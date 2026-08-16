МИНИМАЛИЗМ

МИНИМАЛИ́ЗМ - ми­ни­маль­ное ис­кус­ст­во (английское minimalism, minimal art), на­прав­ле­ние в аван­гар­ди­ст­ском искусстве 1960-х годов, про­явив­шее­ся главным образом в США.

На­зва­ние обу­слов­ле­но основными ху­дожественными прин­ци­па­ми на­прав­ле­ния: фор­ма све­де­на к про­стей­шим гео­мет­рическим объ­ё­мам и очер­та­ни­ям; ров­ные, глад­кие по­верх­но­сти ли­ше­ны экс­прес­сив­ных ка­честв. Пред­те­чи минимализма - Э. Рейн­хардт, Ф. Стел­ла, Б. Нью­мен , Т. Смит. В нью-йорк­скую груп­пу ми­ни­ма­ли­стов вхо­ди­ли Д. Джадд, К. Ан­д­ре, С. Ле­витт, Р. Мор­рис, Д. Флей­вин. Ме­нее зна­чительная ка­ли­фор­ний­ская груп­па сфор­ми­ро­ва­лась в Лос-Анд­же­ле­се (Дж. Мак­кра­кен, Л. Белл). Про­из­ве­де­ния минимализма (ог­ром­ные ку­бы, ко­ну­сы, ре­шёт­ча­тые струк­ту­ры, пря­мо­уголь­ные план­ше­ты) ча­ще все­го вы­пол­ня­лись на за­во­де по эс­ки­зам ху­дож­ни­ка; ис­поль­зо­ва­лись пре­имущественно промышленные ма­те­риа­лы (жесть, пла­ст­мас­са, стек­ло­во­лок­но, флуо­рес­цент­ные лам­пы, фа­не­ра, об­то­чен­ные де­ревянные бру­ски и т. п.). Ра­бо­ты экс­по­ни­ро­ва­лись без пье­де­ста­ла, пря­мо на по­лу или (ре­же) на сте­нах. Ти­пич­ное про­яв­ле­ние минимализма - се­рий­ные сис­те­мы, по­сле­до­ва­тель­но­сти од­но­тип­ных объ­ек­тов с ма­лы­ми ва­риа­ция­ми фор­мы, соз­дан­ные по прин­ци­пу ма­те­ма­тической про­грес­сии. Ве­ду­щие тео­ре­ти­ки на­прав­ле­ния - Джадд (статья «Спе­ци­фи­че­ские объ­ек­ты», 1965 год) и Мор­рис («За­мет­ки о скульп­ту­ре», 1966 год) - счи­та­ли важ­ней­шим ка­че­ст­вом про­из­ве­де­ния его «цель­ность», не­рас­чле­нён­ность «уни­тар­ной фор­мы». По Мор­ри­су, не­из­мен­ные фор­мы гео­мет­рических фи­гур при вос­при­ятии под­вер­га­ют­ся не­пре­стан­ным транс­фор­ма­ци­ям, ут­ра­чи­ва­ют свою ус­той­чи­вость (так, при об­хо­де ог­ром­ной фи­гу­ры сме­ща­ют­ся пер­спек­тив­ные оси, ме­ня­ют­ся ра­кур­сы и ос­ве­щён­ность). Воз­ни­ка­ет про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ап­ри­ор­ны­ми фор­ма­ми внутреннего со­зер­ца­ния и ре­аль­ным чув­ст­вен­ным опы­том. В де­мон­ст­ра­ции этой кол­ли­зии ми­ни­ма­ли­сты опи­ра­лись на за­ко­ны вос­при­ятия, от­кры­тые шко­лой геш­тальт­пси­хо­ло­гии. Воз­ро­див­ший­ся в 1980-х годах ин­те­рес к минимализму спо­соб­ст­во­вал по­яв­ле­нию на­прав­ле­ния нео-гео (нео­гео­мет­рический кон­цеп­туа­лизм).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)