МИНИАТЮРА ПОРТРЕТНАЯ
МИНИАТЮ́РА ПОРТРЕ́ТНАЯ - вид живописного (иногда резного) портрета небольшого формата (от 1,5 до 20 см).
Миниатюра портретная исполнялись гуашью, акварелью по пергаменту, картону, бумаге, слоновой кости, иногда маслом по металлу, керамическими красками по фарфору, а также в технике эмали. Портретное изображение на миниатюре могло быть камерным или парадным; одно-, двух- или многофигурным. Миниатюры портретные включались в медальоны, крышки табакерок, часов; вставлялись в браслеты, броши, в перстни вместо камня; использовались для украшения интерьера. Для защиты от механических и физических повреждений миниатюру помещали в металлическую оправу (которая нередко была произведением ювелирного искусства) со стеклом. Изображённые на медальонах портреты царствующих особ в драгоценной оправе даровались за особые заслуги и считались личной наградой; такие «жалованные портреты» носили на ленте или банте, в петлице.
Как особый жанр живописи миниатюра портретная складывается в эпоху Возрождения (около 1520 года) и связана по стилю и технике как с миниатюрой книжной [Ж. Клуэ (смотрите Клуэ) во Франции, Дж. Кловио в Италии и др.], так и с традициями медальерного искусства (расположение в круге, овале; функции памятного знака). В миниатюре портретной XVI века точностью и документальностью, ясностью психологической характеристики отличаются работы X. Хольбейна Младшего, исполненные в Германии и Англии (где работали его ученики Н. Хиллиард и А. Оливер), нидерландских мастеров Л. Хоренбаута (работал в Англии), Г. и Я. Хёфнагелей (работали в Праге), французских художников Ф. Клуэ, Л. Лимозена (эмалевые произведения), немецкого художника Д. Фрёшля (работал в Праге). Среди мастеров миниатюры портретной XVII века - Ж. Петито (Швейцария), исполнявший в технике эмали копии с живописных парадных портретов; братья С. и А. Купер (Великобритания), французский художник Пьер Синьяк (работал в Швеции). В XVIII веке миниатюра портретная достигает расцвета. Р. Каррьера вводит технику живописи гуашью на пластине слоновой кости с цветным фоном. В конце XVIII - начале XIX веков в жанре миниатюры портретной работали Ж.Б. Массе, Ж.О. Фрагонар, Ж.Б.Ж. Огюстен, Ж.Б. Изабе, Л.Ж.Ф. Лагрене, Ж.Б. Сенгри, М.Л.Э. Виже-Лебрён и другие во Франции; Р. Косуэй, Дж. Смарт, братья Н. и Э. Плаймер в Великобритании; М.М. Даффингер, Г.Ф. Фюгер, И.Б. Лампи Старший в Австрии и другие.
В России первые миниатюры портретные (главным образом эмалевые) появились в XVIII веке - работы Г.С. Мусикийского, А.Г. Овсова, Д.И. Евреинова, П.Г. Жаркова (с 1779 года возглавил класс миниатюрной живописи в петербургской АХ). В конце XVIII - начале XIX веков тонкие по исполнению миниатюры портретные пишут Г.И. Скородумов, В.Л. Боровиковский, Н.И. Аргунов (смотрите Аргуновы), А.К. Головачевский, И.И.Теребенёв, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, П.Ф. Соколов, А. Ритт, А.Г. Рокштуль; работавшие в России европейские художники Д. Босси, К. де Местр, А. Молинари, А.Ф.Г. Виолье и другие. Миниатюра портретная утрачивает своё значение к середине XIX века в связи с распространением дагеротипии и фотографии. В XX веке миниатюра портретная на лаке известна в искусстве мастеров Палеха, Федоскино, Холуя, Мстёры.
Дополнительная литература:
Lemberger E. Die Bildnis-Miniatur in Deutschland von 1550 bis 1850. Münch., 1909;
idem. Die Bildnis-Miniatur in Scandinavien. B., 1912. Bd 1-2;
Lespinasse P. La Miniature en France au XVIIIe siècle. P.; Brux., 1929;
Schidlof L.R. The miniature in Europe in the 16th, 17th, 18th, and 19th centuries. Graz, 1964. Vol. 1-4;
Портретная миниатюра из собрания ГРМ, XVIII - начало XX в. Л., 1979;
Cavalli-Björkman G. Svenskt miniatyrmåleri. Stockh., 1981;
Фролова Л.М. Портретная миниатюра XVIII-XIX вв. М., 1985;
Портретная миниатюра в России XVIII - начала XX в. из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1986;
Селинова Т.А. Портретная миниатюра в России XVIII-XIX вв. из собрания ГИМ. Л., 1988;
Reynolds G. The English portrait miniatures. Camb.; N. Y., 1988;
Johnson D.T. American portrait miniatures in the Manney collection. N. Y., 1990;
Colding T.H. Miniature og emaillemaleri i Danmark, 1606-1850. [Cph.], 1991. Vol. 1-2;
ГТГ. Портретная миниатюра XVIII - начала XX в.: [каталог собрания]. М., 1997;
Портретная миниатюра XVIII-XIX вв.: из собрания Государственного музея А.С. Пушкина. СПб., 1997.