МИНИАТЮРА ПОРТРЕТНАЯ

МИНИАТЮ́РА ПОРТРЕ́ТНАЯ - вид жи­во­пис­но­го (ино­гда рез­но­го) порт­ре­та не­боль­шо­го фор­ма­та (от 1,5 до 20 см).

Миниатюра портретная ис­пол­ня­лись гу­а­шью, ак­ва­ре­лью по пер­га­мен­ту, кар­то­ну, бу­ма­ге, сло­но­вой кос­ти, ино­гда мас­лом по ме­тал­лу, ке­ра­мическими крас­ка­ми по фар­фо­ру, а так­же в тех­ни­ке эма­ли. Порт­рет­ное изо­бра­же­ние на ми­ниа­тю­ре мог­ло быть ка­мер­ным или па­рад­ным; од­но-, двух- или мно­го­фи­гур­ным. Миниатюры портретные вклю­ча­лись в ме­даль­о­ны, крыш­ки та­ба­ке­рок, ча­сов; встав­ля­лись в брас­ле­ты, бро­ши, в пер­ст­ни вме­сто кам­ня; ис­поль­зо­ва­лись для ук­ра­ше­ния ин­терь­е­ра. Для за­щи­ты от ме­ха­нических и фи­зических по­вре­ж­де­ний ми­ниа­тю­ру по­ме­ща­ли в ме­тал­лическую оп­ра­ву (ко­то­рая не­ред­ко бы­ла про­из­ве­де­ни­ем юве­лир­но­го искусства) со стек­лом. Изо­бра­жён­ные на ме­даль­о­нах порт­ре­ты цар­ст­вую­щих особ в дра­го­цен­ной оп­ра­ве да­ро­ва­лись за осо­бые за­слу­ги и счи­та­лись лич­ной на­гра­дой; та­кие «жа­ло­ван­ные порт­ре­ты» но­си­ли на лен­те или бан­те, в пет­ли­це.

Как осо­бый жанр жи­во­пи­си миниатюра портретная скла­ды­ва­ет­ся в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния (около 1520 года) и свя­за­на по сти­лю и тех­ни­ке как с ми­ниа­тю­рой книж­ной [Ж. Клуэ (смотрите Клуэ ) во Фран­ции, Дж. Кло­вио в Ита­лии и др.], так и с тра­ди­ция­ми ме­даль­ер­но­го ис­кус­ст­ва (рас­по­ло­же­ние в кру­ге, ова­ле; функ­ции па­мят­но­го зна­ка). В миниатюре портретной XVI века точ­но­стью и до­ку­мен­таль­но­стью, яс­но­стью пси­хо­ло­гической ха­рак­те­ри­сти­ки от­ли­ча­ют­ся ра­бо­ты X. Холь­бей­на Млад­ше­го, ис­пол­нен­ные в Гер­ма­нии и Анг­лии (где ра­бо­та­ли его уче­ни­ки Н. Хил­ли­ард и А. Оли­вер), ни­дерландских мас­те­ров Л. Хо­рен­бау­та (ра­бо­тал в Анг­лии), Г. и Я. Хёф­на­ге­лей (ра­бо­та­ли в Пра­ге), французских ху­дож­ни­ков Ф. Клуэ, Л. Ли­мо­зе­на (эма­ле­вые про­изведения), немецкого ху­дож­ни­ка Д. Фрёш­ля (ра­бо­тал в Пра­ге). Сре­ди мас­те­ров миниатюры портретной XVII века - Ж. Пе­ти­то (Швей­ца­рия), ис­пол­няв­ший в тех­ни­ке эма­ли ко­пии с жи­во­пис­ных па­рад­ных порт­ре­тов; братья С. и А. Ку­пер (Ве­ли­ко­бри­та­ния), французский художник Пьер Синь­як (ра­бо­тал в Шве­ции). В XVIII веке миниатюра портретная дос­ти­га­ет рас­цве­та. Р. Кар­рь­е­ра вво­дит тех­ни­ку жи­во­пи­си гу­а­шью на пла­сти­не сло­но­вой кос­ти с цвет­ным фо­ном. В конце XVIII - начале XIX веков в жан­ре миниатюры портретной ра­бо­та­ли Ж.Б. Мас­се, Ж.О. Фра­го­нар, Ж.Б.Ж. Огю­стен, Ж.Б. Иза­бе, Л.Ж.Ф. Лаг­ре­не, Ж.Б. Сен­гри, М.Л.Э. Ви­же-Леб­рён и другие во Фран­ции; Р. Ко­су­эй, Дж. Смарт, братья Н. и Э. Плай­мер в Ве­ли­ко­бри­та­нии; М.М. Даф­фин­гер, Г.Ф. Фю­гер, И.Б. Лам­пи Стар­ший в Ав­ст­рии и другие.

