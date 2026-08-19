МИНИСТЕРСКАЯ РЕФОРМА 1802

МИНИСТЕРСКАЯ РЕФОРМА 1802 года - на­чаль­ный этап пре­об­ра­зо­ва­ния центрального государственного управ­ле­ния Российской им­пе­рии, пер­вый шаг на пу­ти за­ме­ны кол­леж­ской сис­те­мы ми­ни­стер­ст­ва­ми.

Го­то­ви­лась в кру­гу «мо­ло­дых дру­зей» императора Алек­сан­д­ра I , объ­еди­нён­ных в Не­глас­ном ко­ми­те­те, с учё­том мне­ния бывшего вос­пи­та­те­ля Алек­сан­д­ра I Ф.С. де Ла­гар­па. В ка­че­ст­ве об­раз­ца ис­поль­зо­ва­лось уст­рой­ст­во центрального управ­ле­ния, сло­жив­шее­ся во Фран­ции по­сле при­хо­да к вла­сти На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та. В ос­но­ву Министерской реформы лёг про­ект Н.Н. Но­во­силь­цо­ва, ис­хо­див­ше­го из то­го, что пер­во­на­чаль­но дос­та­точ­но под­чи­нить кол­ле­гии ми­ни­ст­рам, а за­ме­ну ап­па­ра­та кол­ле­гий но­вой струк­ту­рой центральных уч­ре­ж­де­ний мож­но про­из­ве­сти позд­нее. Министерская реформа осу­щест­в­ле­на в со­от­вет­ст­вии с ма­ни­фе­стом Алек­сан­д­ра I «Об уч­ре­ж­де­нии ми­ни­стерств» от 8(20).09.1802 года. В нём про­воз­гла­ше­но раз­де­ле­ние всех государственных дел на час­ти «со­об­раз­но ес­те­ст­вен­ной их свя­зи ме­ж­ду со­бою» - во­енные су­хо­пут­ные си­лы, морские си­лы, иностранные де­ла, юс­ти­ция, внутренние де­ла, фи­нан­сы, ком­мер­ция, народное про­све­ще­ние. Управ­ле­ние ка­ж­дой ча­стью воз­ла­га­лось на ми­ни­ст­ров, их власть оп­ре­де­ля­лась как ис­пол­ни­тель­ная. В под­чи­не­ние им пе­ре­да­ва­лись центральные уч­ре­ж­де­ния, ра­нее су­ще­ст­во­вав­шие са­мо­стоя­тель­но, - кол­ле­гии, кон­то­ры и экс­пе­ди­ции (за ис­клю­че­ни­ем Экс­пе­ди­ции о государственных до­хо­дах). Ми­ни­ст­рам во­енных су­хо­пут­ных сил, морских сил и иностранных дел под­чи­ня­лись со­от­вет­ст­вен­но Во­ен­ная кол­ле­гия, Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гия и Кол­ле­гия ино­стран­ных дел, ми­ни­ст­ру фи­нан­сов - Берг- кол­ле­гия, ми­ни­ст­ру внутренних дел - Ма­нуфак­тур-кол­ле­гия (кро­ме Экс­пе­ди­ции о за­го­тов­ле­нии и хра­не­нии век­сель­ной и гер­бо­вой бу­ма­ги, так­же под­чи­нён­ной ми­ни­ст­ру фи­нан­сов) и Ме­ди­цин­ская кол­ле­гия; Ком­мерц-кол­ле­гия ос­та­ва­лась в под­чи­не­нии ми­ни­ст­ра ком­мер­ции (с 1800 года). Была из­ме­не­на так­же под­ве­дом­ст­вен­ность ор­га­нов ме­ст­но­го управ­ле­ния: гу­бер­на­то­ры бы­ли под­чи­не­ны ми­ни­ст­ру внутренних дел, ка­зён­ные па­ла­ты - ми­ни­ст­ру фи­нан­сов, гу­берн­ские про­ку­ро­ры - ми­ни­ст­ру юс­ти­ции (он по­лу­чил пол­но­мо­чия ге­не­рал-про­ку­ро­ра). Ми­ни­ст­ры соз­да­ли свои кан­це­ля­рии, для не­ко­то­рых ми­ни­ст­ров вво­ди­лась долж­ность их то­ва­ри­ща (заме­сти­те­ля). Ми­ни­ст­ры бы­ли обя­за­ны пред­став­лять им­пе­ра­то­ру еже­год­ные от­чё­ты, под­ле­жав­шие пред­ва­рительному рас­смот­ре­нию в Се­на­те (по­след­нее пра­ви­ло со­хра­ня­лось до 1810 года); по­лу­чи­ли пра­во еже­не­дель­но­го док­ла­да им­пе­ра­то­ру по де­лам сво­их ве­домств и пра­во при­сут­ст­вия в Се­на­те, ста­но­ви­лись чле­на­ми Не­пре­мен­но­го (Го­су­дар­ст­вен­но­го) со­ве­та и уч­ре­ж­дён­но­го Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров.

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