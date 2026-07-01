МИНИХ СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ ФОН
МИНИХ СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ ФОН - граф (1728 год), российский государственный деятель, мемуарист, действительный тайный советник (1763 год).
Сын Х.А. фон Миниха, вместе с отцом в 1721 году приехал в Россию. Учился в пансионе при городовой школе в городе Рига (1721-1723 годы), затем в Швейцарии изучал философию, право, иностранные языки и др. (1725-1727 годы). Дворянин российского посольства при французском дворе в Версале (1727-1731 годы, прибыл к месту службы в 1728 году), участвовал в работе Суассонского конгресса 1728-1729 годов, поверенный в делах во Франции (1731-1733 годы). По возвращении в Россию служил при императорском дворе. После окончания войны за Польское наследство 1733-1735 годов направлен в Варшаву для вручения польскому королю Августу III ордена Святого Андрея Первозванного (1736 год). Обер-гофмейстер (1740-1741 годы). В 1741 году, после переворота, совершённого в пользу императрийцы Елизаветы Петровны, вместе с отцом арестован, приговорён к лишению чина, звания и имущества, а также к ссылке. Из-за болезни жены оставлен в Санкт-Петербурге под домашним арестом (предписанный режим неоднократно нарушался Минихом), в 1743 году выслан в Вологду под воеводский надзор. В 1762 году помилован императором Петром III, возвращён в Санкт-Петербург, восстановлен в чине и званиях. Член главного собрания 3-й Комиссии о коммерции (1763-1788 годы). Директор Главной канцелярии над таможенными сборами, которую Инструкцией от 20.11(01.12).1763 года императрийца Екатерина II поручила Миниху сформировать (действовала с 1764 года), департамент Уложенной комиссии 1767-1768/69 годов от этой канцелярии. Президент Коммерц-коллегии (1765-1773 годы). Сторонник либерализации российской торговли и ограничения государственного вмешательства в экономику. Выступал за увеличение объёма и расширение ассортимента экспортируемой сельско-хозяйственной продукции, снижение пошлин на экспорт и импорт, установление более тесных контактов между российским и западно-европейским купечеством, повышение образовательного уровня российских купцов, разрешение торговли крестьянам продуктами своего труда в городах той провинции, где они живут, и проего. Участвовал в подготовке таможенных тарифов 1766 и 1782 годов, российского-британского трактата о дружбе и коммерции 1766 года и др.
Автор мемуаров (написаны на немецком языке для наставления собственных детей в ссылке, окончены в 1758 году; опубликованы впервые на русском языке в 1817 году, последнее издание - в книге: «Перевороты и войны», 1997 год). Мемуары Миниха являются продолжением воспоминаний Х.А. фон Миниха, чей образ идеализирован сыном. Содержат ценные сведения о придворной жизни конца 1730-х - начала 1740-х годов, портреты императрийцы Анны Ивановны, которую Миних считал «одной из величайших государынь», российской правительницы Анны Леопольдовны, российских государственных и военных деятелей (Э.И. Бирона, А.И. Остермана, П.П. Ласси и др.). Также Миниху приписываются критические замечания на «Записки…» Х.Г. фон Манштейна (опубликованые в отрывках в журнале «Отечественные записки», 1825-1828 годы, полностью в журнале «Русская старина», 1879 год, т. 26).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1740 год), Святого Андрея Первозванного (1774 год) и др.
Сочинение:
Письма из Вологды 1756-1758 гг. // Русская старина. 1887. Т. 53. № 2.