отчёты, подлежавшие предварительному рассмотрению в Сенате (последнее правило сохранялось до 1810 года); получили право еженедельного доклада императору по делам своих ведомств и право присутствия в Сенате, становились членами Непременного (Государственного) совета и учреждённого Комитета министров.