МИНИМАЛИЗМ В МУЗЫКЕ

МИНИМАЛИЗМ - в му­зы­ке, ме­тод ком­по­зи­ции на ос­но­ве про­стей­ших зву­ко­вы­сот­ных и рит­ми­чес­ких яче­ек - пат­тер­нов (мо­де­лей).

Ими слу­жат отдельные звук, ин­тер­вал, ак­корд, крат­кая ме­ло­ди­чес­кая по­пев­ка, рит­ми­чес­кая фи­гу­ра, ко­то­рые мно­го­крат­но по­вто­ря­ют­ся - точ­но и/или ва­ри­ант­но (другие названия этой тех­ни­ки - ре­пе­ти­тив­ная). Тер­мин «минимализм» (английское mini­mal music) ввёл ком­по­зи­тор М. Най­ман (1968 год), обо­зна­чив им ра­ди­каль­ное на­прав­ле­ние «экс­пе­ри­мен­таль­ной му­зы­ки» США, ко­то­рое воз­глав­лял Дж. Кейдж . В ос­но­ве фи­лософской и творческой кон­цеп­ции минимализма - идея эман­си­па­ции зву­ка и ста­тическое вос­при­ятие вре­ме­ни, чу­ж­дое экс­прес­сив­но-ди­на­ми­че­ско­му, пси­хо­ло­гическому пе­ре­жи­ва­нию вре­ме­ни в ев­ропейской музыкальной тра­ди­ции XVII-XX веков, но близ­кое ар­хаи­че­ско­му и средне-вековому ев­ропейскому мыш­ле­нию, тра­диционной му­зы­ке Ин­до­не­зии (га­ме­лан), Тро­пической Аф­ри­ки, Ин­дии. Клю­че­вой иде­ей минимализма ста­ла ста­тическая про­цес­су­аль­ность, за­пе­чат­лён­ная в «вер­ти­каль­ном вре­ме­ни» (вы­ра­же­ние американского ком­по­зи­то­ра и тео­ре­ти­ка Дж. Кра­ме­ра) и ха­рак­те­ри­зуе­мая как «на­ка­п­ли­ва­ние» (Т. Рай­ли), «по­сте­пен­ный про­цесс» (С. Райх), «ад­ди­тив­ность» (ко­гда ме­ло­ди­че­ская фи­гу­ра из 5-6 нот при­об­ре­та­ет различные рит­ми­чес­кие очер­та­ния из-за до­бав­ле­ния или убав­ле­ния од­ной но­ты - Ф. Гласс ). Ав­тор­ское «я» и идея опу­са от­ри­ца­ют­ся: про­из­ве­де­ние бла­го­да­ря за­ло­жен­но­му в не­го ал­го­рит­му су­ще­ст­ву­ет са­мо по се­бе, зву­ко­вые ком­би­на­ции соз­да­ют­ся и мно­жат­ся без вме­ша­тель­ст­ва и кон­тро­ля со сто­ро­ны ком­по­зи­то­ра. Фор­ма в музыкальном минимализме сво­дит­ся к по­сле­до­ва­нию функ­цио­наль­но и струк­тур­но то­ж­де­ст­вен­ных еди­ниц; ре­пе­ти­тив­ность, ва­ри­ант­ность, ком­би­на­то­ри­ка де­ла­ют му­зы­ку лег­ко вос­при­ни­ма­е­мой. Музыкальное вре­мя-по­ток бла­го­да­ря по­вто­ряе­мо­сти и яс­ной от­сле­жи­вае­мо­сти струк­тур­ных про­цес­сов по­ро­ж­да­ет но­вый тип слу­ша­ния - со­зер­ца­ние, транс, ме­ди­та­цию. Об­раз­цы минимализма: «In C» Рай­ли (1964 год), «Piano phase» Рай­ха (1967 год), «Му­зы­ка в две­на­дца­ти час­тях» Глас­са (1974 год). В американском минимализме раз­ли­ча­ют­ся пе­рио­ды: экс­пе­ри­мен­таль­ный (Ла Мон­те Янг, круг Кей­джа, Дж. Шель­си; конец 1950-х годов), клас­си­че­ский (1960 - середина 1970-х годов) и так называемый по­стми­ни­ма­лизм (с середины 1970-х годов).

В ев­ропейской му­зы­ке 1970-1980-х годов ми­ни­ма­ли­ст­ское пе­ре­жи­ва­ние вре­ме­ни со­че­та­ет­ся с ал­лю­зия­ми на гри­го­ри­ан­ский хо­рал, му­зы­ку Ре­нес­сан­са, ба­рок­ко , а так­же клас­си­ко-ро­ман­ти­че­ски­ми и ран­не­аван­гард­ны­ми идио­ма­ми. Сре­ди ком­по­зи­то­ров - Л. Ан­д­рис­сен («De Staat», 1976 год; «Го­кет», 1977 год), от­час­ти А. Пярт («Fratres», 1977 год), М. Най­ман, Л. Ша­ри, Ф. Ржев­ски, В.И. Мар­ты­нов («Лис­ток из аль­бо­ма», 1976 год; «Come in!», 1985 год), Н.С. Корн­дорф («Яри­ло», 1981 год), А. Ра­би­но­вич-Ба­ра­ков­ский («Му­зы­ка пе­чаль­ная, по­рой тра­ги­че­ская», 1976 год; «La belle musique № 4», 1987 год). Минимализм ока­зал влия­ние на не­ком­мер­че­ские на­прав­ле­ния рок-му­зы­ки (К. Шуль­це, Б. Ино и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)