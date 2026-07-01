МИНИХ СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ ФОН

МИНИХ СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ ФОН - граф (1728 год), российский государственный дея­тель, ме­муа­рист, действительный тайный советник (1763 год).

Сын Х.А. фон Ми­ни­ха , вме­сте с от­цом в 1721 году прие­хал в Рос­сию. Учил­ся в пан­сио­не при го­ро­до­вой шко­ле в городе Ри­га (1721-1723 годы), за­тем в Швей­ца­рии изу­чал фи­ло­со­фию, пра­во, иностранные языки и др. (1725-1727 годы). Дво­ря­нин российского по­соль­ст­ва при французском дво­ре в Вер­са­ле (1727-1731 годы, при­был к мес­ту служ­бы в 1728 году), уча­ст­во­вал в ра­бо­те Су­ас­сон­ско­го кон­грес­са 1728-1729 годов, по­ве­рен­ный в де­лах во Фран­ции (1731-1733 годы). По воз­вра­ще­нии в Рос­сию слу­жил при императорском дво­ре. По­сле окон­ча­ния вой­ны за Поль­ское на­след­ст­во 1733-1735 годов на­прав­лен в Вар­ша­ву для вру­че­ния польскому ко­ро­лю Ав­гу­сту III ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1736 год). Обер-гоф­мейстер (1740-1741 годы). В 1741 году, по­сле пе­ре­во­ро­та, со­вер­шён­но­го в поль­зу императрийцы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны, вме­сте с от­цом аре­сто­ван, при­го­во­рён к ли­ше­нию чи­на, зва­ния и иму­ще­ст­ва, а так­же к ссыл­ке. Из-за бо­лез­ни же­ны ос­тав­лен в Санкт-Пе­тер­бур­ге под до­маш­ним аре­стом (пред­писан­ный ре­жим не­од­но­крат­но на­ру­шал­ся Минихом), в 1743 году вы­слан в Во­ло­гду под вое­вод­ский над­зор. В 1762 году по­ми­ло­ван императором Пет­ром III, воз­вра­щён в Санкт-Пе­тер­бург, вос­ста­нов­лен в чи­не и зва­ни­ях. Член главного со­б­ра­ния 3-й Ко­мис­сии о ком­мер­ции (1763-1788 годы). Ди­рек­тор Главной кан­це­ля­рии над та­мо­жен­ны­ми сбо­ра­ми, ко­то­рую Ин­ст­рук­ци­ей от 20.11(01.12).1763 года императрийца Ека­те­ри­на II по­ру­чи­ла Миниху сфор­ми­ро­вать (дей­ст­во­ва­ла с 1764 года), департамент Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/69 годов от этой кан­це­ля­рии. Пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии (1765-1773 годы). Сто­рон­ник ли­бе­ра­ли­за­ции российской тор­гов­ли и ог­ра­ни­че­ния государственного вме­ша­тель­ст­ва в эко­но­ми­ку. Вы­сту­пал за уве­ли­че­ние объ­ё­ма и рас­ши­ре­ние ас­сор­ти­мен­та экс­пор­ти­руе­мой сельско-хозяйственной про­дук­ции, сни­же­ние по­шлин на экс­порт и им­порт, ус­та­нов­ле­ние бо­лее тес­ных кон­так­тов ме­ж­ду российским и западно-ев­ропейским ку­пе­че­ст­вом, по­вы­ше­ние об­ра­зо­вательного уров­ня российских куп­цов, раз­ре­ше­ние тор­гов­ли кре­сть­я­нам про­дук­та­ми сво­его тру­да в го­ро­дах той про­вин­ции, где они жи­вут, и проего. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке та­мо­жен­ных та­ри­фов 1766 и 1782 годов, российского-британского трак­та­та о друж­бе и ком­мер­ции 1766 года и др.

Ав­тор ме­муа­ров (на­пи­са­ны на немецком языке для на­став­ле­ния собственных де­тей в ссыл­ке, окон­че­ны в 1758 году; опубликованы впер­вые на русском языке в 1817 году, по­след­нее изда­ние - в книге: «Пе­ре­во­ро­ты и вой­ны», 1997 год). Ме­муа­ры Миниха яв­ля­ют­ся про­дол­же­ни­ем вос­по­ми­на­ний Х.А. фон Ми­ни­ха, чей об­раз идеа­ли­зи­ро­ван сы­ном. Со­дер­жат цен­ные све­де­ния о при­двор­ной жиз­ни конца 1730-х - начала 1740-х годов, порт­ре­ты императрийцы Ан­ны Ива­нов­ны, ко­то­рую Миних счи­тал «од­ной из ве­ли­чай­ших го­су­да­рынь», российской пра­ви­тель­ни­цы Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны, российских государственных и во­енных дея­те­лей (Э.И. Би­ро­на, А.И. Ос­тер­ма­на, П.П. Лас­си и др.). Так­же Миниху при­пи­сы­ва­ют­ся кри­тические за­ме­ча­ния на «За­пис­ки…» Х.Г. фон Ман­штей­на (опубликованые в от­рыв­ках в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», 1825-1828 годы, пол­но­стью в журнале «Рус­ская ста­ри­на», 1879 год, т. 26).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1740 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1774 год) и др.

Сочинение:

Пись­ма из Во­ло­гды 1756-1758 гг. // Рус­ская ста­ри­на. 1887. Т. 53. № 2.