В Рос­сии пер­вые миниатюры портретные (главным образом эма­ле­вые) поя­ви­лись в XVIII веке - ра­бо­ты Г.С. Му­си­кий­ско­го, А.Г. Ов­со­ва, Д.И. Ев­реи­но­ва, П.Г. Жар­ко­ва (с 1779 года воз­гла­вил класс ми­ниа­тюр­ной жи­во­пи­си в пе­тербургской АХ). В конце XVIII - начале XIX веков тон­кие по ис­пол­не­нию миниатюры портретные пи­шут Г.И. Ско­ро­ду­мов, В.Л. Бо­ро­ви­ков­ский, Н.И. Ар­гу­нов (смотрите Ар­гу­но­вы), А.К. Го­ло­ва­чев­ский, И.И.Те­ре­бе­нёв, К.П. Брюл­лов, О.А. Ки­прен­ский, П.Ф. Со­ко­лов, А. Ритт, А.Г. Рок­штуль; ра­бо­тав­шие в Рос­сии ев­ропейские ху­дож­ни­ки Д. Бос­си, К. де Местр, А. Мо­ли­на­ри, А.Ф.Г. Ви­о­лье и другие. Миниатюра портретная ут­ра­чи­ва­ет своё зна­че­ние к середине XIX века в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем да­ге­ро­ти­пии и фо­то­гра­фии. В XX веке миниатюра портретная на ла­ке из­вест­на в искусстве мас­те­ров Па­ле­ха, Фе­до­ски­но, Хо­луя, Мстё­ры.

Дополнительная литература:

Lemberger E. Die Bildnis-Mi­nia­tur in Deutschland von 1550 bis 1850. Münch., 1909;

idem. Die Bildnis-Miniatur in Scandina­vien. B., 1912. Bd 1-2;

Lespinasse P. La Miniature en Fran­ce au XVIIIe siècle. P.; Brux., 1929;

Schidlof L.R. The miniature in Europe in the 16th, 17th, 18th, and 19th centuries. Graz, 1964. Vol. 1-4;

Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра из со­б­ра­ния ГРМ, XVIII - на­ча­ло XX в. Л., 1979;

Cavalli-Björkman G. Svenskt miniatyrmåleri. Stockh., 1981;

Фро­ло­ва Л.М. Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра XVIII-XIX вв. М., 1985;

Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра в Рос­сии XVIII - на­ча­ла XX в. из со­б­ра­ния Го­су­дар­ст­вен­но­го Эр­ми­та­жа. Л., 1986;

Се­ли­но­ва Т.А. Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра в Рос­сии XVIII-XIX вв. из со­б­ра­ния ГИМ. Л., 1988;

Reynolds G. The Eng­lish portrait miniatures. Camb.; N. Y., 1988;

Johnson D.T. American portrait miniatures in the Manney collection. N. Y., 1990;

Colding T.H. Minia­ture og emaillemaleri i Danmark, 1606-1850. [Cph.], 1991. Vol. 1-2;

ГТГ. Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра XVIII - на­ча­ла XX в.: [ка­та­лог со­б­ра­ния]. М., 1997;

Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра XVIII-XIX вв.: из со­б­ра­ния Го­су­дар­ст­вен­но­го му­зея А.С. Пуш­ки­на. СПб., 1997.

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