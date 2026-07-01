МИНИН КУЗЬМА

МИНИН КУЗЬМА - ини­циа­тор соз­да­ния и один из ру­ко­во­ди­те­лей Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов эпо­хи Смут­но­го вре­ме­ни в Русском государстве, дум­ный дво­ря­нин (1613 год); со­рат­ник князя Д.М. По­жар­ско­го .

Из се­мьи, при­над­ле­жав­шей к сред­ним сло­ям по­са­да Ниж­не­го Нов­го­ро­да; сам Минин был по­сад­ским че­ло­ве­ком из «мо­лод­ших», то есть не­бо­га­тых. Су­дя по кос­вен­ным дан­ным, в августе - октябре 1611 года Минин при­зы­вал к борь­бе с на­ше­ст­ви­ем поль­ско-ли­товских войск во вре­мя ин­тер­вен­ции Ре­чи По­спо­ли­той на­ча­ла XVII века. Пред­по­ло­жи­тель­но 01(11).09.1611 года из­бран зем­ским ста­рос­той (ру­ко­во­ди­тель зем­ской из­бы) Ниж­не­го Нов­го­ро­да и, ссы­ла­ясь на сло­ва уви­ден­но­го им во сне преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, об­ра­тил­ся к го­ро­жа­нам с при­зы­вом «по­мочь Мо­с­ков­ско­му го­су­дар­ст­ву». Ини­циа­ти­ва Минина была под­дер­жа­на ни­же­го­род­ским по­са­дом и ду­хо­вен­ст­вом, бы­ли со­б­ра­ны сред­ст­ва на фор­ми­ро­ва­ние Вто­ро­го опол­че­ния (вое­во­да - Д.М. По­жар­ский), Минин стал от­вет­ст­вен­ным за каз­ну в ка­че­ст­ве «вы­бор­но­го у то­го ве­ли­ко­го де­ла». По пу­ти про­дви­же­ния опол­че­ния к Мо­ск­ве Минин по­все­ме­ст­но ор­га­ни­зо­вал (в том числе под уг­ро­зой на­ка­за­ния ос­луш­ни­ков) сбор чрез­вы­чай­но­го на­ло­га (две тре­ти «име­ния сво­его в каз­ну рат­ным лю­дям от­да­ти») для вы­пла­ты жа­ло­ва­нья рат­ным лю­дям, а так­же, по со­об­ще­нию Пис­ка­рёв­ско­го ле­то­пис­ца, при­ни­мал у них при­ся­гу. В апреле 1612 года в ка­че­ст­ве «вы­бор­но­го че­ло­ве­ка всею зем­лёю» во­шёл в но­вый со­став Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. Во мно­гом бла­го­да­ря уси­ли­ям Минина зем­ское вой­ско, по­до­шед­шее в августе то­го же го­да к Мо­ск­ве, от­ли­ча­лось хо­ро­шей ор­га­ни­за­ци­ей и снаб­же­ни­ем. В августе - октябре 1612 года Минин уча­ст­во­вал в ос­во­бо­ж­де­нии Мо­ск­вы от поль­ско-ли­товских войск, 24 августа (3 сентября) ко­ман­до­вал от­ря­дом, удар ко­то­ро­го во фланг поль­ско-ли­товского вой­ска гет­ма­на Я.К. Ход­ке­ви­ча во мно­гом по­мог ре­шить ис­ход сра­же­ния в поль­зу Вто­ро­го опол­че­ния. В конце 1612 года, по­сле за­ня­тия Мо­ск­вы си­ла­ми объ­е­ди­нён­но­го опол­че­ния, на­ря­ду с князьями Д.Т. Тру­бец­ким и По­жар­ским, про­дол­жал ак­тив­но уча­ст­во­вать в управ­ле­нии Русским государством. Од­на­ко к началу 1613 года, ве­ро­ят­но, из-за «низ­ко­го» про­ис­хо­ж­де­ния Минина и вра­ж­деб­но­го от­но­ше­ния к не­му ка­за­ков, кон­тро­ли­ро­вав­ших в тот пе­ри­од Мо­ск­ву, его влия­ние ос­ла­бе­ло: он ис­пол­нял фи­нан­со­вые по­ру­че­ния и на­блю­дал за иму­ще­ст­вом, кон­фи­ско­ван­ным у раз­ных лиц. Кос­вен­но под­твер­жда­ет­ся вер­сия о том, что Минин был про­тив­ни­ком из­бра­ния на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Ро­ма­но­ва: имя Минина от­сут­ст­ву­ет в спис­ках уча­ст­ни­ков из­би­ра­тель­но­го Зем­ско­го со­бо­ра 1613 года и лиц, под­пи­сав­ших при­ня­тую на этом со­бо­ре «Ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту», а так­же чле­нов по­соль­ст­ва, на­прав­лен­но­го в Ко­ст­ро­му к из­бран­но­му ца­рю. Од­на­ко на сле­дую­щий день по­сле вен­ча­ния на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча, 12(22).07.1613 года, Минин по­жа­ло­ван в дум­ные дво­ря­не (един­ст­вен­ный в ис­то­рии слу­чай по­жа­ло­ва­ния од­ним из выс­ших чи­нов че­ло­ве­ка не­дво­рян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния) и по­лу­чил пра­во име­но­вать­ся с пол­ным от­че­ст­вом - Кузь­ма Ми­нич. В 1614 году по по­ру­че­нию Зем­ско­го со­бо­ра, ис­поль­зуя свой ав­то­ри­тет и опыт, со­брал с московских куп­цов и по­сад­ских лю­дей не­по­пу­ляр­ный чрез­вы­чай­ный на­лог - «пя­тин­ные ден­ги» (20% от го­до­во­го до­хо­да). В январе 1615 года по­лу­чил вы­со­кий де­неж­ный ок­лад 200 рублей, а так­же вот­чи­ну «за мо­с­ков­ское ачи­ще­нье» от поль­ско-ли­товских войск - село Бо­го­род­ское с де­рев­ня­ми в Ни­же­го­род­ском уезде (ны­не город Бо­го­родск). В мае то­го же го­да, во вре­мя отъ­ез­да ца­ря на бо­гомо­лье в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь, вме­сте с другими дум­ны­ми чи­на­ми «ве­дал Мо­ск­ву». В декабре 1615 / январе 1616 года вме­сте с князем Г.П. Ро­мо­да­нов­ским по­слан в Ка­зан­ский уезд для «сыс­ку» по де­лу о вос­ста­нии че­ре­ми­сов. Умер на об­рат­ном пу­ти, пред­по­ло­жи­тель­но 08(18) мая.

