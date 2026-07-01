МИНИН КУЗЬМА
МИНИН КУЗЬМА - инициатор создания и один из руководителей Второго ополчения 1611-1612 годов эпохи Смутного времени в Русском государстве, думный дворянин (1613 год); соратник князя Д.М. Пожарского.
Из семьи, принадлежавшей к средним слоям посада Нижнего Новгорода; сам Минин был посадским человеком из «молодших», то есть небогатых. Судя по косвенным данным, в августе - октябре 1611 года Минин призывал к борьбе с нашествием польско-литовских войск во время интервенции Речи Посполитой начала XVII века. Предположительно 01(11).09.1611 года избран земским старостой (руководитель земской избы) Нижнего Новгорода и, ссылаясь на слова увиденного им во сне преподобного Сергия Радонежского, обратился к горожанам с призывом «помочь Московскому государству». Инициатива Минина была поддержана нижегородским посадом и духовенством, были собраны средства на формирование Второго ополчения (воевода - Д.М. Пожарский), Минин стал ответственным за казну в качестве «выборного у того великого дела». По пути продвижения ополчения к Москве Минин повсеместно организовал (в том числе под угрозой наказания ослушников) сбор чрезвычайного налога (две трети «имения своего в казну ратным людям отдати») для выплаты жалованья ратным людям, а также, по сообщению Пискарёвского летописца, принимал у них присягу. В апреле 1612 года в качестве «выборного человека всею землёю» вошёл в новый состав Земского правительства. Во многом благодаря усилиям Минина земское войско, подошедшее в августе того же года к Москве, отличалось хорошей организацией и снабжением. В августе - октябре 1612 года Минин участвовал в освобождении Москвы от польско-литовских войск, 24 августа (3 сентября) командовал отрядом, удар которого во фланг польско-литовского войска гетмана Я.К. Ходкевича во многом помог решить исход сражения в пользу Второго ополчения. В конце 1612 года, после занятия Москвы силами объединённого ополчения, наряду с князьями Д.Т. Трубецким и Пожарским, продолжал активно участвовать в управлении Русским государством. Однако к началу 1613 года, вероятно, из-за «низкого» происхождения Минина и враждебного отношения к нему казаков, контролировавших в тот период Москву, его влияние ослабело: он исполнял финансовые поручения и наблюдал за имуществом, конфискованным у разных лиц. Косвенно подтверждается версия о том, что Минин был противником избрания на царство Михаила Фёдоровича Романова: имя Минина отсутствует в списках участников избирательного Земского собора 1613 года и лиц, подписавших принятую на этом соборе «Утверждённую грамоту», а также членов посольства, направленного в Кострому к избранному царю. Однако на следующий день после венчания на царство Михаила Фёдоровича, 12(22).07.1613 года, Минин пожалован в думные дворяне (единственный в истории случай пожалования одним из высших чинов человека недворянского происхождения) и получил право именоваться с полным отчеством - Кузьма Минич. В 1614 году по поручению Земского собора, используя свой авторитет и опыт, собрал с московских купцов и посадских людей непопулярный чрезвычайный налог - «пятинные денги» (20% от годового дохода). В январе 1615 года получил высокий денежный оклад 200 рублей, а также вотчину «за московское ачищенье» от польско-литовских войск - село Богородское с деревнями в Нижегородском уезде (ныне город Богородск). В мае того же года, во время отъезда царя на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, вместе с другими думными чинами «ведал Москву». В декабре 1615 / январе 1616 года вместе с князем Г.П. Ромодановским послан в Казанский уезд для «сыску» по делу о восстании черемисов. Умер на обратном пути, предположительно 08(18) мая.
Со смертью в 1632/33 году единственного сына Минина - бездетного Нефёда (Мефодия) род Мининых пресёкся. Претензии тульских дворян Мининых на происхождение от Минина, якобы имевшего второго сына Леонтия, противоречат сохранившимся документам XVII века.
Ряд сведений о Минине, достаточно широко распространённых в историографии и популярной литературе, не подтверждаются источниками. Среди них: прозвище Минина - Сухорук, встречающееся в «Новом летописце», и соответственно отождествление Минина с нижегородским посадским человеком Кузьмой Захарьевым сыном Сухоруким; версия о балахнинских корнях Минина, а также о его татарском происхождении; сведения об участии Минина в боевых действиях против Лжедмитрия II под руководством нижегородского воеводы А.С. Алябьева в 1608-1610 годах, в Первом ополчении 1611 года, о знакомстве Минина с Д.М. Пожарским до осени 1611 года.
Заслуги Минина и Д.М. Пожарского перед Россией увековечены в памятнике, воздвигнутом в их честь на Красной площади в Москве (1818 год; скульптор И.П. Мартос). Фигуры Минина и Пожарского помещены в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (1862 год; автор проекта М.О. Микешин). В 1943 году в Нижнем Новгороде установлен памятник Минину (скульптор А.И. Колобов), в 1989 году перенесённый в город Балахна. Как народные герои и спасители Отечества они показаны в русской художественной литературе, изобразительном искусстве, кинематографе: ода «Пожарский и Минин…» (1807 год) и драма в стихах «Минин» (1809 год) С.Н. Глинки, картины «Минин и Пожарский» М.И. Скотти (1850 год; Нижегородский государственный художественный музей), «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям» К.Е. Маковского (1896 год; там же), драматическая хроника «Козьма Захарьич Минин Сухорук» А.Н. Островского (1861 год; 2-я редакция 1866 года), либретто оперы «Минин и Пожарский», написанное М.А. Булгаковым (1938 год), историческая повесть «Русские в начале XVII века» В.Б. Шкловского [опубликована в журнале «Знамя», 1938 год, № 1; по повести поставлен художественный фильм «Минин и Пожарский» (режиссёры В.И. Пудовкин, М.И. Доллер, 1939 год), повесть переиздана в 1940 году под названием «Минин и Пожарский»] и др. В честь Минина назван бронепоезд «Козьма Минин» (построен в октябре 1941 - феврале 1942 годов рабочими города Горький), входивший во время Великой Отечественной войны в состав 31-го Отдельного Особого Горьковского дивизиона бронепоездов. Имя Минина и Пожарского носят площадь в Нижнем Новгороде, а имя Минина - также улицы во многих российских, украинских и белорусских городах. С 1992 года в Нижнем Новгороде проводятся Мининские чтения.