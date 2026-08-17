МИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
МИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский хоровой дирижёр, педагог, народный артист СССР (1988 год).
В 1950 году окончил Московскую консерваторию (класс В.Г. Соколова). С 1949 году работал в разных отечественных хоровых коллективах. С 1972 года возглавляет основанный им Московский камерный хор, с которым гастролирует в России и других странах. В 1970-1980-е годы активно способствовал возрождению русской духовной музыки (В. Титов, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, А.Т. Гречанинов, С.В. Рахманинов). Первый исполнитель ряда сочинений Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина. С 1978 года профессор, в 1971-1979 годы ректор Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Среди многих аудиозаписей: кантаты «Перезвоны» В.А. Гаврилина, «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева (с оркестром под руководством М.В. Плетнёва), хоровой цикл «Пушкинский венок» Г.В. Свиридова. Государственная премия СССР (1982 год).