Со смер­тью в 1632/33 году един­ст­вен­но­го сы­на Минина - без­дет­но­го Не­фё­да (Ме­фо­дия) род Ми­ни­ных пре­сёк­ся. Пре­тен­зии туль­ских дво­рян Ми­ни­ных на про­ис­хо­ж­де­ние от Минина, яко­бы имев­ше­го вто­ро­го сы­на Ле­он­тия, про­ти­во­ре­чат со­хра­нив­шим­ся до­ку­мен­там XVII века.

Ряд све­де­ний о Минине, дос­та­точ­но ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных в ис­то­рио­гра­фии и по­пу­ляр­ной литературе, не под­твер­жда­ют­ся ис­точ­ни­ка­ми. Сре­ди них: про­зви­ще Минина - Су­хо­рук, встре­чаю­щее­ся в «Но­вом ле­то­пис­це», и со­от­вет­ст­вен­но ото­жде­ст­в­ле­ние Минина с ни­же­го­род­ским по­сад­ским че­ло­ве­ком Кузь­мой За­харь­е­вым сы­ном Су­хо­ру­ким; вер­сия о ба­лах­нин­ских кор­нях Минина, а так­же о его та­тар­ском про­ис­хо­ж­де­нии; све­де­ния об уча­стии Минина в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив Лже­дмит­рия II под руководством ни­же­го­род­ско­го вое­во­ды А.С. Алябь­е­ва в 1608-1610 годах, в Пер­вом опол­че­нии 1611 года, о зна­ком­ст­ве Минина с Д.М. По­жар­ским до осе­ни 1611 года.

За­слу­ги Минина и Д.М. По­жар­ско­го пе­ред Рос­си­ей уве­ко­ве­че­ны в па­мят­ни­ке, воз­двиг­ну­том в их честь на Крас­ной площади в Мо­ск­ве (1818 год; скульп­тор И.П. Мар­тос). Фи­гу­ры Минина и По­жар­ско­го по­ме­ще­ны в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де (1862 год; ав­тор про­ек­та М.О. Ми­ке­шин). В 1943 году в Ниж­нем Нов­го­ро­де уста­нов­лен па­мят­ник Минину (скульп­тор А.И. Ко­ло­бов), в 1989 году пе­ре­не­сён­ный в город Ба­лах­на. Как на­род­ные ге­рои и спа­си­те­ли Оте­че­ст­ва они по­ка­за­ны в русской художественной литературе, изо­бра­зительном искусстве, ки­не­ма­то­гра­фе: ода «По­жар­ский и Ми­нин…» (1807 год) и дра­ма в сти­хах «Ми­нин» (1809 год) С.Н. Глин­ки, кар­ти­ны «Ми­нин и По­жар­ский» М.И. Скот­ти (1850 год; Ни­же­го­род­ский государственный ху­дожественный му­зей), «Ми­нин на пло­ща­ди Ниж­не­го Нов­го­ро­да, при­зы­ваю­щий на­род к по­жерт­во­ва­ни­ям» К.Е. Ма­ков­ско­го (1896 год; там же), дра­ма­тическая хро­ни­ка «Козь­ма За­харь­ич Ми­нин Су­хо­рук» А.Н. Ост­ров­ско­го (1861 год; 2-я редакция 1866 года), либ­рет­то опе­ры «Ми­нин и По­жар­ский», на­пи­сан­ное М.А. Бул­га­ко­вым (1938 год), ис­то­рическая по­весть «Рус­ские в на­ча­ле XVII ве­ка» В.Б. Шклов­ско­го [опубликована в журнале «Зна­мя», 1938 год, № 1; по по­вес­ти по­став­лен ху­дожественный фильм «Ми­нин и По­жар­ский» (ре­жис­сё­ры В.И. Пу­дов­кин, М.И. Дол­лер, 1939 год), по­весть пе­ре­из­да­на в 1940 году под названием «Ми­нин и По­жар­ский»] и др. В честь Минина на­зван бро­не­по­езд «Козь­ма Ми­нин» (по­стро­ен в октябре 1941 - феврале 1942 годов ра­бо­чи­ми города Горь­кий), вхо­див­ший во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в со­став 31-го Отдельного Осо­бо­го Горь­ков­ско­го ди­ви­зио­на бро­не­по­ез­дов. Имя Минина и По­жар­ско­го но­сят пло­щадь в Ниж­нем Нов­го­ро­де, а имя Минина - так­же ули­цы во мно­гих российских, украинских и бе­ло­русских го­ро­дах. С 1992 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де про­во­дят­ся Ми­нин­ские чте­ния.