МИНИМАЛИЗМ В МУЗЫКЕ
МИНИМАЛИЗМ - в музыке, метод композиции на основе простейших звуковысотных и ритмических ячеек - паттернов (моделей).
Ими служат отдельные звук, интервал, аккорд, краткая мелодическая попевка, ритмическая фигура, которые многократно повторяются - точно и/или вариантно (другие названия этой техники - репетитивная). Термин «минимализм» (английское minimal music) ввёл композитор М. Найман (1968 год), обозначив им радикальное направление «экспериментальной музыки» США, которое возглавлял Дж. Кейдж. В основе философской и творческой концепции минимализма - идея эмансипации звука и статическое восприятие времени, чуждое экспрессивно-динамическому, психологическому переживанию времени в европейской музыкальной традиции XVII-XX веков, но близкое архаическому и средне-вековому европейскому мышлению, традиционной музыке Индонезии (гамелан), Тропической Африки, Индии. Ключевой идеей минимализма стала статическая процессуальность, запечатлённая в «вертикальном времени» (выражение американского композитора и теоретика Дж. Крамера) и характеризуемая как «накапливание» (Т. Райли), «постепенный процесс» (С. Райх), «аддитивность» (когда мелодическая фигура из 5-6 нот приобретает различные ритмические очертания из-за добавления или убавления одной ноты - Ф. Гласс). Авторское «я» и идея опуса отрицаются: произведение благодаря заложенному в него алгоритму существует само по себе, звуковые комбинации создаются и множатся без вмешательства и контроля со стороны композитора. Форма в музыкальном минимализме сводится к последованию функционально и структурно тождественных единиц; репетитивность, вариантность, комбинаторика делают музыку легко воспринимаемой. Музыкальное время-поток благодаря повторяемости и ясной отслеживаемости структурных процессов порождает новый тип слушания - созерцание, транс, медитацию. Образцы минимализма: «In C» Райли (1964 год), «Piano phase» Райха (1967 год), «Музыка в двенадцати частях» Гласса (1974 год). В американском минимализме различаются периоды: экспериментальный (Ла Монте Янг, круг Кейджа, Дж. Шельси; конец 1950-х годов), классический (1960 - середина 1970-х годов) и так называемый постминимализм (с середины 1970-х годов).
В европейской музыке 1970-1980-х годов минималистское переживание времени сочетается с аллюзиями на григорианский хорал, музыку Ренессанса, барокко, а также классико-романтическими и раннеавангардными идиомами. Среди композиторов - Л. Андриссен («De Staat», 1976 год; «Гокет», 1977 год), отчасти А. Пярт («Fratres», 1977 год), М. Найман, Л. Шари, Ф. Ржевски, В.И. Мартынов («Листок из альбома», 1976 год; «Come in!», 1985 год), Н.С. Корндорф («Ярило», 1981 год), А. Рабинович-Бараковский («Музыка печальная, порой трагическая», 1976 год; «La belle musique № 4», 1987 год). Минимализм оказал влияние на некоммерческие направления рок-музыки (К. Шульце, Б. Ино и др.).