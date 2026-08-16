МИНИМАЛИЗМ
МИНИМАЛИ́ЗМ - минимальное искусство (английское minimalism, minimal art), направление в авангардистском искусстве 1960-х годов, проявившееся главным образом в США.
Название обусловлено основными художественными принципами направления: форма сведена к простейшим геометрическим объёмам и очертаниям; ровные, гладкие поверхности лишены экспрессивных качеств. Предтечи минимализма - Э. Рейнхардт, Ф. Стелла, Б. Ньюмен, Т. Смит. В нью-йоркскую группу минималистов входили Д. Джадд, К. Андре, С. Левитт, Р. Моррис, Д. Флейвин. Менее значительная калифорнийская группа сформировалась в Лос-Анджелесе (Дж. Маккракен, Л. Белл). Произведения минимализма (огромные кубы, конусы, решётчатые структуры, прямоугольные планшеты) чаще всего выполнялись на заводе по эскизам художника; использовались преимущественно промышленные материалы (жесть, пластмасса, стекловолокно, флуоресцентные лампы, фанера, обточенные деревянные бруски и т. п.). Работы экспонировались без пьедестала, прямо на полу или (реже) на стенах. Типичное проявление минимализма - серийные системы, последовательности однотипных объектов с малыми вариациями формы, созданные по принципу математической прогрессии. Ведущие теоретики направления - Джадд (статья «Специфические объекты», 1965 год) и Моррис («Заметки о скульптуре», 1966 год) - считали важнейшим качеством произведения его «цельность», нерасчленённость «унитарной формы». По Моррису, неизменные формы геометрических фигур при восприятии подвергаются непрестанным трансформациям, утрачивают свою устойчивость (так, при обходе огромной фигуры смещаются перспективные оси, меняются ракурсы и освещённость). Возникает противоречие между априорными формами внутреннего созерцания и реальным чувственным опытом. В демонстрации этой коллизии минималисты опирались на законы восприятия, открытые школой гештальтпсихологии. Возродившийся в 1980-х годах интерес к минимализму способствовал появлению направления нео-гео (неогеометрический концептуализм).